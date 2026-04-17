Trump ประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดได้รับแรงหนุนเชิงบวกอย่างชัดเจน หลังประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าอิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง 10 วัน ซึ่งได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าข้อตกลงนี้ยังเปราะบาง และยังมีประเด็นสำคัญที่ไม่ได้รับการแก้ไข
Trump ยังระบุว่าอาจมีการเจรจากับอิหร่านภายในสุดสัปดาห์นี้ และเชื่อว่าสงครามในอ่าวอาหรับอาจใกล้สิ้นสุดลง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้น โดยหุ้นสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล จากแรงหนุนของผลประกอบการบริษัทและความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้ง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากประเทศอ่าวและยุโรปมองว่าสหรัฐอาจต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนในการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ด้านกลุ่ม G7 เตือนถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจจากสงคราม ทั้งแรงกดดันเงินเฟ้อและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมัน Brent crude oil กลับลงมาต่ำกว่า $100 ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาแข็งแกร่ง:
- Initial jobless claims: 207,000 (ดีกว่าคาด)
- ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือนเมษายน: +26.7 (สูงกว่าคาดมาก)
สะท้อนถึงตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมที่ยังแข็งแรง
ในเอเชีย บรรยากาศตลาดเป็นลบ:
- Nikkei 225 -1%
- Kospi -0.5%
- Hang Seng Index -1.3%
- ตลาดออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย
ผู้ว่าการ Bank of Japan Kazuo Ueda ปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน
ในตลาดค่าเงิน เยนอ่อนค่าต่อเนื่อง โดย USD/JPY ทดสอบระดับ 160 อีกครั้ง
ด้านจีน People’s Bank of China กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY ที่ 6.8622 สูงกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินควบคู่กับการกระตุ้นการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโต
โลหะมีค่าปรับขึ้นเล็กน้อย:
- ทองคำ +0.2% เหนือ $4,800
- เงิน +0.5% ใกล้ $79
ขณะที่คริปโตยังอ่อนแอ:
- Bitcoin ต่ำกว่า $75,000
- Ethereum ลดลงราว 1.5% ใกล้ $2,320
ด้านหุ้น Netflix ร่วงกว่า 9% แม้ผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาด แต่แนวโน้มไตรมาส 2 อ่อนแอ และกำไรบางส่วนมาจากรายการพิเศษ ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องความยั่งยืนของการเติบโต
