🚨 Trump ไฟเขียวยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอิหร่าน!

- สัญญาณข้อตกลงสันติภาพใกล้เป็นจริง
- สัญญาณข้อตกลงสันติภาพใกล้เป็นจริง
สหรัฐฯ เตรียมยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน หลังจากที่เตหะรานยอมรับเงื่อนไขสำคัญที่วอชิงตันกำหนดไว้ โดย Trump ได้ประกาศผ่าน Truth Social ว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยการที่อิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ เปิดช่องแคบฮอร์มุซให้การเดินเรือผ่านได้ทันทีโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และดำเนินการกำจัดทุ่นระเบิดทางทะเล
นอกจากนี้ ยูเรเนียมของอิหร่านจะถูกสกัดและควบคุมโดยสหรัฐฯ ร่วมกับอิหร่านและ IAEA (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ) ก่อนจะถูกนำไปทำลายในขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตาม Trump ระบุว่ายังไม่มีการปลดล็อกหรือโอนเงินใด ๆ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นหลังการประชุมใน Situation Room ของทำเนียบขาว
📉 ตลาดการเงินตอบสนองทันทีต่อข่าวดังกล่าว โดยราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคสำคัญต่ออุปทานพลังงานโลก กำลังมีแนวโน้มคลี่คลายลง
🌍 ช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยรองรับการส่งออกน้ำมันประมาณ 20% ของปริมาณการส่งออกน้ำมันทั่วโลก ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้ส่งผลโดยตรงต่อตลาดพลังงานและสินทรัพย์การเงินทั่วโลก
ข่าวเด่นวันนี้ 1 มี.ย.
📆 3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (29.05.2026)
📉 EUR/HUF ปรับตัวลง 0.5% หลังฮังการีได้รับไฟเขียวเข้าถึงเงินทุน EU
🔄 อิหร่านโต้กลับคำกล่าวของ Trump ส่งผลราคาน้ำมันฟื้นตัวแรง 💥