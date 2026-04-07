18:58 · 7 เมษายน 2026

ตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวลดลง ขณะที่การเจรจาหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านชะงัก ก่อนเส้นตายของทรัมป์ 📉

ดัชนีฟิวเจอร์สสหรัฐฯปรับตัวลง หลังแรงบวกเมื่อวานถูกขายทำกำไร โดยเฉพาะ Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์ส ที่ลดลงมากกว่า 0.5% ในวันนี้

Donald Trump ย้ำอีกครั้งว่าเส้นตายสำคัญสำหรับการตอบสนองของอิหร่านคือเวลา 02:00 น. ตามเวลา CET ในคืนวันอังคารเข้าสู่วันพุธ

ความขัดแย้งได้เข้าสู่ช่วง “การยกระดับทางทหารแบบเปิดเผย” โดยทั้งสองฝ่ายมีการโจมตีตอบโต้พร้อมกัน

  • อิสราเอลดำเนินการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างกว้างขวาง
  • ขณะที่อิหร่านตอบโต้กลับเป็นระลอก โดยโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และพันธมิตร

หากไม่มีความคืบหน้าเชิงบวกภายในช่วงเย็น โอกาสในการลดความตึงเครียดจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะเดินหน้ามาตรการตอบโต้ระดับรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน

การโจมตีของสหรัฐฯต่อเกาะ Kharg ซึ่งเป็นศูนย์ส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน รวมถึงการตอบโต้ของเตหะรานต่อโรงงานปิโตรเคมีใน Jubail ของซาอุดีอาระเบีย สะท้อนว่าความขัดแย้งกำลังขยายเข้าสู่ภาคพลังงาน ซึ่งบ่งชี้ว่าการเจรจาอยู่ในภาวะตัน

อิหร่านส่งสัญญาณท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น โดยกองกำลังปฏิวัติอิหร่าน (Revolutionary Guard) ประกาศว่า “ความอดกลั้นสิ้นสุดลงแล้ว” พร้อมเตือนถึงการโจมตีที่อาจขยายออกนอกภูมิภาค เพิ่มความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งในระดับโลก

มีสัญญาณเพิ่มขึ้นของการข่มขู่เป้าหมายสหรัฐฯและพันธมิตร โดยระบุถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีฐานทัพทหาร สินทรัพย์ด้านพลังงาน และแม้แต่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน

ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้รับผลกระทบมากขึ้น โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ต้องเปิดใช้งานระบบป้องกันทางอากาศเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธ สะท้อนว่าพื้นที่ความขัดแย้งกำลังขยายวงกว้าง

ด้านภายในอิหร่าน โครงสร้างโลจิสติกส์เริ่มได้รับแรงกดดัน โดยมีรายงานการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและการหยุดชะงักของระบบขนส่ง

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ เหตุการณ์ทางทะเลและความเสี่ยงด้านการขนส่งกำลังกดดันราคาน้ำมันและเพิ่มความกังวลต่ออุปทานพลังงานโลก

ตลาดตอบสนองทันทีต่อความตึงเครียด:

  • น้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้น
  • ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลง สะท้อนภาวะ “risk-off”

ช่องทางการทูตยังจำกัดและไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวและยืนยันเงื่อนไขแข็งกร้าว ขณะที่การเจรจายังไม่เกิดผลลัพธ์

เศรษฐกิจโลกเริ่มเตรียมรับความเสี่ยงด้านพลังงาน:

  • EU เรียกประชุมประสานงาน
  • ญี่ปุ่นเร่งจัดหาน้ำมันสำรอง

สุดท้าย อิหร่านได้ตอบโต้แผน 15 ข้อของสหรัฐฯ ด้วยข้อเสนอ 10 ข้อของตนเอง ซึ่งถูกมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับวอชิงตัน เช่น การยกเลิกคว่ำบาตรทั้งหมด การรับประกันความมั่นคงระยะยาว การถอนอิสราเอลออกจากเลบานอน และการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซราว 2 ล้านดอลลาร์ต่อเรือ ซึ่งเท่ากับการพยายามควบคุมเส้นทางเดินเรือดังกล่าว

