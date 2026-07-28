  
16:53 · 28 กรกฎาคม 2026

Chart of the Day: ราคาน้ำมันร่วง...ใครได้รับผลกระทบมากที่สุด?

การปรับตัวลงของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หลังสหรัฐฯ และอิหร่านยุติการโจมตีระหว่างกัน ส่งผลให้ เงินโครนนอร์เวย์ (NOK) อ่อนค่าลงจนเกือบรั้งท้ายของสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยมีเพียง โบลิเวียโนของโบลิเวีย (BOB) ที่อ่อนค่ามากกว่า ซึ่งโดยปกติไม่ได้อยู่ในกลุ่มสกุลเงินที่ติดตามเป็นประจำ

การยุติการโจมตี

การโจมตีทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้หยุดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนเป้าหมายและคลังอาวุธที่เริ่มลดลง

เมื่อวันอาทิตย์ Mike Waltz เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ยืนยันว่าการหยุดปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นจริง ขณะที่ Donald Trump เปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ แต่เตือนว่าหากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ สหรัฐฯ ก็พร้อม "กลับไปดำเนินการเช่นเดิม"

ภาพที่ 1: ผลตอบแทนของราคาน้ำมันในช่วง 50 วันก่อน และ 200 วันหลัง เหตุการณ์สำคัญ (Oil Return 50 Days Before and 200 Days After the Event)

Source: XTB Research, 28.07.2026

สถานการณ์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน

สถานการณ์จากฝั่งอิหร่านถูกนำเสนอแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดย Esmail Baghaei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ของอิหร่านและสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เตหะรานประกาศว่าจะระงับการตอบโต้ "ตราบใดที่สหรัฐฯ ยังคงรักษาการหยุดโจมตี"

เขายืนยันเพิ่มเติมว่า อิหร่านกำลังหารือกับ โอมาน ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในความขัดแย้งครั้งนี้ โดยเป้าหมายคือการจัดตั้ง "กลไกเกี่ยวกับการเดินเรือ" ในช่องแคบฮอร์มุซ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐาน

  • ช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในภาวะ ปิดโดยพฤตินัย (de facto closed)
  • ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า ปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบลดลงเหลือเพียงประมาณ 10–12 ลำต่อวัน จากระดับปกติราว 80–140 ลำต่อวัน
  • ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังคงห่างไกลจากข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็น การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม (uranium enrichment)
  • นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่ม ฮูตีในเยเมน (Yemeni Houthis) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้ง โดยโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของ Saudi Aramco และข่มขู่ว่าจะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบ Bab al-Mandab
  • สถานการณ์ดังกล่าวยังคงจำกัดการเดินเรือในหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับ

ทุกทางเลือกยังเปิดอยู่?

  • หากการโจมตีกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบ Brent อาจปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลับไปบริเวณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณความคืบหน้าจากการเจรจา ราคาน้ำมันอาจทยอยปรับลดลงต่อ แม้ว่าตลาดในปัจจุบันดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงเหล่านี้น้อยลง และเริ่มมองการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงบ่อยของ Donald Trump ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
  • ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดยังคงเป็น จำนวนเรือที่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
  • หากปริมาณการเดินเรือเริ่มฟื้นตัว ราคาน้ำมันอาจมีแนวโน้มปรับลดลงต่อ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าการฟื้นตัวดังกล่าวกำลังเกิดขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจ

เวลา 21:30 น. วันนี้ ตลาดรอติดตามรายงาน API Crude Oil Inventories ซึ่งเป็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ

สำหรับนอร์เวย์ ตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ 2 รายการในสัปดาห์นี้ ได้แก่

  • ยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายน (วันพุธ)
  • อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม (วันศุกร์)

อย่างไรก็ตาม คาดว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของคู่เงิน EURNOK

ปัจจัยภายในประเทศที่อาจสร้างแรงเคลื่อนไหวให้ตลาดมากขึ้นคือการประกาศตัวเลข เงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 10 สิงหาคม

หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจทำให้การประชุมของ ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ในวันที่ 13 สิงหาคม ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น

ปัจจุบัน ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมมากกว่า 40%

📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ภาพที่ 2: EURNOK (05.02.2026 - 28.07.2026)

Source: xStation, 28.07.2026

หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายน ขณะนี้ค่าเงินกำลังเข้าสู่ช่วงปรับตัวลงในเดือนกรกฎาคม โดยแรงขายเริ่มชะลอตัวบริเวณ 10.85 ซึ่งอยู่สูงกว่าแนว Fibonacci 78.6% เล็กน้อย

ปัจจุบัน EURNOK เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 11.03 และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ ได้แก่

  • เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average)
  • ระดับ Fibonacci Retracement 50%

เหนือขึ้นไปเล็กน้อยบริเวณ 11.05 ยังมีแนวต้านถัดไปจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day Moving Average)

หากราคาสามารถ ทะลุกรอบแนวต้านขึ้นไปได้อย่างชัดเจน อาจเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง และมีโอกาสปรับตัวกลับไปทดสอบจุดสูงสุดของเดือนมิถุนายน

ด้านเครื่องมือทางเทคนิคสนับสนุนมุมมองดังกล่าวบางส่วน

  • RSI กลับเข้าสู่ระดับเป็นกลางที่ 49.4 ซึ่งยังมีพื้นที่สำหรับการปรับขึ้นต่อ
  • MACD แสดงให้เห็นว่าแรงขายที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มลดลงอย่างชัดเจน โดยเห็นได้จาก Histogram ที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องและกำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์

ภาพรวมทางเทคนิคจึงสะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขายเริ่มอ่อนแรงลง และตลาดกำลังจับตาการทะลุแนวต้านเพื่อยืนยันโอกาสของการฟื้นตัวต่อไป

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