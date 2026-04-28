UAE ถอนตัวออกจาก OPEC 💥

United Arab Emirates ได้ประกาศการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในการถอนตัวออกจาก OPEC และ OPEC+ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2026
UAE เป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรนี้มาตั้งแต่ปี 1967 ในช่วงแรกผ่านเอมิเรตอาบูดาบี และหลังจากการก่อตั้งสหพันธรัฐในปี 1971 ก็ยังคงเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบต่อเนื่อง
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ และความต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดนโยบายการผลิต โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้โควตาการผลิตที่ OPEC กำหนดอีกต่อไป
แหล่งที่มา: Official Message Provided, via JavierBlas บน X
United Arab Emirates ปัจจุบันผลิตน้ำมันอยู่ประมาณ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2027
หลังจากการถอนตัวออกจาก OPEC ผู้ผลิตของ UAE ระบุว่าจะค่อย ๆ เพิ่มกำลังการผลิตอย่างระมัดระวังตามสภาวะตลาด โดยไม่ต้องยึดติดกับโควตาที่เข้มงวดอีกต่อไป
อีกปัจจัยสำคัญคือวิกฤตที่ยังดำเนินอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย และการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งได้สร้างความไม่เสถียรให้กับอุปทานน้ำมันในตลาดโลกมาเป็นเวลาหลายเดือน
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยทันทีหลังประกาศข่าว แต่ตลาดสามารถฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนอย่างรวดเร็ว โดยราคา WTI ถอยลงจากบริเวณประมาณ 105–106 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 103.98 ดอลลาร์ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 3 ระยะ (EMA 50, 100 และ 200) ยังอยู่ต่ำกว่าราคาตลาด
นักวิเคราะห์ รวมถึงทีมของ UBS เตือนว่าการถอนตัวของ United Arab Emirates ออกจาก OPEC อาจทำให้ความสามารถของกลุ่มในการพยุงราคาน้ำมันในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวอ่อนลง โดย UAE ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของกลุ่ม
แหล่งที่มา: xStation
