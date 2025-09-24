หุ้น United States Antimony Corporation พุ่งแรง หลังบริษัทได้สัญญาจากภาครัฐ

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ประกาศเซ็นสัญญาสำคัญกับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มูลค่าสูงสุดถึง 245 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญากับ Defense Logistics Agency (DLA) ครอบคลุมการส่งมอบ แอนติโมนีโลหะ ให้กับ National Defense Stockpile เป็นเวลา 5 ปี และเป็นสัญญาแบบ “sole-source” ทำให้ UAMY เป็นผู้จัดหาแอนติโมนีรายเดียวสำหรับโครงการนี้
บริษัทถือเป็นผู้ดำเนินการ โรงงานแปรรูปแอนติโมนีเพียงสองแห่งในอเมริกาเหนือ และกำลังพัฒนาโครงการเหมืองในประเทศ ข่าวสัญญานี้ทำให้ราคาหุ้น UAMY พุ่งขึ้นประมาณ 17%
ความสำคัญของแอนติโมนี:
-
ใช้ในการผลิตกระสุน ปลายชนวน โลหะผสมความแข็งแรงสูง เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ และวัสดุต้านไฟ
-
มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูง โดยเฉพาะในภาคทหารและเทคโนโลยีขั้นสูง
-
กว่า 90% ของอุปทานโลกมาจากจีน ทำให้สหรัฐต้องพึ่งพาน้อยลงทางยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการภายใต้สัญญา:
-
ส่งมอบแอนติโมนีสำเร็จรูปและพัฒนาแหล่งในประเทศ
-
เริ่มการขุดในอลาสกาและโครงการในมอนแทนา
-
เสริมการส่งมอบด้วยการนำเข้าควบคุมจากต่างประเทศเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาได้
-
คาดจัดส่งล็อตแรกในสัปดาห์นี้
สัญญานี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในการ สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสำหรับวัสดุสำคัญ ลดการพึ่งพาจีนในแร่ยุทธศาสตร์ เช่น ลิเทียม โคบอลต์ กราไฟต์ นิกเกิล และแอนติโมนี โดย UAMY จะได้รับเงินทุนและการพัฒนา พร้อมกลายเป็นส่วนสำคัญของกรอบความมั่นคงวัสดุสำคัญของสหรัฐที่มา: xStation5