ตลาดทรงตัว หุ้นอินเทลร่วงแรง

การพูดคุยระหว่างทรัมป์–เซเลนสกีไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าที่สำคัญ
- ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย US500 ลดลง 0.11% มาที่ 6,464 จุด, US100 ร่วง 0.18% มาที่ 23,760 จุด, ขณะที่ US2000 เพิ่มขึ้น 0.35% มาที่ 2,300 จุด
- ในช่วงท้ายการซื้อขาย นักลงทุนจับตาการพูดคุยระหว่าง โดนัลด์ ทรัมป์ และ โวโลดีมีร์ เซเลนสกี
- ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่า สงครามจะยุติลง แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อใด
- ทรัมป์ยังระบุว่า การเจรจาสันติภาพอาจต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีการหยุดยิง ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของยูเครน พร้อมเสริมว่า สหรัฐจะมีบทบาทในการรับประกันสันติภาพ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียด
- ความเห็นเบื้องต้นชี้ว่า ความขัดแย้งยังยากที่จะหาทางออกอย่างรวดเร็ว ตลาดกำลังรอความคืบหน้าจาก NATO/ยุโรป
- ในตลาดเงิน ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 ขณะที่ เงินเยนและยูโรอ่อนค่าที่สุด
- EURUSD ร่วง 0.45% มาที่ 1.16630 ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์แข็งขึ้น 0.28% มาที่ 97.990
- มีรายงานว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาถือหุ้น 10% ใน Intel โดยการแปลงเงินสนับสนุนจาก CHIPS Act บางส่วนเป็นทุน ส่งผลให้ หุ้น Intel ร่วง 4.70%
- ขณะเดียวกัน Applied Digital (APLD.US) พุ่ง 15% มาที่ 16.35 ดอลลาร์ หลังเปิดตัว โครงการศูนย์ข้อมูล AI Polaris Forge 2 มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์
- วอร์เรน บัฟเฟตต์ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าบริษัทที่เขาสะสมหุ้นอย่างเงียบ ๆ คือ United Healthcare หุ้น พุ่งขึ้น 14% ในวันศุกร์และต่อเนื่องอีก 2.65% ในวันนี้ (วันจันทร์)
- คริปโตเคอเรนซีฟื้นตัวบางส่วนจากแรงขายช่วงสุดสัปดาห์และต้นสัปดาห์
- Bitcoin ลดลง 0.75% มาที่ 116,600 ดอลลาร์ หลังจากที่ร่วงแรงถึง 2.30% มาที่ 114,900 ดอลลาร์
- Ethereum ดิ่ง 2.80% มาที่ 4,350 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin dominance เพิ่มขึ้นเป็น 59.70% ของมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด
- ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง หลังจากการพยากรณ์อากาศใหม่ในสหรัฐสำหรับช่วงปลายเดือนสิงหาคมชี้ว่ามีแนวโน้ม เย็นกว่าปกติอย่างมาก ซึ่งอาจกดดันความต้องการใช้ก๊าซในฤดูกาลนี้
