ตลาดตอบสนองเชิงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างชัดเจนในวันพุธ

US Market Update – Wednesday
-
ตลาดวอลล์สตรีทเปิดปรับตัวออกจากสินทรัพย์เสี่ยงชัดเจน
-
สาเหตุหลัก: ความกังวลเรื่องการเจรจาสันติภาพยูเครน → อาจยืดเยื้อนานเป็นเดือนแทนที่จะเป็นสัปดาห์
-
-
นักลงทุนรอ บันทึกการประชุม FOMC แต่ ผลกระทบอาจจำกัด ก่อนที่ ประธานเฟด Jerome Powell จะขึ้นพูดที่ Jackson Hole วันศุกร์
-
มีการคาดการณ์ว่า Powell จะใช้เวทีนี้เพื่อ ปรับความคาดหวังตลาดเรื่องการลดดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้
-
-
ข่าวอื่น: Donald Trump พยายามบีบให้สมาชิก Fed, Lisa Cook, ลาออก → เป็นสัญญาณการพยายาม มีอิทธิพลต่อธนาคารกลาง
Market Performance Highlights
-
US100 ปรับตัวลดลง >1.5%
-
การปรับตัวลงล่าสุดคล้ายกับ การถอยในปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม
-
หาก หลุดระดับ 23,000 จุด → อาจเป็น การปรับตัวลดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
ราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 0.7%
-
ฟื้นตัวจาก ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
-
ความไม่แน่นอนในตลาดที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาสนใจ สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven Assets)
Bitcoin กำลังเผชิญการปรับตัวลดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม
-
หาก หลุดระดับ 112,000 USD → มีโอกาสปรับตัวลงไปยัง แนวรับสำคัญถัดไปที่ 107,000 USD
-
แนวรับ 107,000 USD ตรงกับ Fibonacci retracement 38.2% ของคลื่นล่าสุด และ ระดับสูงในช่วงปลาย 2024 – ต้น 2025