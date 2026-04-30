🔥 สหรัฐฯ เตรียมโจมตีอิหร่าน? Trump ปฏิเสธข้อเสนอประนีประนอม 🛢️ น้ำมัน Brent พุ่งทะลุ $110! 📈

การยกระดับครั้งใหญ่ของ “สงครามเย็น” ในตะวันออกกลางกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ตามรายงานของ Axios และสถานีโทรทัศน์อิสราเอล N12 ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ และเลือกใช้กลยุทธ์ “บีบคั้นสูงสุด” (maximum strangulation) พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีทางทหารโดยตรง
แม้ในทางเทคนิคจะยังมีข้อตกลงหยุดยิงอยู่ แต่สัญญาณการสื่อสารในปัจจุบันชี้ว่า การกลับมาปะทะกันอีกครั้งเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น ภาพนี้สะท้อนชัดที่สุดในตลาดน้ำมัน โดยราคาน้ำมัน Brent พุ่งทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเมื่อดูจากสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุด มีโอกาสปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น
นอกจากนี้ สัญญาเดือนมิถุนายนที่กำลังจะหมดอายุ ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 118 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเคยพุ่งขึ้นไปแตะ 119.4 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม (แม้ในเวลานั้นสัญญาเดือนพฤษภาคมจะเป็นตัวอ้างอิงหลัก)
“คลื่นโจมตีสั้นแต่รุนแรง”
ตามรายงานล่าสุด สหรัฐฯ ได้เตรียมแผนสำหรับการโจมตี “สั้นแต่รุนแรง” ต่อเป้าหมายภายในอิหร่าน กลยุทธ์ของวอชิงตันชัดเจน: โจมตีโครงสร้างพื้นฐานก่อน แล้วบีบให้เตหะรานกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาตามเงื่อนไขของสหรัฐฯ
ในการให้สัมภาษณ์กับ N12 Donald Trump ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง โดยเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจของอิหร่านว่าเหมือน “หมูที่ถูกขุนและกำลังถูกบีบคอ” เขามองว่าการปิดล้อมทางเรือมีประสิทธิภาพมากกว่าการทิ้งระเบิด เพราะทำให้คลังเก็บและท่อส่งน้ำมันของอิหร่านล้นจนเกือบ “ระเบิด” เนื่องจากไม่มีที่เก็บน้ำมันดิบที่ขายไม่ออก
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานว่าอิหร่านอาจเลือกเทน้ำมันลงทะเลทราย แทนที่จะหยุดการผลิตจากบ่อน้ำมันหลัก เนื่องจากการหยุดผลิตอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่รุนแรงจนไม่สามารถกลับมาผลิตได้อีก
แรงเสียดทานในเตหะราน และความเงียบของผู้นำสูงสุด
สถานการณ์ภายในอิหร่านดูตึงเครียดและแตกแยกอย่างมาก:
- กองทัพและฝ่ายสายแข็ง: มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านพร้อมเข้าสู่การสู้รบ และปฏิเสธการยอมจำนนภายใต้แรงกดดันจากการปิดล้อม
- การทูต: รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านออกมาย้ำว่าประเทศไม่ต้องการสงคราม สะท้อนความพยายามครั้งสุดท้ายในการหลีกเลี่ยงวิกฤต
- ภาวะชะงักงันในการตัดสินใจ: สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการไม่มีแถลงการณ์จากผู้นำสูงสุด Ali Khamenei ความเงียบในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ (รวมถึงการไม่เคลื่อนไหวบน X และสื่อทางการ) อาจหมายถึงการเตรียมตอบโต้ หรือการติดขัดในการตัดสินใจภายในระบบอำนาจ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดน้ำมันหมายความว่าอะไร?
ปฏิกิริยาของตลาดเกิดขึ้นทันทีและรุนแรง ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นเกือบ 6–7 ดอลลาร์ในวันเดียว ทะลุระดับ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ซื้อขายเหนือ 111 ดอลลาร์แล้ว
ประเด็นสำคัญ:
1. War Risk Premium กลับมาเต็มรูปแบบ
ตลาดเริ่มไม่เชื่อในทางออกทางการทูตต่อวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ การที่ Trump ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน หมายความว่าการปิดล้อม (ซึ่งมีสัดส่วนการขนส่งน้ำมันโลกถึง 20%) จะไม่ถูกยกเลิกในเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนจึงเริ่มตั้งราคาสำหรับความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานการผลิตของอิหร่าน
2. ความเสี่ยงความเสียหายถาวรต่อแหล่งน้ำมัน
แนวคิด “ท่อระเบิด” ของ Trump มีพื้นฐานทางเทคนิค หากอิหร่านต้องหยุดการผลิตอย่างกะทันหันเพราะไม่มีที่เก็บ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันในแหล่งน้ำมันอย่างถาวร ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันในหลายปีข้างหน้า
3. สหรัฐฯ กลายเป็น “ผู้จัดหาที่ปลอดภัยเพียงรายเดียว”
ข้อมูล EIA ล่าสุดที่แสดงการลดลงของสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ อย่างหนัก (-6.2 ล้านบาร์เรล) ประกอบกับการปิดล้อมอิหร่าน สะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังดึงน้ำมันจากสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ หากเกิดการโจมตี ความต้องการน้ำมันจากสหรัฐฯ และภูมิภาคอื่นนอกอ่าวเปอร์เซียจะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจผลักดันราคา WTI ไปสู่ระดับ 115–120 ดอลลาร์ โดยการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดที่ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน และผลิตภัณฑ์กลั่นแตะ 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน
4. “Sell the News” หรือขึ้นต่อ?
ขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วงการเร่งตัวของสถานการณ์ ราคาน้ำมันเข้าสู่โซนที่แทบไม่เคยยืนได้นานในอดีต หาก Brent ปิดเหนือ 111–112 ดอลลาร์ และ WTI เหนือ 107 ดอลลาร์ จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม โซนเหล่านี้ยังคงเป็นบริเวณที่มีแรงขายสูง แม้ราคาจะเข้าใกล้ระดับที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานจริงมากขึ้นก็ตาม
นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่านักเก็งกำไรยังไม่ได้เข้ามาในตลาดน้ำมันอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจหมายถึงยังมี “เชื้อเพลิง” สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในระยะถัดไป
เป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งว่าในขณะนี้ตลาดน้ำมันมีการเก็งกำไรในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถานะการถือครองฝั่ง Long ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่จริง ๆ แล้วเคยสูงกว่านี้ในปี 2023 หรือ 2025 แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance LP, XTB
สรุป
สถานการณ์ปัจจุบันมีลักษณะเป็น “สองขั้วสุดโต่ง” (binary) อย่างชัดเจน:
- หากสหรัฐฯ เดินหน้าโจมตีจริง ราคาน้ำมัน WTI อาจพุ่งทดสอบระดับ 110 ดอลลาร์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
- อย่างไรก็ตาม หากความเงียบของ Khamenei สิ้นสุดลงด้วยการยอมอ่อนข้ออย่างกะทันหัน ตลาดอาจเผชิญความเสี่ยงการปรับตัวลงแรงไปยังโซน 100 ดอลลาร์
ในขณะนี้ จุดยืนเชิงแข็งกร้าว (hawkish) ของ Trump ยังคงทำให้ฝั่งอุปทานถูกกดดันอย่างต่อเนื่อง
