Unity Software พุ่ง 10% 🚨 เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ภายในบริษัท?

Unity Software ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอเกม สร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้ตลาดจากการประกาศล่าสุด
ผลประกอบการเบื้องต้นชี้ว่า EBITDA แบบปรับปรุงจะพุ่งขึ้น 58% YoY แตะมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้คาดอยู่ราว 505 ล้านดอลลาร์ (+17%) และอัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มเป็น 26% จาก 22% ก่อนหน้า แม้จะเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นที่ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลง
พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศขายธุรกิจ ironSource Ad Network และ SuperSonic (ด้านโฆษณาและเกมพับลิชชิง) เพื่อโฟกัสธุรกิจหลักมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม Unity ยืนยันว่าไม่ได้ถอนตัวจากธุรกิจโฆษณา โดย “Vector AI” ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้สำคัญในกลุ่มที่บริษัทมองว่าเป็น “strategic segment”
ฝ่ายบริหารระบุว่าการขายธุรกิจที่ศักยภาพต่ำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้บริษัทโฟกัส core operations ได้ดีขึ้น นักลงทุนตอบรับเชิงบวก ส่งผลให้หุ้นพุ่งแรงในช่วงตลาดวันศุกร์ที่ยังเต็มไปด้วยแรงกดดันโดยรวม 🚨
U.US (D1)
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรจำคือบริษัทเคยเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างมากในแง่ของการประเมินมูลค่า ความกังวลเรื่องการแข่งขันจากโซลูชันด้าน AI ที่อาจเข้ามาแทนที่เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ถูกซ้ำเติมด้วยประมาณการไตรมาส 1 ปี 2026 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด
หุ้นของ Unity Software ลดลงมากกว่า 60% ตั้งแต่ต้นปี และร่วงกว่า 90% จากจุดสูงสุดในปี 2021
ที่มา: xStation5
