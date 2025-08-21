อ่านเพิ่มเติม

ตลาดตอบสนองเชิงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างชัดเจนในวันพุธ

10:02 21 สิงหาคม 2025

US Market Update – Wednesday

  • ตลาดวอลล์สตรีทเปิดปรับตัวออกจากสินทรัพย์เสี่ยงชัดเจน

    • สาเหตุหลัก: ความกังวลเรื่องการเจรจาสันติภาพยูเครน → อาจยืดเยื้อนานเป็นเดือนแทนที่จะเป็นสัปดาห์

  • นักลงทุนรอ บันทึกการประชุม FOMC แต่ ผลกระทบอาจจำกัด ก่อนที่ ประธานเฟด Jerome Powell จะขึ้นพูดที่ Jackson Hole วันศุกร์

    • มีการคาดการณ์ว่า Powell จะใช้เวทีนี้เพื่อ ปรับความคาดหวังตลาดเรื่องการลดดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

  • ข่าวอื่น: Donald Trump พยายามบีบให้สมาชิก Fed, Lisa Cook, ลาออก → เป็นสัญญาณการพยายาม มีอิทธิพลต่อธนาคารกลาง

Market Performance Highlights

  • US100 ปรับตัวลดลง >1.5%

  • การปรับตัวลงล่าสุดคล้ายกับ การถอยในปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม

  • หาก หลุดระดับ 23,000 จุด → อาจเป็น การปรับตัวลดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

 

ราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 0.7%

  • ฟื้นตัวจาก ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม

  • ความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาสนใจ สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven Assets)

 

Bitcoin กำลังเผชิญการปรับตัวลดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • หาก หลุดระดับ 112,000 USD → มีโอกาสปรับตัวลงไปยัง แนวรับสำคัญถัดไปที่ 107,000 USD

  • แนวรับ 107,000 USD ตรงกับ Fibonacci retracement 38.2% ของคลื่นล่าสุด และ ระดับสูงในช่วงปลาย 2024 – ต้น 2025

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก