US OPEN: วอลล์สตรีทพักฐาน

บรรยากาศการซื้อขายวันอังคารไม่เป็นใจต่อนักลงทุนฝั่งซื้อ การเทขายพันธบัตร (bond sell-off) ที่ถูกกระตุ้นจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน ฉุดให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลง โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงลงไปมากกว่า 1.5% ในบางช่วง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายวันนี้เปิดด้วยแรงรีบาวด์จากการปรับฐานเมื่อวาน S&P ขยับขึ้น 0.3% และ NASDAQ ขึ้น 0.7%
แม้ตลาดสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ส่วนใหญ่จากการขาดทุนเมื่อวาน แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ยังปิดแดนลบ โดยดัชนีหลักของสหรัฐร่วงลงราว 0.6% ปัจจัยเสี่ยงสำคัญมาจากความกังวลของนักลงทุนว่า ผลประกอบการแข็งแกร่งจะยั่งยืนท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อสุขภาพของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการลาออก โดยจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากการเทขายพันธบัตร G7 อย่างกะทันหัน สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มรับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและปัจจัยระยะยาวเข้ามาในราคาแล้ว
บรรยากาศบวกในวันนี้ ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี คำกล่าวในเชิงผ่อนคลาย (dovish) ของ Waller และข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด ทำให้นักลงทุนมีความหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นและลึกกว่าเดิม
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เผยแพร่ตัวเลขตลาดแรงงานที่นักลงทุนจับตามอง โดยคาดว่าจะสะท้อนความเย็นตัวต่อเนื่องของตลาดแรงงาน แต่ตัวเลขจริงออกมาแย่กว่าที่คาด
🔹 ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Job Openings):
รายงาน: 7.181 ล้าน
คาดการณ์: 7.382 ล้าน
ครั้งก่อน: 7.437 ล้าน
ต่อจากนี้ ตลาดจะรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kashkari (FOMC) และการเปิดเผย Beige Book ในคืนนี้
กราฟ: US500 (D1)
Source: Xstation
การวิเคราะห์กราฟ
บนกราฟสามารถสังเกตเห็นความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบของฝั่งซื้อ ที่แม้ราคาจะปรับตัวลงแรงและฉับพลัน แต่ก็ยังสามารถ ป้องกันแนวรับบริเวณระดับ 38.2% Fibonacci Retracement ได้อย่างง่ายดาย ราคาฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กลับเข้าสู่บริเวณใกล้ขอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แต่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปในกรอบขาขึ้นได้
จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะ เข้าสู่ช่วงสะสมตัว (consolidation) ระหว่างจุดสูงสุดล่าสุดและโซนแนวต้านบริเวณ 6,360 ดอลลาร์ ในอีกมุมหนึ่ง การปรับตัวลงแรงและกะทันหันอาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง Sentiment และการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงได้เช่นกัน
ข่าวบริษัท
Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US)
หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้นหลังจากคำตัดสินสำคัญของศาลในคดีการผูกขาด โดยศาลมีคำวินิจฉัยว่า Google ไม่จำเป็นต้องแยกบริษัทเป็นหลายหน่วยธุรกิจ และยังสามารถโปรโมต Search Engine ของตนเป็นค่าเริ่มต้นได้ แต่ต้องเปิดให้แชร์ข้อมูลที่เก็บได้กับคู่แข่ง หุ้น Alphabet พุ่งขึ้นกว่า 6% และ Apple ขยับขึ้น 3%
Kraft Heinz (KHC.US)
ผู้ผลิตอาหารฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวาน หลังจากได้รับการปรับเพิ่มเรทติ้งโดย Morgan Stanley หุ้นปรับขึ้นกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
Zscaler (ZS.US)
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ร่วงลงกว่า 3% หลังเปิดตลาด แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2/2025 จะออกมาดีกว่าคาดและบริษัทให้แนวโน้มเชิงบวก
Dollar Tree (DLRT.US)
ผู้ค้าปลีกประกาศผลประกอบการ EPS, รายได้ และยอดขาย ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ พร้อมคาดการณ์การเติบโตในอนาคตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการและแนวโน้มดังกล่าวกลับไม่สร้างความพอใจต่อนักลงทุน หุ้นร่วงเกือบ 9%