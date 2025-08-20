หุ้น UEC ร่วง 10% หลังความหวังหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครนเพิ่มขึ้น 📉

หุ้น อุตสาหกรรมยูเรเนียม ร่วงแรงวันนี้ แม้ ฟิวเจอร์สยูเรเนียม ปรับตัวขึ้นไปที่ 73.5 ดอลลาร์ต่อปอนด์ สาเหตุหลักมาจากความเป็นไปได้ในการ หยุดยิงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และความสัมพันธ์ที่อาจดีขึ้นระหว่างวอชิงตันกับมอสโก ทำให้ความเสี่ยงของการถูกคว่ำบาตรภาคนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์ของรัสเซียลดลง
ก่อนหน้านี้ หุ้นเหมืองยูเรเนียมปรับตัวขึ้นจากความคาดหมายการคว่ำบาตรรัสเซีย แต่สถานการณ์ตรงข้ามนี้ทำให้แม้ตลาดยูเรเนียมในสหรัฐฯ จะยังเติบโต แต่การแข่งขันจะสูงขึ้น
แรง ทำกำไรระยะสั้น ยังกดดันหุ้นกลุ่มนี้ ดึงราคาหุ้นลง ได้แก่ Cameco, Centrus Energy ส่วน Energy Fuels ร่วงเกือบ 18% และ Uranium Energy Corp (UEC.US) ลดลงกว่า 10% หลังปรับตัวขึ้นไปสูงสุดก่อนหน้า
UEC.US (กราฟ D1)
Source: xStation5