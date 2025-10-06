🍫ตลาดโกโก้ร่วงหนัก รับต้นฤดูกาลใหม่

- ราคาคาโก้ดิ่งกว่า 10% สัปดาห์นี้ และเกือบ 30% ใน 3 เดือน ล่าสุดกลับสู่ระดับต้นปี 2024
- อุปทานดีขึ้นจากการขนส่งมากกว่าคาด และผู้ผลิตเตรียมขึ้นราคาชาวสวน
- เส้นราคาล่วงหน้าราบ สะท้อนความมั่นใจในอุปทานแม้ราคายังต่ำกว่ามูลค่าจริง
- ราคาคาโก้ดิ่งกว่า 10% สัปดาห์นี้ และเกือบ 30% ใน 3 เดือน ล่าสุดกลับสู่ระดับต้นปี 2024
- อุปทานดีขึ้นจากการขนส่งมากกว่าคาด และผู้ผลิตเตรียมขึ้นราคาชาวสวน
- เส้นราคาล่วงหน้าราบ สะท้อนความมั่นใจในอุปทานแม้ราคายังต่ำกว่ามูลค่าจริง
ราคาคาโก้ร่วงกว่า 4% ในวันนี้ นับเป็นวันที่สามของเดือนและของฤดูกาลหลักปี 2025/2026 การปรับตัวลงตลอดสัปดาห์นี้เกิน 10% และในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาร่วงเกือบ 30% ทำให้โกโก้กลายเป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดในโลกช่วงนี้ ราคากลับไปอยู่ระดับต้นปี 2024 ขณะที่เส้นราคาล่วงหน้าค่อนข้างราบ สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่ออุปทานที่มั่นคงขึ้น
ข้อมูลการขนส่งโกโก้ล็อตแรกของโกตดิวัวร์คาดว่าจะออกในวันจันทร์นี้ โดยรายงานเบื้องต้นชี้ว่าตัวเลขน่าจะดีกว่าคาดมาก นอกจากนี้ ปริมาณโกโก้ที่ส่งถึงท่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวชัดเจนของอุปทานในตลาดโกโก้ ขณะเดียวกัน ทั้งกานาและโกตดิวัวร์คาดว่าจะปรับขึ้นราคาที่จ่ายให้เกษตรกร ซึ่งไม่เพียงช่วยกระตุ้นการผลิตในอนาคตจากการลงทุนเพิ่ม แต่ยังอาจจูงใจให้เกษตรกรขายผ่านช่องทางทางการมากขึ้นเพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่า
ตามปกติแล้ว ราคาคาโก้มักอ่อนตัวในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ก่อนจะฟื้นตัวในระยะต่อมา แต่หากฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีนี้ให้ผลผลิตดี ราคาก็อาจไม่ปรับขึ้นตามแนวโน้มเฉลี่ยในอดีต
เส้นราคาสัญญาล่วงหน้าโกโก้แทบไม่ต่างจากเดือนก่อน แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความต่อเนื่องของอุปทาน ขณะเดียวกัน สภาพคล่องในตลาดฟิวเจอร์สยังอยู่ในระดับต่ำมาก
ราคาคาโก้ซึ่งต้นสัปดาห์ยังทดสอบระดับ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะนี้กำลังร่วงลงใกล้ระดับ 6,000 ดอลลาร์
💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️
🥇 ทองคำทะลุระดับ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 🚀
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า