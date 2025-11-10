ความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้น หนุนการเติบโตของ TSMC
ผู้ผลิตชิปไต้หวัน TSMC รายงานรายได้เดือนตุลาคม 2025 เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อยู่ที่ TWD 367.47 พันล้าน (ประมาณ USD 11.87 พันล้าน) แม้เป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024 แต่ยังแข็งแกร่งจากความต้องการสูง โดยเฉพาะจากการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการขยาย ศูนย์ข้อมูล
ความต้องการ AI กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของ TSMC ทั้งชิป 3 นาโนเมตร และ 2 นาโนเมตร ชิป 3 นาโนเมตรมีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์สูงขึ้น ประสิทธิภาพดีกว่า และใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งสำคัญต่อการรันโมเดล AI ขนาดใหญ่ ทั้งในศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์ Edge การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ช่วยเพิ่มกำลังประมวลผลและลดพลังงานในงานประมวลผลหนัก เช่น Machine Learning, Big Data, และ Process Automation
AI ยังส่งผลต่อ ห่วงโซ่อุปทานโลกและการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทต่าง ๆ ลงทุนไม่เพียงในชิป แต่ยังขยายโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน เช่น ระบบระบายความร้อนขั้นสูงและวัสดุเฉพาะทาง ทำให้เกิด ผลกระทบเชิงบวกแบบทวีคูณ กระตุ้นนวัตกรรมและการแข่งขันในอุตสาหกรรม
แม้การเติบโตรายเดือนชะลอตัว TSMC ยังคงเป็นผู้จัดส่งชิปหลักให้บริษัท AI ชั้นนำ เช่น NVIDIA และเตรียมปรับ ราคาการผลิตชิปขั้นสูงขึ้น 8–10% ในปี 2026 เพื่อครอบคลุมต้นทุนการลงทุนและความต้องการที่สูง
ผลลัพธ์นี้สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดย AI และยืนยันว่า ความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ทำให้ TSMC เป็นผู้เล่นสำคัญในแผนที่เทคโนโลยีโลก
Source: xStation
