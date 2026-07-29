ตลาดกาแฟเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศและคลังสินค้าที่ลดลง: ความย้อนแย้งของผลผลิตบราซิลที่ทำสถิติสูงสุด

แม้ว่าราคากาแฟจะปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นปี แต่หากพิจารณาการเคลื่อนไหวในช่วงหลายเดือนหรือหลายวันที่ผ่านมา จะเห็นได้ถึง โมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างมาก
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แรงซื้อเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และราคากาแฟปรับตัวขึ้นแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลานาน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Arabica พุ่งขึ้นเกือบ 10% ภายในเวลาเพียง 2 วันทำการ
สถานการณ์นี้อาจดูขัดแย้งในเบื้องต้น เนื่องจากตลาดยังได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ผลผลิตกาแฟบราซิลที่อยู่ในระดับสูงมาก
อย่างไรก็ตาม หากต้องการเข้าใจว่าทำไมราคากาแฟจึงปรับขึ้น แม้จะมีแนวโน้มผลผลิตเป็นสถิติใหม่ นักลงทุนจำเป็นต้องมองตลาดผ่านมุมมองของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น "ในปัจจุบัน" มากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ราคากาแฟพุ่งแรงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ที่มา: XTB
แล้วผลผลิตบราซิลที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดล่ะ?
คาดการณ์ของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่ระบุว่าผลผลิตกาแฟบราซิลอาจแตะระดับสูงกว่า 70 ล้านกระสอบ ยังคงมีผลอยู่
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของตลาดเป็นเรื่องหนึ่ง ขณะที่ ปริมาณสินค้าที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้จริงในช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคากาแฟในช่วงนี้คือ สภาพอากาศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการเก็บเกี่ยว และอาจเป็นสัญญาณว่าคาดการณ์ผลผลิตก่อนหน้านี้มีมุมมองเชิงบวกมากเกินไป
แม้ USDA จะประเมินผลผลิตกาแฟบราซิลไว้ที่ประมาณ 70 ล้านกระสอบ แต่การประเมินจากหน่วยงานอื่น เช่น CONAB ของบราซิล ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่ามาก
สภาพอากาศกระทบการเก็บเกี่ยวและคุณภาพกาแฟ
ในรัฐ Minas Gerais ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ Arabica ที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล มีปริมาณฝนมากกว่า 32 มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของช่วงเวลานี้ถึงประมาณ 2,700%
ฝนที่ตกหนักทำให้เกษตรกรประสบปัญหาอย่างมาก ทั้งในด้าน
- การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ
- การตากและอบแห้ง
- การขนส่งผลผลิต
แม้ว่าศักยภาพด้านอุปทานบนกระดาษจะอยู่ในระดับสูง แต่กาแฟจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้จริง
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ตลาดยังชี้ว่า แม้ปริมาณผลผลิตโดยรวมอาจเพียงพอต่อความต้องการ แต่ผู้ผลิตอาจเผชิญปัญหาด้าน คุณภาพของเมล็ดกาแฟ
แม้บราซิลจะเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก และกาแฟบราซิลสามารถใช้สำหรับการส่งมอบผ่านตลาด ICE ได้ แต่หากผลผลิตคุณภาพสูงมีไม่เพียงพอ อาจทำให้ สต็อกกาแฟที่ได้รับการรับรองในตลาด ICE ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ แม้ผลผลิตรวมจะทำสถิติสูงสุดก็ตาม
วิกฤตคลังสินค้า: สต็อกใกล้ต่ำสุดนับตั้งแต่ยุค 1990
ความล่าช้าในการส่งมอบกาแฟจากบราซิลเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจาก คลังสินค้าของตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีระดับต่ำมาก
สต็อกกาแฟ Arabica ที่ได้รับการรับรองโดยตลาด ICE ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดพบว่ามีการลดลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025 ที่ระดับ 5.9%
ภายใน 25 วันทำการติดต่อกัน สต็อกดังกล่าวลดลงรวมมากถึง 26%
จากข้อมูลในอดีตและเส้นแนวโน้มของสต็อกสินค้า พบว่าปริมาณสำรองกำลังเข้าใกล้ระดับต่ำสุดที่สำคัญ ซึ่งไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 2000
ปัจจุบันสต็อกลดลงต่ำกว่าระดับ 300,000 กระสอบ
ปัญหาด้านโลจิสติกส์เพิ่มแรงกดดันต่ออุปทาน
สถานการณ์ด้านอุปทานยังซับซ้อนขึ้นจากความตึงเครียดใน ทะเลแดง (Red Sea)
ระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนานขึ้น ต้นทุนค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และความจำเป็นที่บริษัทโลจิสติกส์ต้องถือครองสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งมอบกาแฟไปยังตลาดผู้บริโภคล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น แม้ว่าตลาดจะยังมีความคาดหวังว่าผลผลิตบราซิลจะอยู่ในระดับสูง แต่ปัจจัยระยะสั้นอย่าง สภาพอากาศ การเก็บเกี่ยวที่ล่าช้า คุณภาพผลผลิต และระดับสต็อกที่ต่ำมาก กำลังเป็นตัวผลักดันราคากาแฟในปัจจุบัน
ราคากาแฟ Arabica เทียบกับสต็อก ICE (แกนกลับด้าน)
สต็อกกาแฟลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2023/2024
สต็อกกาแฟที่ติดตามโดย ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปี 2023/2024 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ว่าผลผลิตกาแฟบราซิลอาจทำสถิติสูงสุดใหม่
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
นี่คือจุดเปลี่ยนสู่แนวโน้มขาขึ้นถาวรหรือไม่?
การปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคากาแฟในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลจาก ความตื่นตระหนกด้านอุปทานในระยะสั้น (Short-term Supply Panic)
อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ยังคาดการณ์ได้ยาก ตลาดไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่การปรับตัวขึ้นครั้งนี้อาจนำไปสู่การทำ จุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
ปรากฏการณ์ El Niño ที่มีความรุนแรงผิดปกติ มักส่งผลให้
- ปริมาณฝนสูงเกินไปในอเมริกาใต้
- ภาวะแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลเชิงบวกต่อการเพาะปลูกกาแฟในบราซิล แต่ในขณะเดียวกันอาจสร้างแรงกดดันต่อระบบโลจิสติกส์ และกระทบต่ออุปทานกาแฟในเอเชียอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยรวมยังเชื่อว่า ปัญหาอุปทานจะไม่กลายเป็นปัญหาในระยะยาว ซึ่งสะท้อนได้จากโครงสร้างของตลาด Futures
ตลาด Futures สะท้อนภาวะ Backwardation รุนแรง
ส่วนต่างราคา (Spread) ระหว่างสัญญากาแฟเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมขยายตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 24 เซนต์ต่อปอนด์
สถานการณ์นี้สะท้อนปรากฏการณ์ Backwardation ที่รุนแรง
กล่าวคือ ผู้คั่วกาแฟ (Roasters) และผู้ซื้อในตลาดยอมจ่าย Premium สูงมากสำหรับการรับมอบกาแฟในทันที เนื่องจากกังวลว่าสต็อกในคลังสินค้าอาจหมดลงในระยะใกล้
ขณะที่สัญญาส่งมอบในปีถัด ๆ ไปกลับถูกตั้งราคาไว้ต่ำกว่ามาก
โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนว่า ตลาดกำลังเผชิญกับ ความตึงตัวของอุปทานในระยะสั้น แต่ไม่ได้สะท้อนว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะขาดแคลนกาแฟอย่างถาวรในอนาคต
เส้น Forward Curve ของกาแฟ Arabica ในปัจจุบัน (เส้นสีดำ) เทียบกับ 6 เดือนก่อน (เส้นสีส้ม)
Forward Curve ของกาแฟยังสะท้อนว่า ปัญหาอยู่ที่อุปทานระยะสั้น
เส้น Forward Curve ของกาแฟยังคงบ่งชี้ว่า ความตึงตัวของตลาดในปัจจุบันเป็นปัญหาด้าน อุปทานระยะสั้น ขณะที่ตลาดยังคาดหวังว่าการผลิตกาแฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะช่วยฟื้นฟูระดับสต็อกกลับมา
ที่มา: Bloomberg Finance LP
สรุปและข้อสรุป
ตลาดกาแฟในปัจจุบันกำลังสะท้อนความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับ อุปทานในระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์ในตลาดโกโก้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
อย่างไรก็ตาม หากการผลิตกาแฟยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในอนาคตอันใกล้ผลผลิตใหม่เริ่มส่งผลต่อการฟื้นตัวของระดับสต็อก อาจทำให้ราคากาแฟเผชิญกับความยากลำบากในการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในทางทฤษฎี เมื่อกาแฟทั้งหมดถูกเก็บเกี่ยวและเริ่มเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วโลก ปัจจัยดังกล่าวควรสะท้อนออกมาในราคาตลาดตั้งแต่ช่วง ฤดูใบไม้ร่วง
แต่หากราคากาแฟยังไม่สามารถปรับตัวลดลงจากระดับสูงในปัจจุบันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณว่า สถานการณ์อุปทานจริงในตลาดตึงตัวมากกว่าที่คาดไว้
และตลาดอาจต้องละทิ้งความคาดหวังบนกระดาษเกี่ยวกับผลผลิตที่สูงในอนาคต
กราฟเทคนิคกาแฟ (D1)
ราคากาแฟปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ และขณะนี้ราคากำลังทดสอบบริเวณ ครึ่งหนึ่งของคลื่นขาลงขนาดใหญ่ครั้งล่าสุด
โซนราคาที่ 350–360 เซนต์ต่อปอนด์ จะเป็นระดับสำคัญที่ต้องจับตา
หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง อาจเป็นสัญญาณของความพยายามกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 400 เซนต์ต่อปอนด์ และอาจเปิดทางสู่การทดสอบจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตกาแฟของบราซิลออกมาทำสถิติสูงสุดได้จริง ราคากาแฟอาจปรับตัวกลับลงสู่ระดับ 300 เซนต์ต่อปอนด์ ได้เร็วกว่าที่ตลาด Futures คาดการณ์ไว้
โดยโครงสร้าง Forward Curve ในปัจจุบันสะท้อนว่าตลาดยังประเมินว่าราคาจะกลับสู่ระดับดังกล่าวได้ในช่วงประมาณ เดือนมีนาคม 2028
ที่มา: xStation5
Michał Stajniak, CFA
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย XTB
นักวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
US100 ร่วงเกือบ 2% 🚨
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