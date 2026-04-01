🚨 ตลาดพุ่งขึ้น หลังประธานาธิบดีอิหร่านส่งสัญญาณว่า ความขัดแย้งอาจใกล้สิ้นสุด

Pezeshkian เน้นย้ำว่า อิหร่านได้เข้าร่วมการเจรจาทางการทูตด้วยความจริงใจ ก่อนที่ความขัดแย้งจะปะทุขึ้น และเป็นหลังจากนั้นที่เกิดการโจมตีทางทหารโดย United States และ Israel เขาเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ เขายังวิจารณ์ประเทศในภูมิภาคที่อนุญาตให้มีฐานทัพของสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่ามีท่าที “เพิกเฉย” ต่อการใช้ฐานเหล่านี้ในการโจมตีอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้ Europe มีบทบาทอย่างมืออาชีพตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และปรับเปลี่ยนจุดยืนในปัจจุบัน โดยเงื่อนไขสำคัญของสันติภาพยังคงอยู่ที่ “การรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านอีก”
ปฏิกิริยาของตลาด
นักลงทุนมองว่านี่เป็น “สัญญาณทางการทูตที่จับต้องได้ครั้งแรก” จากเตหะราน และเริ่มคลายพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทันที
- ดัชนี S&P 500 +162 จุด (+2.55%)
- Nasdaq Composite +675 จุด (+3.27%)
- Dow Jones Industrial Average +มากกว่า 1,000 จุด (+2.27%)
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 5 bps เหลือ 4.292%
- ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 6.2 bps เหลือ 3.768%
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างวัน และกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบ บริเวณ 101 ดอลลาร์ (ยังคงเหนือระดับสำคัญที่ 100 ดอลลาร์)
บริบทและความเสี่ยง
การตอบสนองเชิงบวกของตลาดเกิดจากข้อเท็จจริงง่าย ๆ ว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ “ตั้งราคาล่วงหน้า” ต่อสถานการณ์เลวร้าย เช่น การยกระดับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ และการปิด Strait of Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันคิดเป็นประมาณ 20% ของอุปทานโลก
ดังนั้น ทุกสัญญาณของการ “ลดความตึงเครียด” จึงหมายถึงการคลายพรีเมียมความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม ยังต้องระมัดระวัง เนื่องจากในวันเดียวกัน สำนักข่าว Fars ของอิหร่านรายงานว่า อิหร่านอาจขู่โจมตีท่าเรือ Fujairah ใน United Arab Emirates รวมถึงท่อส่งน้ำมันสำคัญที่เลี่ยงช่องแคบ Hormuz หาก UAE ไม่ยุติการสนับสนุนสหรัฐฯ และอิสราเอล
สะท้อนให้เห็นว่า เตหะรานกำลัง “เล่นสองเกมพร้อมกัน” ทั้งด้านการทูตและการทหาร และความยั่งยืนของแรงบวกในตลาดจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองจากวอชิงตันต่อข้อเสนอของ Pezeshkian เป็นหลัก
