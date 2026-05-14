Trump–Xi: ใครคือ “ตัวแทนภาคธุรกิจ” และตลาดกำลังตอบสนองอย่างไร?

หนึ่งในการประชุมด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของปี เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้ที่กรุงปักกิ่ง โดยการประชุมสุดยอดทางการทูตครั้งนี้คาดว่าจะมีทั้งการเจรจาโดยตรงระหว่างผู้นำของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการหารือระหว่างตัวแทนภาคธุรกิจอเมริกันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ตลาดคาดว่าประเด็นหลักของการเจรจาจะอยู่ที่ “เศรษฐกิจ” และ “เทคโนโลยี” ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในช่วงที่กระแส AI Boom และหุ้นกลุ่ม semiconductor ยังคงร้อนแรง
องค์ประกอบของคณะผู้แทนจากฝั่ง Donald Trump สะท้อนความคาดหวังนี้อย่างชัดเจน เพราะเต็มไปด้วย CEO และผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีและการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดของสหรัฐฯ
รายชื่อคณะผู้แทน
💻 เทคโนโลยี
• Elon Musk — Tesla
• Tim Cook — Apple
• Jensen Huang — Nvidia
• Cristiano Amon — Qualcomm
• Sanjay Mehrotra — Micron Technology
• Chuck Robbins — Cisco
• Dina Powell McCormick — Meta
• Jim Anderson — Coherent
• Jacob Thaysen — Illumina
🏦 การเงิน
• Larry Fink — BlackRock
• Stephen Schwarzman — Blackstone
• Jane Fraser — Citigroup
• David Solomon — Goldman Sachs
• Michael Miebach — Mastercard
• Ryan McInerney — Visa
🏭 อุตสาหกรรม
• Kelly Ortberg — Boeing
• H. Lawrence Culp — General Electric
• Brian Sikes — Cargill
📈 ตลาดตอบรับอย่างชัดเจนต่อบริษัทที่มีตัวแทนเข้าร่วมโต๊ะเจรจา โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางหรือบริษัทที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
• หุ้น Coherent พุ่งมากกว่า 7%
• ขณะที่ Nvidia และ Tesla ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2%
จากองค์ประกอบของคณะผู้แทน สิ่งที่ตลาดมองเห็นไม่ได้มีแค่ “รายชื่อ CEO” เท่านั้น แต่ยังสะท้อนระดับความใกล้ชิดและความสอดคล้องระหว่างภาคธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย
ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับจีน “ใครอยู่ในห้องเจรจา” บางครั้งสำคัญไม่แพ้ “สิ่งที่ถูกพูดออกมา”
การมีหรือไม่มีชื่อของบริษัทใหญ่ อาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทเหล่านั้นมีบทบาทอย่างไรในนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสำหรับบริษัทขนาดเล็ก สัญญาณเหล่านี้อาจมีความสำคัญมากยิ่งกว่า
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่ Meta ส่ง Dina Powell เข้าร่วมแทนผู้บริหารสายเทคโนโลยีโดยตรง ทั้งที่ธุรกิจของ Meta ในจีนมีข้อจำกัดสูงจากการควบคุมและ censorship ของรัฐบาลจีน
สิ่งนี้อาจสะท้อนทั้งท่าทีของ Meta และสัญญาณทางการเมืองจากฝั่งสหรัฐฯ หลังจากจีนเพิ่งมีความเคลื่อนไหวในการสกัดการเข้าซื้อกิจการของบริษัท AI จีนแห่งหนึ่ง โดย Dina Powell เองมีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางการเมืองและการเงิน มากกว่าด้านเทคโนโลยีโดยตรง
และนี่อาจเป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” ของการเจรจารอบนี้
นอกเหนือจากผลลัพธ์อย่างเป็นทางการ นักลงทุนจำนวนมากกำลังจับตา “สัญญาณทางอ้อม” และ “ภาษากายทางการเมือง” ของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างใกล้ชิด เพราะในระดับนี้ ทุกการปรากฏตัวล้วนมีความหมายต่อทิศทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และตลาดการเงินโลก
