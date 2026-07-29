  
09:26 · 29 กรกฎาคม 2026

ตลาดกาแฟเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศและคลังสินค้าที่ลดลง: ความย้อนแย้งของผลผลิตบราซิลที่ทำสถิติสูงสุด

Michał Stajniak
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Wicedyrektor Działu Analiz

แม้ว่าราคากาแฟจะปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นปี แต่หากพิจารณาการเคลื่อนไหวในช่วงหลายเดือนหรือหลายวันที่ผ่านมา จะเห็นได้ถึง โมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างมาก

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แรงซื้อเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และราคากาแฟปรับตัวขึ้นแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลานาน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Arabica พุ่งขึ้นเกือบ 10% ภายในเวลาเพียง 2 วันทำการ

สถานการณ์นี้อาจดูขัดแย้งในเบื้องต้น เนื่องจากตลาดยังได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิลที่อยู่ในระดับสูงมาก

อย่างไรก็ตาม หากต้องการเข้าใจว่าทำไมราคากาแฟจึงปรับขึ้น แม้จะมีแนวโน้มผลผลิตเป็นสถิติใหม่ นักลงทุนจำเป็นต้องมองตลาดผ่านมุมมองของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น "ในปัจจุบัน" มากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ราคากาแฟพุ่งแรงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ที่มา: XTB

แล้วผลผลิตบราซิลที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดล่ะ?

คาดการณ์ของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่ระบุว่าผลผลิตกาแฟบราซิลอาจแตะระดับสูงกว่า 70 ล้านกระสอบ ยังคงมีผลอยู่

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของตลาดเป็นเรื่องหนึ่ง ขณะที่ ปริมาณสินค้าที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้จริงในช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคากาแฟในช่วงนี้คือ สภาพอากาศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการเก็บเกี่ยว และอาจเป็นสัญญาณว่าคาดการณ์ผลผลิตก่อนหน้านี้มีมุมมองเชิงบวกมากเกินไป

แม้ USDA จะประเมินผลผลิตกาแฟบราซิลไว้ที่ประมาณ 70 ล้านกระสอบ แต่การประเมินจากหน่วยงานอื่น เช่น CONAB ของบราซิล ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ามาก

สภาพอากาศกระทบการเก็บเกี่ยวและคุณภาพกาแฟ

ในรัฐ Minas Gerais ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ Arabica ที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล มีปริมาณฝนมากกว่า 32 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของช่วงเวลานี้ถึงประมาณ 2,700%

ฝนที่ตกหนักทำให้เกษตรกรประสบปัญหาอย่างมาก ทั้งในด้าน

  • การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ
  • การตากและอบแห้ง
  • การขนส่งผลผลิต

แม้ว่าศักยภาพด้านอุปทานบนกระดาษจะอยู่ในระดับสูง แต่กาแฟจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้จริง

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ตลาดยังชี้ว่า แม้ปริมาณผลผลิตโดยรวมอาจเพียงพอต่อความต้องการ แต่ผู้ผลิตอาจเผชิญปัญหาด้าน คุณภาพของเมล็ดกาแฟ

แม้บราซิลจะเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก และกาแฟบราซิลสามารถใช้สำหรับการส่งมอบผ่านตลาด ICE ได้ แต่หากผลผลิตคุณภาพสูงมีไม่เพียงพอ อาจทำให้ สต็อกกาแฟที่ได้รับการรับรองในตลาด ICE ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ แม้ผลผลิตรวมจะทำสถิติสูงสุดก็ตาม

วิกฤตคลังสินค้า: สต็อกใกล้ต่ำสุดนับตั้งแต่ยุค 1990

ความล่าช้าในการส่งมอบกาแฟจากบราซิลเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจาก คลังสินค้าของตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีระดับต่ำมาก

สต็อกกาแฟ Arabica ที่ได้รับการรับรองโดยตลาด ICE ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดพบว่ามีการลดลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025 ที่ระดับ 5.9%

ภายใน 25 วันทำการติดต่อกัน สต็อกดังกล่าวลดลงรวมมากถึง 26%

จากข้อมูลในอดีตและเส้นแนวโน้มของสต็อกสินค้า พบว่าปริมาณสำรองกำลังเข้าใกล้ระดับต่ำสุดที่สำคัญ ซึ่งไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 2000

ปัจจุบันสต็อกลดลงต่ำกว่าระดับ 300,000 กระสอบ

ปัญหาด้านโลจิสติกส์เพิ่มแรงกดดันต่ออุปทาน

สถานการณ์ด้านอุปทานยังซับซ้อนขึ้นจากความตึงเครียดใน ทะเลแดง (Red Sea)

ระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนานขึ้น ต้นทุนค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และความจำเป็นที่บริษัทโลจิสติกส์ต้องถือครองสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งมอบกาแฟไปยังตลาดผู้บริโภคล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น แม้ว่าตลาดจะยังมีความคาดหวังว่าผลผลิตบราซิลจะอยู่ในระดับสูง แต่ปัจจัยระยะสั้นอย่าง สภาพอากาศ การเก็บเกี่ยวที่ล่าช้า คุณภาพผลผลิต และระดับสต็อกที่ต่ำมาก กำลังเป็นตัวผลักดันราคากาแฟในปัจจุบัน

ราคากาแฟ Arabica เทียบกับสต็อก ICE (แกนกลับด้าน)

สต็อกกาแฟลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2023/2024

สต็อกกาแฟที่ติดตามโดย ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปี 2023/2024 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ว่าผลผลิตกาแฟบราซิลอาจทำสถิติสูงสุดใหม่

ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

นี่คือจุดเปลี่ยนสู่แนวโน้มขาขึ้นถาวรหรือไม่?

การปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคากาแฟในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลจาก ความตื่นตระหนกด้านอุปทานในระยะสั้น (Short-term Supply Panic)

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ยังคาดการณ์ได้ยาก ตลาดไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่การปรับตัวขึ้นครั้งนี้อาจนำไปสู่การทำ จุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

ปรากฏการณ์ El Niño ที่มีความรุนแรงผิดปกติ มักส่งผลให้

  • ปริมาณฝนสูงเกินไปในอเมริกาใต้
  • ภาวะแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลเชิงบวกต่อการเพาะปลูกกาแฟในบราซิล แต่ในขณะเดียวกันอาจสร้างแรงกดดันต่อระบบโลจิสติกส์ และกระทบต่ออุปทานกาแฟในเอเชียอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยรวมยังเชื่อว่า ปัญหาอุปทานจะไม่กลายเป็นปัญหาในระยะยาว ซึ่งสะท้อนได้จากโครงสร้างของตลาด Futures

ตลาด Futures สะท้อนภาวะ Backwardation รุนแรง

ส่วนต่างราคา (Spread) ระหว่างสัญญากาแฟเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมขยายตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 24 เซนต์ต่อปอนด์

สถานการณ์นี้สะท้อนปรากฏการณ์ Backwardation ที่รุนแรง

กล่าวคือ ผู้คั่วกาแฟ (Roasters) และผู้ซื้อในตลาดยอมจ่าย Premium สูงมากสำหรับการรับมอบกาแฟในทันที เนื่องจากกังวลว่าสต็อกในคลังสินค้าอาจหมดลงในระยะใกล้

ขณะที่สัญญาส่งมอบในปีถัด ๆ ไปกลับถูกตั้งราคาไว้ต่ำกว่ามาก

โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนว่า ตลาดกำลังเผชิญกับ ความตึงตัวของอุปทานในระยะสั้น แต่ไม่ได้สะท้อนว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะขาดแคลนกาแฟอย่างถาวรในอนาคต

เส้น Forward Curve ของกาแฟ Arabica ในปัจจุบัน (เส้นสีดำ) เทียบกับ 6 เดือนก่อน (เส้นสีส้ม)

Forward Curve ของกาแฟยังสะท้อนว่า ปัญหาอยู่ที่อุปทานระยะสั้น

เส้น Forward Curve ของกาแฟยังคงบ่งชี้ว่า ความตึงตัวของตลาดในปัจจุบันเป็นปัญหาด้าน อุปทานระยะสั้น ขณะที่ตลาดยังคาดหวังว่าการผลิตกาแฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะช่วยฟื้นฟูระดับสต็อกกลับมา

ที่มา: Bloomberg Finance LP

สรุปและข้อสรุป

ตลาดกาแฟในปัจจุบันกำลังสะท้อนความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับ อุปทานในระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์ในตลาดโกโก้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน

อย่างไรก็ตาม หากการผลิตกาแฟยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในอนาคตอันใกล้ผลผลิตใหม่เริ่มส่งผลต่อการฟื้นตัวของระดับสต็อก อาจทำให้ราคากาแฟเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในทางทฤษฎี เมื่อกาแฟทั้งหมดถูกเก็บเกี่ยวและเริ่มเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วโลก ปัจจัยดังกล่าวควรสะท้อนออกมาในราคาตลาดตั้งแต่ช่วง ฤดูใบไม้ร่วง

แต่หากราคากาแฟยังไม่สามารถปรับตัวลดลงจากระดับสูงในปัจจุบันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณว่า สถานการณ์อุปทานจริงในตลาดตึงตัวมากกว่าที่คาดไว้

และตลาดอาจต้องละทิ้งความคาดหวังบนกระดาษเกี่ยวกับผลผลิตที่สูงในอนาคต

กราฟเทคนิคกาแฟ (D1)

ราคากาแฟปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ และขณะนี้ราคากำลังทดสอบบริเวณ ครึ่งหนึ่งของคลื่นขาลงขนาดใหญ่ครั้งล่าสุด

โซนราคาที่ 350–360 เซนต์ต่อปอนด์ จะเป็นระดับสำคัญที่ต้องจับตา

หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง อาจเป็นสัญญาณของความพยายามกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 400 เซนต์ต่อปอนด์ และอาจเปิดทางสู่การทดสอบจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์

อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตกาแฟของบราซิลออกมาทำสถิติสูงสุดได้จริง ราคากาแฟอาจปรับตัวกลับลงสู่ระดับ 300 เซนต์ต่อปอนด์ ได้เร็วกว่าที่ตลาด Futures คาดการณ์ไว้

โดยโครงสร้าง Forward Curve ในปัจจุบันสะท้อนว่าตลาดยังประเมินว่าราคาจะกลับสู่ระดับดังกล่าวได้ในช่วงประมาณ เดือนมีนาคม 2028

ที่มา: xStation5

Michał Stajniak, CFA
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย XTB
นักวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

 
 

Michał Stajniak

Wicedyrektor Działu Analiz

Wicedyrektor Działu Analiz. W XTB od 2014 roku. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista rynku surowcowego. Częsty gość w mediach branżowych.

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