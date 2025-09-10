US OPEN: ข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดี

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวกเล็กน้อย นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อและงบ Oracle
ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มต้นวันด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย โดย US500 +0.2% และ US100 +0.1% ณ เวลาเปิดตลาด ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวัง รอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญและผลประกอบการของ Oracle
หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดัชนียังคงแนวโน้มขาขึ้น หนุนโดยแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและ AI การเติบโตของตลาดโลกยังได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่า เฟดจะลดดอกเบี้ย เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และดอลลาร์อ่อนค่าสู่ระดับต่ำสุดรอบประมาณ 7 สัปดาห์ ขณะเดียวกันราคาทองคำก็ทำจุดสูงสุดใหม่
ท่ามกลางการรอข้อมูล CPI และ PPI นักลงทุนจะจับตาสัญญาณชี้นำทิศทางการตัดสินใจครั้งต่อไปของเฟด โดยเฉพาะว่าข้อมูลที่อ่อนแอจะยืนยันแนวโน้มลดดอกเบี้ยปลายปีนี้หรือไม่ อีกทั้งตลาดยังรอการทบทวนข้อมูลการจ้างงาน ซึ่งคาดว่าจะถูกปรับลงในระดับประวัติการณ์
US500 (กราฟรายวัน – D1)
ที่มา: Xstation
การวิเคราะห์กราฟ:
แรงซื้อยังคงแสดงพลังในกราฟ หลังการปรับฐานล่าสุดถูกฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มรูปแบบ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาดำเนินต่อโดยไม่มีปัญหาสำคัญ ราคากลับมายืนเหนือขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น และกำลังเข้าใกล้โซน ATH ล่าสุด ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญเพียงจุดเดียวในขณะนี้ หากการปรับขึ้นชะลอตัวหรือเกิดการย่อตัว มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าสู่ช่วง sideway/consolidation โดยมีกรอบอยู่ระหว่าง ATH ล่าสุดและแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ 6,300 ดอลลาร์
ข่าวบริษัท:
-
Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US): หุ้นทั้งสองพุ่งกว่า 8% หลังประกาศจะถูกบรรจุเข้าสู่ดัชนี S&P 500 ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเกียรติยศ แต่ยังนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนและสถาบันที่เน้นการลงทุนในดัชนีหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-
Oracle (ORCL.US): ยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดวันนี้ โดยนักลงทุนคาดการณ์รายได้และ EPS จะชะลอลงเล็กน้อย
-
Verizon (VZ.US), AT&T (T.US): หุ้นโทรคมนาคมร่วงแรงกว่า 4% หลังการขายกิจการ Echostar ให้ SpaceX ซึ่งทำให้ SpaceX แข็งแกร่งขึ้นในตลาด โดยเฉพาะ Starlink บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม
-
Atlassian (TEAM.US): หุ้นบวกกว่า 6% หลังบริษัทประกาศถอนตัวจากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ และจะย้ายลูกค้าทั้งหมดไปสู่ระบบคลาวด์
-
UnitedHealth Group (UNH.US): หุ้นบวกกว่า 3% หลังได้รับการประเมินเชิงบวกต่อแผนธุรกิจและคำแนะนำจากธนาคารเพื่อการลงทุน