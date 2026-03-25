US Oil Inventories พุ่งขึ้น WTI คงตัวเหนือ 88 ดอลลาร์

- Crude Oil Inventory Change: +6.93 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +0.5 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: +6.16 ล้านบาร์เรล)
- Gasoline Inventory Change: -2.59 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -2.1 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -5.44 ล้านบาร์เรล)
- Distillate Inventory Change: +3.03 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.4 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -2.53 ล้านบาร์เรล)
ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐพุ่งขึ้นอีกครั้ง แต่ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสต็อกน้ำมันเบนซิน รายงาน API เมื่อวานคาดการณ์การเพิ่มของน้ำมันดิบเพียง 2.3 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ อัตราการใช้กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้น 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์ ทำให้การลดลงของสต็อกเบนซินสะท้อนถึง ความต้องการที่ยังแข็งแกร่ง ขณะที่การเพิ่มขึ้นของสต็อก Distillates แสดงถึง จบฤดูทำความร้อน
แม้มีตัวเลขเหล่านี้ ราคาน้ำมันยังคงไม่ปรับตัวมากนัก โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตึงเครียดในอิหร่าน
WTI crude พบแนวรับใกล้ $88 ต่อบาร์เรล ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน การปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านบ่งชี้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสูงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันแรงกดดันจากสหรัฐยังชัดเจน สะท้อนความพยายามของวอชิงตันที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระยะยาว ซึ่งกำลังดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสร้างต้นทุนเศรษฐกิจมหาศาล
