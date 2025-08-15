US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด 📉

US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปรับตัวลดลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตสูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว แม้ตลาด swap ยังคงคาดการณ์การลดดอกเบี้ย 25 bps สูงถึง 94%
ดัชนีหุ้น:
Russell 2000 (US2000): -1.4% (ลดลงมากที่สุด)
DJIA (US30): -0.4%
S&P 500: -0.2%
Nasdaq: แกว่งตัวใกล้เคียง 0% จากความแข็งแกร่งของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น
Amazon: +2.1%
Netflix: +1.5%
Broadcom: +1.2%
Alphabet: +0.5%
กลุ่มอุตสาหกรรม:
ปรับตัวลดลงมากที่สุด: วัสดุ, พลังงาน, อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม — ได้รับผลกระทบจาก PPI สูง ซึ่งกดดันอัตรากำไร
กลุ่มแข็งแกร่ง: หุ้นเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Discretionary) ยังคงทำกำไรได้ดี
ความผันผวนในกลุ่ม S&P 500 วันนี้
ที่มา: Bloomberg Finance LP
US2000 (D1):
ฟิวเจอร์ส Russell 2000 ปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านสำคัญราว 2,330 ซึ่งเป็นระดับที่จำกัดความพยายามของดัชนีในการกลับไปยังจุดสูงสุดพฤศจิกายน 2024
การขายยังถูกหนุนจาก RSI ที่เข้าใกล้โซน overbought เมื่อวานนี้
แม้จะปรับตัวลดลงในวันนี้ แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น
ดัชนียังซื้อขายเหนือระดับ breakout ล่าสุดที่ 2,285
อยู่เหนือทั้ง EMA30 และ EMA100 อย่างชัดเจน
Source: xStation5
ข่าวบริษัทเด่นวันนี้
Bullish (BLSH.US)
ฟิวเจอร์สแลกเปลี่ยนคริปโตและเจ้าของ CoinDesk จาก Cayman Islands พุ่ง 84% ใน IPO ที่ NYSE ที่ราคา $68 มูลค่า IPO $1.1 พันล้าน ดันมูลค่าบริษัทแตะ $9.9 พันล้าน
การจองเกินคาด ดำเนินการโดย JPMorgan, Jefferies, และ Citi
CEO Tom Farley เน้นความน่าเชื่อถือของสถาบัน
บริษัทขาดทุน Q1 จำนวน $348.6 ล้าน
Cisco (CSCO.US)
รายได้ Q4: $14.7 พันล้าน (+7.6%)
EPS: $0.99 (ex-items) เกินคาด
Guidance FY26: $59–60 พันล้าน ตรงตามคาด แต่ต่ำกว่าความคาดหวังบวก
ยอดขาย AI: $1 พันล้าน FY25, Q4 AI infrastructure orders $800 ล้าน
CEO Chuck Robbins เน้นพาร์ตเนอร์ใน Middle East และการรวม Splunk
ราคาหุ้นปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้คงที่
DLocal (DLO.US)
Q2 Net Income: $42.8 ล้าน (+22%) เกินคาด
รายได้: $256.5 ล้าน, อัตรากำไรสูงกว่าคาด
การเติบโตจากการชำระเงินใน Argentina (+84%) และ Brazil (+86% Q/Q)
นักวิเคราะห์ชื่นชมการควบคุมต้นทุน นวัตกรรมสินค้า และโมเมนตัม LatAm
Guillermo López Pérez ดำรงตำแหน่ง CFO
JD.com (JD.US)
Q2 รายได้: 356.7 พันล้านหยวน (+22%) เกินคาด
กำไรสุทธิ: 6.2 พันล้านหยวน (-50%)
Margin ลดเหลือ 1.7% จากการแข่งขันด้านราคาและโปรโมชั่นกับ Meituan และ Alibaba
Marketing cost เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
ราคาหุ้น US-listed ลดลง 3.3%
Schrödinger (SDGR.US)
หุ้นดิ่ง -7.5% หลังหยุดพัฒนายา SGR-2921 สำหรับมะเร็งเลือด AML หลังผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
บริษัทอ้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความยากในการทำ combination therapy
CMO Margaret Dugan เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก
Tapestry (TPR.US)
หุ้นร่วง -16% หลังคาดการณ์ EPS FY26 $5.30–$5.45 ต่ำกว่าคาด
Q4 รายได้เพิ่ม 8.3% เป็น $1.72 พันล้าน เกินคาด แต่กำไรถูกกดดันจากภาษีและ duty $160 ล้าน
บอร์ดอนุมัติ เพิ่มเงินปันผล 14% แม้มีค่าใช้จ่าย impairment ของ Kate Spade $855 ล้าน