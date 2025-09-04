อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: วอลล์สตรีทพักฐาน

08:10 4 กันยายน 2025

บรรยากาศการซื้อขายวันอังคารไม่เป็นใจต่อนักลงทุนฝั่งซื้อ การเทขายพันธบัตร (bond sell-off) ที่ถูกกระตุ้นจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน ฉุดให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงลงไปมากกว่า 1.5% ในบางช่วง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายวันนี้เปิดด้วยแรงรีบาวด์จากการปรับฐานเมื่อวาน S&P ขยับขึ้น 0.3% และ NASDAQ ขึ้น 0.7%

แม้ตลาดสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ส่วนใหญ่จากการขาดทุนเมื่อวาน แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ยังปิดแดนลบ โดยดัชนีหลักของสหรัฐร่วงลงราว 0.6% ปัจจัยเสี่ยงสำคัญมาจากความกังวลของนักลงทุนว่า ผลประกอบการแข็งแกร่งจะยั่งยืนท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อสุขภาพของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการลาออก โดยจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากการเทขายพันธบัตร G7 อย่างกะทันหัน สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มรับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและปัจจัยระยะยาวเข้ามาในราคาแล้ว

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

บรรยากาศบวกในวันนี้ ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี คำกล่าวในเชิงผ่อนคลาย (dovish) ของ Waller และข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นและลึกกว่าเดิม

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เผยแพร่ตัวเลขตลาดแรงงานที่นักลงทุนจับตามอง โดยคาดว่าจะสะท้อนความเย็นตัวต่อเนื่องของตลาดแรงงาน แต่ตัวเลขจริงออกมาแย่กว่าที่คาด

🔹 ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Job Openings):

  • รายงาน: 7.181 ล้าน

  • คาดการณ์: 7.382 ล้าน

  • ครั้งก่อน: 7.437 ล้าน

ต่อจากนี้ ตลาดจะรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kashkari (FOMC) และการเปิดเผย Beige Book ในคืนนี้

กราฟ: US500 (D1)

Source: Xstation

การวิเคราะห์กราฟ
บนกราฟสามารถสังเกตเห็นความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบของฝั่งซื้อ ที่แม้ราคาจะปรับตัวลงแรงและฉับพลัน แต่ก็ยังสามารถ ป้องกันแนวรับบริเวณระดับ 38.2% Fibonacci Retracement ได้อย่างง่ายดาย ราคาฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กลับเข้าสู่บริเวณใกล้ขอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แต่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปในกรอบขาขึ้นได้

จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะ เข้าสู่ช่วงสะสมตัว (consolidation) ระหว่างจุดสูงสุดล่าสุดและโซนแนวต้านบริเวณ 6,360 ดอลลาร์ ในอีกมุมหนึ่ง การปรับตัวลงแรงและกะทันหันอาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง Sentiment และการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงได้เช่นกัน

ข่าวบริษัท

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US)
หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้นหลังจากคำตัดสินสำคัญของศาลในคดีการผูกขาด โดยศาลมีคำวินิจฉัยว่า Google ไม่จำเป็นต้องแยกบริษัทเป็นหลายหน่วยธุรกิจ และยังสามารถโปรโมต Search Engine ของตนเป็นค่าเริ่มต้นได้ แต่ต้องเปิดให้แชร์ข้อมูลที่เก็บได้กับคู่แข่ง หุ้น Alphabet พุ่งขึ้นกว่า 6% และ Apple ขยับขึ้น 3%

Kraft Heinz (KHC.US)
ผู้ผลิตอาหารฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวาน หลังจากได้รับการปรับเพิ่มเรทติ้งโดย Morgan Stanley หุ้นปรับขึ้นกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

Zscaler (ZS.US)
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ร่วงลงกว่า 3% หลังเปิดตลาด แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2/2025 จะออกมาดีกว่าคาดและบริษัทให้แนวโน้มเชิงบวก

Dollar Tree (DLRT.US)
ผู้ค้าปลีกประกาศผลประกอบการ EPS, รายได้ และยอดขาย ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ พร้อมคาดการณ์การเติบโตในอนาคตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการและแนวโน้มดังกล่าวกลับไม่สร้างความพอใจต่อนักลงทุน หุ้นร่วงเกือบ 9%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก