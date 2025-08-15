อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด 📉

10:00 15 สิงหาคม 2025

US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปรับตัวลดลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตสูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว แม้ตลาด swap ยังคงคาดการณ์การลดดอกเบี้ย 25 bps สูงถึง 94%

ดัชนีหุ้น:

  • Russell 2000 (US2000): -1.4% (ลดลงมากที่สุด)

  • DJIA (US30): -0.4%

  • S&P 500: -0.2%

  • Nasdaq: แกว่งตัวใกล้เคียง 0% จากความแข็งแกร่งของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น

    • Amazon: +2.1%

    • Netflix: +1.5%

    • Broadcom: +1.2%

    • Alphabet: +0.5%

กลุ่มอุตสาหกรรม:

  • ปรับตัวลดลงมากที่สุด: วัสดุ, พลังงาน, อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม — ได้รับผลกระทบจาก PPI สูง ซึ่งกดดันอัตรากำไร

  • กลุ่มแข็งแกร่ง: หุ้นเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Discretionary) ยังคงทำกำไรได้ดี

ความผันผวนในกลุ่ม S&P 500 วันนี้
ที่มา: Bloomberg Finance LP

US2000 (D1):
ฟิวเจอร์ส Russell 2000 ปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านสำคัญราว 2,330 ซึ่งเป็นระดับที่จำกัดความพยายามของดัชนีในการกลับไปยังจุดสูงสุดพฤศจิกายน 2024

  • การขายยังถูกหนุนจาก RSI ที่เข้าใกล้โซน overbought เมื่อวานนี้

  • แม้จะปรับตัวลดลงในวันนี้ แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น

    • ดัชนียังซื้อขายเหนือระดับ breakout ล่าสุดที่ 2,285

    • อยู่เหนือทั้ง EMA30 และ EMA100 อย่างชัดเจน

Source: xStation5

 

ข่าวบริษัทเด่นวันนี้

Bullish (BLSH.US)

  • ฟิวเจอร์สแลกเปลี่ยนคริปโตและเจ้าของ CoinDesk จาก Cayman Islands พุ่ง 84% ใน IPO ที่ NYSE ที่ราคา $68 มูลค่า IPO $1.1 พันล้าน ดันมูลค่าบริษัทแตะ $9.9 พันล้าน

  • การจองเกินคาด ดำเนินการโดย JPMorgan, Jefferies, และ Citi

  • CEO Tom Farley เน้นความน่าเชื่อถือของสถาบัน

  • บริษัทขาดทุน Q1 จำนวน $348.6 ล้าน

Cisco (CSCO.US)

  • รายได้ Q4: $14.7 พันล้าน (+7.6%)

  • EPS: $0.99 (ex-items) เกินคาด

  • Guidance FY26: $59–60 พันล้าน ตรงตามคาด แต่ต่ำกว่าความคาดหวังบวก

  • ยอดขาย AI: $1 พันล้าน FY25, Q4 AI infrastructure orders $800 ล้าน

  • CEO Chuck Robbins เน้นพาร์ตเนอร์ใน Middle East และการรวม Splunk

  • ราคาหุ้นปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้คงที่

DLocal (DLO.US)

  • Q2 Net Income: $42.8 ล้าน (+22%) เกินคาด

  • รายได้: $256.5 ล้าน, อัตรากำไรสูงกว่าคาด

  • การเติบโตจากการชำระเงินใน Argentina (+84%) และ Brazil (+86% Q/Q)

  • นักวิเคราะห์ชื่นชมการควบคุมต้นทุน นวัตกรรมสินค้า และโมเมนตัม LatAm

  • Guillermo López Pérez ดำรงตำแหน่ง CFO

JD.com (JD.US)

  • Q2 รายได้: 356.7 พันล้านหยวน (+22%) เกินคาด

  • กำไรสุทธิ: 6.2 พันล้านหยวน (-50%)

  • Margin ลดเหลือ 1.7% จากการแข่งขันด้านราคาและโปรโมชั่นกับ Meituan และ Alibaba

  • Marketing cost เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

  • ราคาหุ้น US-listed ลดลง 3.3%

Schrödinger (SDGR.US)

  • หุ้นดิ่ง -7.5% หลังหยุดพัฒนายา SGR-2921 สำหรับมะเร็งเลือด AML หลังผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

  • บริษัทอ้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความยากในการทำ combination therapy

  • CMO Margaret Dugan เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

Tapestry (TPR.US)

  • หุ้นร่วง -16% หลังคาดการณ์ EPS FY26 $5.30–$5.45 ต่ำกว่าคาด

  • Q4 รายได้เพิ่ม 8.3% เป็น $1.72 พันล้าน เกินคาด แต่กำไรถูกกดดันจากภาษีและ duty $160 ล้าน

  • บอร์ดอนุมัติ เพิ่มเงินปันผล 14% แม้มีค่าใช้จ่าย impairment ของ Kate Spade $855 ล้าน

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
