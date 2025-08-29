ข้อพิพาท Trump-Cook ความเห็นล่าสุด 💡

ทรัมป์ปลดสมาชิก Fed Board: Lisa Cook ท้าทายคำสั่งในศาล
ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าเขาใช้สิทธิ์ในการ ปลดสมาชิกคณะกรรมการ Fed Board, Lisa Cook โดยอ้างว่ามีเหตุผลเพียงพอทำเช่นนั้น
ทำเนียบขาว ระบุว่า Cook ถูก “กล่าวหาอย่างน่าเชื่อถือว่าทำการโกหก” และการปลดเธอจะช่วย เพิ่มความรับผิดชอบของ Fed
Lisa Cook ท้าทายคำสั่งในศาล และยื่นคำร้องขอคำสั่งชั่วคราวเพื่อหยุดการปลด พร้อมเรียกการกระทำของ Trump ว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ผู้ได้รับการเสนอชื่อของ Trump, นักเศรษฐศาสตร์ Stephen Miran, มีแนวโน้มจะได้รับการยืนยันก่อน การประชุม Fed เดือนกันยายน
คณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภา (Senate Banking Committee) จะมีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า
ผลกระทบตลาด:
คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวขึ้นวันนี้ +0.36%, ทะลุจุดต่ำสุดของสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
TNOTE ไม่มีปฏิกิริยามากต่อข่าวนี้ สะท้อนว่าผู้ลงทุนยัง รับข่าวจากสื่อด้วยความระมัดระวัง (อย่างน้อยในตอนนี้)
Source: xStation