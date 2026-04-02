น้ำมันเด้งแรง หลังสุนทรพจน์ Trump ปมอิหร่าน 🛢️📈 สหรัฐฯ เตรียม “ถอนตัวจาก Hormuz” จริงหรือ?

ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งกลับขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง (OIL: +7.6%) โดยลบการปรับตัวลงเกือบทั้งหมดจากการซื้อขาย 3 วันก่อนหน้า
สุนทรพจน์ของ Donald Trump ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “แผนการถอนตัว” หรือกลยุทธ์ยุติความขัดแย้ง ส่งผลให้โทนคำพูดที่แข็งกร้าว (hawkish tone) กดดันความเชื่อมั่นของตลาดอย่างหนัก หลังจากก่อนหน้านี้นักลงทุนเคยคาดหวังว่าแนวโน้มจะฟื้นตัวจากสัญญาณที่อิหร่านเปิดทางสู่การเจรจาสันติภาพ
สัญญาซื้อขายน้ำมัน (OIL) กำลังฟื้นตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 วัน (EMA10, สีเหลือง) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ราคาได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ถูกทดสอบหลายครั้งบริเวณ 110 ดอลลาร์ ขณะที่ RSI ที่เข้าใกล้โซน overbought (ระดับเกือบ 70) อาจจำกัดแรงบวกเหนือระดับดังกล่าว
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมัน (OIL) ปรับตัวขึ้นในวันนี้?
ในสุนทรพจน์ล่าสุด Donald Trump ระบุว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของปฏิบัติการ “Operation Epic Fury” ใกล้บรรลุแล้ว และคาดว่าสงครามในอิหร่านจะดำเนินต่อไปอีกประมาณ 2–3 สัปดาห์ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าโจมตีทำลายโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านให้สิ้นสุด และขู่ว่าอาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติม
แม้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการย้ำจุดยืนเดิมของ Trump แต่ถ้อยแถลงเกี่ยวกับช่องแคบ Hormuz และโทนคำพูดที่แข็งกร้าว (bellicose tone) ได้ทำลายความหวังเชิงบวกของตลาดที่เริ่มก่อตัวในช่วงก่อนหน้า
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังลดความสำคัญของช่องแคบ Hormuz โดยระบุว่าสหรัฐฯ มีความเป็นอิสระด้านพลังงาน และเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียและยุโรปเป็นผู้ดูแลเส้นทางดังกล่าว พร้อมแนะนำให้หันไปซื้อน้ำมันจากสหรัฐฯ แทน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยต่อมุมมองดังกล่าว โดยชี้ว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานถาวร และราคาพลังงานในสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ (มากกว่า 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอน) กำลังกดดันภาพรวมตลาดพลังงาน
ด้านกองทัพอิหร่านได้ตอบโต้สุนทรพจน์ของ Trump โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าสงครามต่อไปจนกว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลจะ “ยอมจำนนและถูกทำให้อับอาย” พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าศักยภาพทางทหารของตนถูกทำลาย และขู่ว่าจะมี “การโจมตีที่รุนแรงและทำลายล้างมากยิ่งขึ้น” โดยระบุว่าวอชิงตันประเมินขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของอิหร่านต่ำเกินไป และถ้อยแถลงของ Trump ที่จะ “ทำให้อิหร่านกลับไปสู่ยุคหิน” ยิ่งทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น และลดโอกาสการหยุดยิงในระยะสั้นลงอย่างชัดเจน
