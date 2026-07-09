อิหร่านต้องการ “ข้อตกลง” จริงหรือ? Trump เปลี่ยนท่าทีต่ออิหร่านและสเปน
ประธานาธิบดี Donald Trump เปลี่ยนจุดยืนถึงสองครั้งภายในวันเดียว — เริ่มจากการประกาศว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้น “จบลงแล้ว” หลังเกิดเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนจะเปลี่ยนมาระบุว่าเตหะรานกำลังต้องการข้อตกลงอย่างมาก
การเปลี่ยนท่าทีแบบ 180 องศาภายในเวลาเพียงประมาณ 12 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสื่อสารที่คาดเดาได้ยากของ Trump สามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดแบบเรียลไทม์
จาก “ข้อตกลงจบแล้ว” สู่ “พวกเขาต้องการข้อตกลงอย่างมาก”
เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง และราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 5% หลัง Trump ระบุว่า การหยุดยิงกับอิหร่าน “สิ้นสุดลงแล้ว” ภายหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์
ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดลดลง 0.28% อยู่ที่ระดับ 7,482.71 จุด
อย่างไรก็ตาม เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา Trump ได้เปลี่ยนน้ำเสียง โดยกล่าวว่าอิหร่าน “เพิ่งโทรมา” และ “ต้องการข้อตกลงอย่างมาก” แต่ก็เสริมว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเตหะรานจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงได้หรือไม่
ข่าวดังกล่าวทำให้บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนไปทันที โดยฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากอิหร่านต้องการข้อตกลงมาก เหตุใดจึงยังโจมตีเรือพาณิชย์ Trump ตอบสั้น ๆ ว่า:
“เพราะพวกเขาค่อนข้างบ้า”
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่าทีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นตอบสนองอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงของ Trump เกี่ยวกับอิหร่านหลายครั้ง ทั้งปรับตัวลดลงเมื่อมีการขู่ว่าจะโจมตี และฟื้นตัวเมื่อมีสัญญาณว่าการเจรจาอาจเกิดขึ้น
สเปน: จาก “ประเทศที่หมดหวัง” สู่ “พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างมาก”
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับสเปนเช่นกัน
ระหว่างการประชุมสุดยอด NATO ที่กรุงอังการา Trump กล่าวถึงมาดริดว่าเป็น “ประเทศที่หมดหวัง” และเป็นพันธมิตรที่ “ไม่มีทางแก้ไขได้” พร้อมสั่งให้รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระงับความร่วมมือทางการค้ากับสเปนทันที รวมถึงเรื่องวีซ่า
สาเหตุหลักมาจากการที่สเปนปฏิเสธเป้าหมายใหม่ของ NATO ที่ต้องการให้สมาชิกเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 5% ของ GDP รวมถึงก่อนหน้านี้สเปนยังขัดขวางการใช้ฐานทัพร่วมสำหรับการโจมตีอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ระหว่างเที่ยวบินกลับกรุงวอชิงตันบนเครื่องบิน Air Force One Trump ได้เปลี่ยนน้ำเสียงอีกครั้ง โดยระบุว่าสเปน “เปลี่ยนท่าทีอย่างสมบูรณ์” และเป็น “พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างมาก” พร้อมกล่าวว่าสเปน “ได้ดำเนินการตามคำขอด้านการชำระเงินหลายรายการ”
ด้านนายกรัฐมนตรีสเปน Pedro Sánchez ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปอย่าง “เป็นมิตรอย่างมาก” และเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับ ฟุตบอลโลกและกอล์ฟ มากกว่าประเด็นการใช้จ่ายด้านกลาโหม
การคว่ำบาตรสเปนมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด?
แม้ Trump จะมีถ้อยแถลงที่แข็งกร้าว แต่ในทางปฏิบัติ เขายังมีอำนาจทางกฎหมายที่สามารถใช้เพื่อดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อสเปนได้ แม้ว่าขอบเขตอำนาจดังกล่าวจะมีข้อจำกัดก็ตาม
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) มีกำหนดจัดทำ “รายชื่อ” สินค้าจากสเปนที่อาจถูกคว่ำบาตรหรือห้ามนำเข้า ภายในไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มเป็น การเลือกดำเนินการเฉพาะบางรายการ มากกว่าการคว่ำบาตรทางการค้าแบบครอบคลุมทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่า กฎระเบียบทางการค้าของสหภาพยุโรป (EU) กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องอยู่ภายใต้นโยบายการค้าเดียวกัน ซึ่งทำให้การดำเนินมาตรการฝ่ายเดียวต่อสเปนเพียงประเทศเดียวมีความซับซ้อนมากขึ้น
The markets are performing very well this morning. Spanish shares are up 0.8%, whilst oil is down by over 2%. Source: xStation
US100 รีบาวด์ 1% 🔼 SK hynix ได้รับแรงซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนเปิดตัวใน Nasdaq
Chart of the Day 🚩 น้ำมันร่วงจาก 80 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน ทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไร?
ปฏิทินเศรษฐกิจ: โฟกัส ECB Minutes, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และงบ PepsiCo
FOMC Minutes ยืนยันมุมมองเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ขณะที่ EURUSD กลับมารีบาวด์ได้อีกครั้ง