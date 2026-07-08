หุ้นยูเรเนียมหลังแรงเทขาย 📉 Uranium Energy Corp. ร่วง 50% จากจุดสูงสุด

- หุ้นยูเรเนียมร่วงหนัก แม้ราคายูเรเนียมในตลาดโลกยังทรงตัว
- หุ้น Uranium Energy Corp. ปรับตัวลดลงเกือบ 50% จากจุดสูงสุดล่าสุด แม้ว่าราคายูเรเนียมในตลาด Spot ทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว
- ขณะเดียวกัน หุ้น Cameco ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ของโลก ปรับตัวลดลงประมาณ 30% จากระดับสูงสุด
- อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองในเหมืองยูเรเนียม Cigar Lake ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตยูเรเนียมสำคัญ
- ด้าน Centrus Energy ผู้ผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ มีกำหนดเข้ารวมอยู่ในดัชนี S&P SmallCap 600 ในวันที่ 14 กรกฎาคม
- หุ้นยูเรเนียมร่วงหนัก แม้ราคายูเรเนียมในตลาดโลกยังทรงตัว
- หุ้น Uranium Energy Corp. ปรับตัวลดลงเกือบ 50% จากจุดสูงสุดล่าสุด แม้ว่าราคายูเรเนียมในตลาด Spot ทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว
- ขณะเดียวกัน หุ้น Cameco ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ของโลก ปรับตัวลดลงประมาณ 30% จากระดับสูงสุด
- อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองในเหมืองยูเรเนียม Cigar Lake ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตยูเรเนียมสำคัญ
- ด้าน Centrus Energy ผู้ผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ มีกำหนดเข้ารวมอยู่ในดัชนี S&P SmallCap 600 ในวันที่ 14 กรกฎาคม
หุ้น Uranium Energy Corp. ร่วง 40% จากจุดสูงสุด แม้แนวโน้มยูเรเนียมระยะยาวยังเป็นบวก
หุ้น Uranium Energy Corp. (UEC.US) ซึ่งเป็นบริษัทด้านยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ปรับฐานลงประมาณ 40% จากระดับสูงสุดล่าสุด
ล่าสุด H.C. Wainwright ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)” สำหรับ Uranium Energy Corp. พร้อมคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 26.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลขาดทุนรายไตรมาสที่อ่อนแอลงและยังไม่มีรายได้ แต่ประเด็นสำคัญจากรายงานไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขขาดทุนเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่ กลยุทธ์การบริหารสต็อกยูเรเนียมของ UEC
บริษัทเลือกที่จะ ไม่ขาย U3O8 เข้าสู่ตลาด Spot แม้ว่าราคายูเรเนียมจะอยู่ใกล้ระดับ 86 ดอลลาร์ต่อปอนด์
การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนว่าฝ่ายบริหารคาดหวังว่า จะสามารถขายได้ในราคาที่ดีกว่า หรือมีโอกาสทำสัญญาระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นในไตรมาสต่อ ๆ ไป
ปัจจุบัน ราคายูเรเนียม Spot อยู่บริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อปอนด์ หลังปรับลดลงจากระดับประมาณ 97 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในช่วงต้นปี แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น
ผลประกอบการยังเผชิญแรงกดดันจากช่วงขยายกำลังผลิต
UEC รายงานผลขาดทุนสุทธิรายไตรมาสที่ 52.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น
เทียบกับผลขาดทุน 30.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่มักเกิดขึ้นกับผู้ผลิตในช่วงเริ่มต้นขยายกำลังการผลิต
ด้านการดำเนินงาน:
-
เหมือง Christensen Ranch ผลิต U3O8 ได้ 146,550 ปอนด์
-
การเริ่มดำเนินงานของ Burke Hollow ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท
การเปิดดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของ UEC จากเดิมที่ตลาดมองเป็นเพียงหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากราคายูเรเนียม ไปสู่การเป็น ผู้ผลิตยูเรเนียมจริง (Uranium Producer)
สต็อกยูเรเนียมสร้างโอกาสระยะยาว
ปัจจุบัน UEC ถือครองสต็อกประมาณ 1.5 ล้านปอนด์ของ U3O8
หากคำนวณจากราคาตลาด Spot ที่ประมาณ 86 ดอลลาร์ต่อปอนด์ สต็อกดังกล่าวมีมูลค่าตามทฤษฎีราว 129 ล้านดอลลาร์
สินค้าคงคลังนี้ทำหน้าที่เป็นทั้ง:
-
กันชนทางการเงิน (Financial Buffer)
-
เครื่องมือเพิ่มความได้เปรียบ หากราคายูเรเนียมปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
ตลาดลงโทษหุ้นจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาด
ตลาดตอบรับผลประกอบการของ UEC ในเชิงลบ เนื่องจาก:
-
รายได้ต่ำกว่าที่คาด
-
ขาดทุนมากขึ้น
-
ความล่าช้าในการผลิต
ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง 24% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลือประมาณ 10.65 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หุ้นยังคงสูงกว่าปีก่อนประมาณ 72% ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายบางส่วนอาจเป็นเพียงการขายทำกำไร หลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้
สภาพคล่องแข็งแกร่ง แต่ต้องพิสูจน์การลดต้นทุน
H.C. Wainwright ยังคงเน้นย้ำถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ UEC
บริษัทมีเงินสดมากกว่าหนี้สิน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่กำลังเพิ่มกำลังผลิต
คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ:
UEC สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อปอนด์ได้หรือไม่ เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น?
หากต้นทุนต่อหน่วยเริ่มลดลง การขาดทุนในปัจจุบันอาจถูกมองว่าเป็นเพียงปัญหาชั่วคราว ไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง
ปัจจัยหลักที่กดดันหุ้นคือ:
-
กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ -0.11 ดอลลาร์
-
ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ -0.03 ดอลลาร์
-
นักลงทุนยังคาดหวังรายได้ประมาณ 12.1 ล้านดอลลาร์
นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไม แม้นักวิเคราะห์ยังให้คำแนะนำเชิงบวก แต่ก็ไม่สามารถหยุดแรงขายในตลาดได้
มุมมองต่ออุตสาหกรรมยูเรเนียมยังผสมผสาน
สำหรับตลาดยูเรเนียมโดยรวม ภาพยังมีทั้งปัจจัยบวกและลบ
ด้านบวก:
-
ราคายูเรเนียม Spot ยังคงอยู่ในระดับสูงบริเวณกลาง ๆ ของช่วง 80 ดอลลาร์ต่อปอนด์
-
ความต้องการพลังงานนิวเคลียร์ยังสนับสนุนแนวโน้มระยะยาว
-
สหรัฐฯ ต้องการเพิ่มกำลังผลิตยูเรเนียมภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กำลังได้รับแรงกดดันจาก:
-
ความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อหุ้น Commodity
-
การลดการเข้าร่วมของนักลงทุนสถาบันในตลาด
3 ปัจจัยหลักของ Bull Case สำหรับ UEC
มุมมองเชิงบวกต่อ UEC ยังคงอยู่บน 3 เสาหลัก:
-
ราคายูเรเนียมอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
-
การเติบโตของการผลิตยูเรเนียมภายในสหรัฐฯ
-
ความสามารถในการขายสต็อกหรือทำสัญญาระยะยาวในราคาที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังชัดเจน:
หากการผลิตยังล่าช้า ต้นทุนยังสูง และบริษัทยังสร้างรายได้ได้น้อยหรือไม่มีรายได้ นักลงทุนอาจเริ่มประเมิน UEC เป็นเพียง หุ้นเก็งกำไรตามราคายูเรเนียม (Leveraged Uranium Price Play) มากกว่าบริษัทผู้ผลิตที่เติบโตเต็มรูปแบบ
กราฟหุ้น UEC.US (กรอบเวลา D1)
หุ้น UEC ปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) อย่างมาก
ระดับดังกล่าวเคยทำหน้าที่เป็นโซนสะสมระยะยาวของนักลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Source: xStation5
Cameco increases its stake in Cigar Lake
Cameco has completed the acquisition of an additional ownership interest in the Cigar Lake uranium mine from TEPCO Resources.
- Following the transaction, Cameco's ownership stake increased by 2.871 percentage points to 57.418%, while Orano Canada's interest rose to 42.582%.
- The transaction is significant for the uranium sector because Cigar Lake is one of the world's largest and highest-grade uranium mines.
- A larger ownership stake gives Cameco greater exposure to future uranium production and potentially stronger cash flows should uranium prices remain elevated.
- From an investor's perspective, the acquisition demonstrates that leading uranium producers continue to strengthen their control over high-quality producing assets rather than relying on purchases in the spot market.
CCJ.US shares (D1 interval)
Cameco shares are currently trading at roughly a 10% discount to their 200-day EMA (red line), leaving the key technical support zone around $100-103 per share.
ที่มา: xStation5
Centrus Energy เตรียมเข้าดัชนี S&P SmallCap 600
Centrus Energy จะเข้ารวมอยู่ในดัชนี S&P SmallCap 600 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งอาจสร้างแรงซื้อเชิงเทคนิคเพิ่มเติมจากกองทุน Passive Investment ที่ติดตามดัชนีดังกล่าว
บริษัทมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ในฐานะผู้จัดหา ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ (Enriched Uranium)
Centrus มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนา เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ (Next-Generation Nuclear Reactors) เนื่องจากบริษัทกำลังพัฒนา HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเตาปฏิกรณ์ขั้นสูงหลายรูปแบบ
แม้ว่าการเข้าดัชนีจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในทันที แต่สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นของหุ้นในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และอาจเพิ่มสัดส่วนการถือครองจากกองทุน Passive Fund
สำหรับอุตสาหกรรมยูเรเนียม การเพิ่ม Centrus เข้าสู่ดัชนีถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่า ตลาดทุนกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นกับบทบาทเชิงกลยุทธ์ของ ห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ
กราฟหุ้น Centrus (LEU.US) (กรอบเวลา D1)
หุ้น Centrus ปรับตัวลดลงประมาณ 65% จากจุดสูงสุดล่าสุด
ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) ประมาณ 20% บนกราฟรายวัน (D1)
Source: xStation5
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