ผลประกอบการสถิติสูงสุดของ TSMC หนุนหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น

16:51 10 กันยายน 2025

ผลประกอบการสถิติสูงสุดของ TSMC หนุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก

การตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการเดือนสิงหาคมของ TSMC (+2.08% ที่ไทเป) กำลังส่งแรงหนุนไปยังหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก ก่อนตลาดวอลล์สตรีทเปิด เห็นได้ชัดจากราคาหุ้น Nvidia (+1.92%) และ AMD (+3.2%) ที่ปรับขึ้นตามแรงคาดหวังเชิงบวกจากการพัฒนา AI และการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

TSMC รายงานยอดขายเดือนสิงหาคม 2025 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 335.77 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (11.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 33.8% YoY และ 3.9% MoM ยืนยันถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อชิปขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส AI บริษัทไม่เพียงครองตลาดชิปสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ (เป็นซัพพลายเออร์หลักของ Nvidia และ AMD) แต่ยังส่งสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการในฝั่งผู้บริโภคในช่วงถัดไปอีกด้วย

แม้ยังมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน แต่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายกำลังสร้างความเชื่อมั่นด้านกำไรและความคาดหวังเชิงบวกของนักลงทุน

แนวโน้มกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ยังคงสดใส:

  • Nvidia คาดการใช้จ่ายเป็นประวัติการณ์จาก hyperscalers เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

  • AMD คาดการฟื้นตัวของความต้องการพีซี และการขยายตัวต่อเนื่องในดาต้าเซ็นเตอร์

ประมาณการผลประกอบการ TSMC

  • ยอดขายเดือนสิงหาคม: 335.77 พันล้าน TWD (+33.8% YoY, +3.9% MoM)

  • คาดการณ์ Q3: รายได้ 31.8–33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+38% YoY, +8% QoQ, ฝ่ายบริหารยืนยันแนวโน้ม)

นอกจากนี้ หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนในยุโรป (ADRs) ยังปรับตัวขึ้นแรงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนวอลล์สตรีทเปิดทำการ

 

 

หุ้น:
