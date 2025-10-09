UBS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Micron — ราคาหุ้นพุ่งขึ้นทันที! 🚀📈

- UBS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Micron ขึ้นเป็น 225 ดอลลาร์
- แม้ว่าบริษัทอาจเผชิญข้อจำกัดด้านการผลิตจนถึงปี 2027 แต่นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของหุ้นนี้
- UBS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Micron ขึ้นเป็น 225 ดอลลาร์
- แม้ว่าบริษัทอาจเผชิญข้อจำกัดด้านการผลิตจนถึงปี 2027 แต่นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของหุ้นนี้
ข่าวดีของ Micron ยังคงมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด UBS ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นจาก 195 ดอลลาร์ เป็น 225 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)” เอาไว้
นี่เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของกระแสความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจาก ความต้องการที่พุ่งสูงของชิป HBM (High Bandwidth Memory) — ส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมวลผลขั้นสูง
UBS ได้ปรับประมาณการใหม่ โดยคาดว่า ความต้องการชิป HBM ทั่วโลกจะสูงถึง 17.1 พันล้าน GB ในปี 2025 และเพิ่มขึ้นเป็น 27.2 พันล้าน GB ในปี 2026 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ
หนึ่งในลูกค้าหลักที่คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญคือ NVIDIA ซึ่งจะช่วยเสริมแนวโน้มการเติบโตของรายได้ให้กับ Micron อย่างแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม UBS เตือนถึงข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต โดยโรงงานแห่งใหม่ในรัฐ ไอดาโฮ (Idaho) จะสามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลัง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งอาจจำกัดความเร็วของการขยายกำลังผลิตในระยะสั้น
ถึงกระนั้น ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของ Micron และเชื่อว่าความต้องการจากภาค AI จะยังคงเป็นแรงผลักสำคัญต่อการเติบโตในระยะยาว
ราคาหุ้นของ Micron พุ่งขึ้นกว่า 5% ในการซื้อขายวันนี้ และเพิ่มขึ้นแล้วมากกว่า 120% นับตั้งแต่เดือนมกราคม
การประเมินมูลค่าใหม่จาก UBS อาจกลายเป็นแรงกระตุ้นเพิ่มเติมให้กับราคาหุ้น แต่ด้วยการเติบโตที่รวดเร็วเช่นนี้ นักวิเคราะห์เตือนว่าควร ระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด ว่าบริษัทจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตในปัจจุบันได้ต่อเนื่องหรือไม่
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การเทรดเด่นวันนี้ - US100