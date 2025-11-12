TSMC รายงานอัตราการเติบโตของรายได้ต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี 📊

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นพันธมิตรหลักของ Nvidia — รายงานการเติบโตของรายได้ต่อเดือนช้าที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ยอดขายเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันที่แข็งค่าขึ้นอาจกดดันตัวเลขรายได้เมื่อวัดเป็นสกุลท้องถิ่น แต่หากแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ ยอดขายเพิ่มขึ้น 22.6% เป็น 12,000 ล้านดอลลาร์ จาก 9,800 ล้านดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ผลลัพธ์นี้ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการชิป AI ที่อ่อนแรง แต่เป็นผลจากคำสั่งซื้อที่เลื่อนมาจากช่วงก่อนหน้าและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน หุ้น TSMC เคลื่อนไหวทรงตัวในช่วงเช้าวันอังคารของตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนและผู้เล่นในอุตสาหกรรมยังคงมองบวกต่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
TSMC ยังคงเผชิญกับความต้องการชิป N3 ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ จากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia, Apple, Amazon, Meta และ Microsoft ที่แข่งขันกันเพื่อขอใช้กำลังการผลิตที่มีจำกัด รายงานของ JPMorgan ระบุว่า Nvidia ได้ขอเพิ่มการผลิตเป็น 160,000 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือน แต่ TSMC คาดว่าจะสามารถผลิตได้เพียง 140,000–145,000 แผ่น ภายในสิ้นปี 2026
นั่นหมายความว่า ภาวะขาดแคลนชิปอาจยืดเยื้ออีกอย่างน้อย 2 ปี ความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่งได้ผลักดันให้โรงงานของ TSMC ทำงานเต็มกำลัง และช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (gross margin) ซึ่งตลาดคาดว่าจะอยู่ในช่วง 60–65% ในครึ่งปีแรกของปี 2026
ลูกค้ารายใหญ่ของ TSMC ได้จองคิวการผลิตล่วงหน้าไว้แล้ว ทำให้บริษัทขนาดเล็กกว่า เช่น ผู้ขุดคริปโต อาจเข้าถึงกำลังการผลิตได้จำกัด แทนที่จะสร้างโรงงาน N3 ใหม่ TSMC จึงเลือก อัปเกรดโรงงานเดิม ได้แก่:
-
โรงงาน Fab 18 (Tainan): จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 25,000 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือน
-
โรงงาน Fab 20 (Hsinchu) และ Fab 22 (Kaohsiung): เตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยี N2 และ A16
-
นอกจากนี้ ยังมีแผนใช้สายการผลิตรุ่นเก่า N6 และ N7 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 5,000–10,000 แผ่นต่อเดือนภายในปลายปี 2026
ในสหรัฐฯ โรงงาน Fab 21 (Arizona) จะเข้าสู่เฟสที่สองกลางปี 2026 แต่คาดว่าจะเริ่มผลิตเต็มกำลัง (10,000 แผ่น/เดือน) ได้ในปี 2027 — ซึ่งอาจสายเกินไปที่จะบรรเทาภาวะขาดแคลนในปัจจุบัน
ตามรายงานของตลาด ลูกค้าบางรายยอมจ่ายราคาสูงกว่าปกติถึง สองเท่า (hot-run premium) เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึงสายการผลิตก่อน ปัจจุบันประมาณ 10% ของกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ในระบบนี้ ซึ่งช่วยหนุนกำไรของ TSMC เพิ่มขึ้นอีก นักวิเคราะห์คาดว่า การปรับขึ้นราคาชิป 6–10% ในปี 2026 จะทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้เหนือระดับ 60% และมีแนวโน้มผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
TSMC รายงานรายได้เป็นรายเดือน
📈 แนวโน้มหุ้น TSMC (กราฟรายวัน D1)
ราคาหุ้นเพิ่งหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันลงไปชั่วคราวก่อนดีดกลับขึ้น หากราคากลับมายืนเหนือระดับ $300 ต่อหุ้น ได้ จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและอาจไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่ แม้ว่ารายได้เดือนตุลาคมจะชะลอลงจากแนวโน้มก่อนหน้า แต่สาเหตุหลักมาจากปัจจัยตามฤดูกาลและคำสั่งซื้อเฉพาะช่วง ไม่ใช่ความอ่อนแอในการดำเนินงาน โรงงานของบริษัททำงานเต็มกำลัง และสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีกำไรสูงยังคงเพิ่มสัดส่วนต่อยอดขายรวมอย่างต่อเนื่อง
Source: xStation5
