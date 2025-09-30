U.S. Government Shutdown: ความหมายและใครจะได้รับผลกระทบ

บ่ายวันนี้ ผู้นำสภาคองเกรสจะเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงการปิดทำการของรัฐบาล (Shutdown) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสภาผู้แทนฯ ไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกลางได้ทันเวลา
การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) คืออะไร?
แม้มักถูกเชื่อมโยงกับ “เพดานหนี้” แต่ความจริงแล้ว shutdown เป็นปัญหาการอนุมัติค่าใช้จ่ายระยะสั้น เงินงบประมาณมีอยู่ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ตามกฎหมาย เพราะสภาคองเกรสยังไม่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณหรือมติชั่วคราวเพื่อจัดสรรเงินให้หน่วยงานรัฐบาลกลาง
ด้วยความแตกแยกและการเมืองที่แบ่งขั้วอย่างรุนแรง ภาวะ shutdown จึงกลายเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำในศึกงบประมาณที่วอชิงตัน ตัวอย่างเช่น ปี 2018 สมัยทรัมป์ เกิด shutdown ยาวนานถึง 34 วัน (นานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่) ทำให้พนักงานรัฐบาลราว 800,000 คน จากทั้งหมด 2.1 ล้านคน ไม่ได้รับค่าจ้าง คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของแรงงานภาครัฐ
หากไม่มีข้อตกลง หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งจะขาดงบและต้องหยุดหรือปิดการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยครั้งนี้อาจกระทบรุนแรงยิ่งขึ้น ทำเนียบขาวยังขู่เรื่องการเลิกจ้างถาวรด้วย
สาเหตุของความขัดแย้งรอบนี้
ปีงบประมาณใหม่ของรัฐบาลกลางเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม แต่สภาคองเกรสยังไม่สามารถตกลงร่างงบชั่วคราวได้
โดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกการเจรจากับแกนนำเดโมแครต โดยบอกว่าการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ “ไม่มีประโยชน์” และข้อเรียกร้องของพวกเขา “ไม่จริงจัง”
ผู้นำเดโมแครตอย่าง ชัค ชูเมอร์ และ ฮาคีม เจฟฟรีส์ กล่าวโทษทรัมป์และรีพับลิกันที่ครองทั้งสองสภา ว่าเป็นต้นเหตุความเสี่ยง shutdown
ฝ่ายเดโมแครตเรียกร้องให้ขยาย เงินอุดหนุนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ภายใต้กฎหมาย Affordable Care Act ที่กำลังจะหมดอายุ มาตรการนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ถูกตัดลดในกฎหมาย “One Big Beautiful Bill” ของทรัมป์เมื่อต้นปี
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ shutdown?
กิจกรรมที่ถูกจัดว่า “ไม่จำเป็น” จะถูกระงับ
พนักงานรัฐบาลราว 800,000 คน ถูกพักงานชั่วคราว (furlough) หรือทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้างจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย
บริการสำคัญยังดำเนินต่อ เช่น ความมั่นคงแห่งชาติ การควบคุมการบิน การปฏิบัติการทางทหาร การจ่ายหนี้ และบำนาญสังคม (Social Security)
อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ สำนักงานราชการ และขั้นตอนอย่างการขอวีซ่าหรือใบอนุญาต อาจถูกปิดหรือเลื่อนออกไป
ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
จนถึงตอนนี้ ตลาดยังไม่สะทกสะท้านต่อความเสี่ยง shutdown วันที่ 1 ตุลาคม แม้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกวัน
ตามข้อมูลจาก Polymarket มีโอกาส 72% ที่จะเกิด shutdown ภายในสิ้นปี 2025 และ 67% ว่าจะเกิดทันทีตั้งแต่ 1 ตุลาคม
ผลกระทบสำคัญที่สุดคือ การหยุดเผยแพร่ ข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น รายงานการว่างงาน หรือข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายน
ในด้านตลาดหุ้น ผลกระทบโดยตรงช่วงแรกมักไม่มาก และขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ shutdown
สถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 1975: หาก shutdown นานเกิน 3 วัน ดัชนี S&P 500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +1.7% ภายใน 50 วันหลังจากนั้น
หากนับทุกครั้ง ไม่ว่าจะสั้นหรือยาว ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ +2.2%
Performance of the S&P 500 during Government Shutdowns: Source: XTB
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จนถึงตอนนี้ ดอลลาร์ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่เผชิญแรงกดดันมากที่สุด — ปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ำตลอดปีทุกครั้งที่มีความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยเช้านี้ก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันก่อนการประชุมระหว่างผู้นำสภาคองเกรสสหรัฐฯ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในวันนี้
ราคาทองคำ
การอ่อนค่าของดอลลาร์ช่วยหนุนราคาทองคำต่อเนื่องจากกระแสราคาที่ปรับขึ้นมาตลอดทั้งปี โดยมีแรงขับเคลื่อนจาก
นโยบายการเงินและการคลังแบบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ความคาดหวังเงินเฟ้อ
การโจมตีของทรัมป์ต่อความเป็นอิสระของ Fed
ความต้องการซื้อจากธนาคารกลาง นำโดยจีน
📌 ตั้งแต่ปี 1975 ทองคำปรับขึ้นเฉลี่ย +3% ในช่วง 50 วันหลังการปิดทำการของรัฐบาล (shutdown)
Performance of the gold during Government Shutdowns: Source: XTB
ราคาทองคำปีนี้พุ่งขึ้นแล้วกว่า 45% และกำลังมุ่งหน้าสู่การปิดบวก 3 ไตรมาสติดต่อกัน ขณะเดียวกัน กองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำ ก็มีการถือครองเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022
Gold D1 inteval. Source: Xstation