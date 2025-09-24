อ่านเพิ่มเติม

หุ้น United States Antimony Corporation พุ่งแรง หลังบริษัทได้สัญญาจากภาครัฐ

08:43 24 กันยายน 2025

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ประกาศเซ็นสัญญาสำคัญกับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มูลค่าสูงสุดถึง 245 ล้านดอลลาร์ โดยสัญญากับ Defense Logistics Agency (DLA) ครอบคลุมการส่งมอบ แอนติโมนีโลหะ ให้กับ National Defense Stockpile เป็นเวลา 5 ปี และเป็นสัญญาแบบ “sole-source” ทำให้ UAMY เป็นผู้จัดหาแอนติโมนีรายเดียวสำหรับโครงการนี้

บริษัทถือเป็นผู้ดำเนินการ โรงงานแปรรูปแอนติโมนีเพียงสองแห่งในอเมริกาเหนือ และกำลังพัฒนาโครงการเหมืองในประเทศ ข่าวสัญญานี้ทำให้ราคาหุ้น UAMY พุ่งขึ้นประมาณ 17%

ความสำคัญของแอนติโมนี:

  • ใช้ในการผลิตกระสุน ปลายชนวน โลหะผสมความแข็งแรงสูง เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ และวัสดุต้านไฟ

  • มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูง โดยเฉพาะในภาคทหารและเทคโนโลยีขั้นสูง

  • กว่า 90% ของอุปทานโลกมาจากจีน ทำให้สหรัฐต้องพึ่งพาน้อยลงทางยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการภายใต้สัญญา:

  • ส่งมอบแอนติโมนีสำเร็จรูปและพัฒนาแหล่งในประเทศ

  • เริ่มการขุดในอลาสกาและโครงการในมอนแทนา

  • เสริมการส่งมอบด้วยการนำเข้าควบคุมจากต่างประเทศเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาได้

  • คาดจัดส่งล็อตแรกในสัปดาห์นี้

สัญญานี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในการ สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศสำหรับวัสดุสำคัญ ลดการพึ่งพาจีนในแร่ยุทธศาสตร์ เช่น ลิเทียม โคบอลต์ กราไฟต์ นิกเกิล และแอนติโมนี โดย UAMY จะได้รับเงินทุนและการพัฒนา พร้อมกลายเป็นส่วนสำคัญของกรอบความมั่นคงวัสดุสำคัญของสหรัฐ

 
ที่มา: xStation5
 
หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

