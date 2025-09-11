อ่านเพิ่มเติม

US Open:เงินเฟ้อผู้ผลิตต่ำกว่าคาด ตลาดมั่นใจมากขึ้นว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ย

08:35 11 กันยายน 2025

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวก หลัง PPI เดือนส.ค. ต่ำกว่าคาด หนุนความมั่นใจต่อการลดดอกเบี้ย

  • PPI YoY ส.ค. 2025: +2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ +3.3%

  • PPI MoM ส.ค.: -0.1% ในขณะที่คาด +0.3%

  • ตลาดเห็นสัญญาณว่า แรงกดดันเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว

  • นักลงทุนเริ่มคาดว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยครั้งแรกภายในเดือนนี้

  • ความคาดหวัง “dovish” เพิ่มขึ้น โอกาสลดดอกเบี้ย อย่างน้อย 3 ครั้งภายในปี 2025

  • กระแสเชิงบวกหนุน ตลาดหุ้นและพันธบัตร ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมีแนวโน้มลดลง

 

Volatility of U.S.-Listed Stocks

Source: xStation5

 

US100 (กราฟ H1): ตลาดตอบรับข่าวเงินเฟ้อเชิงบวก

  • ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัว เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (EMA 25, 50, 100)

  • แสดงถึง แรงซื้อเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  • การเคลื่อนไหวปัจจุบันต่อเนื่องจากการเด้งก่อนหน้า นักลงทุนคาดว่าตลาดจะ แข็งแกร่งต่อเนื่อง

  • ตลาดมีความมั่นใจใน ผลเชิงบวกจากข้อมูลเงินเฟ้อ และคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะยังดำเนินต่อ

 

Source: xStation5

 

ข่าวบริษัทสำคัญ:

  • Oracle (ORCL.US)

    • หุ้นพุ่ง +39% หลังรายงานผล Q1 ปีการเงิน 2025

    • รายได้: $14.9 พันล้าน (+12% YoY)

    • EPS: $1.47 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

    • แรงหนุนสำคัญจาก Backlog (RPO) เพิ่มขึ้น 359% เป็น $455 พันล้าน จากสัญญากับ OpenAI, Meta, NVIDIA และ AMD

    • ลงทุน $35 พันล้าน ขยายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ คาดรายได้คลาวด์เพิ่ม 77% ปีนี้

  • Asset Entities Inc. (ASST.US)

    • หุ้นขึ้น ประมาณ 30% หลังประกาศ รวมกิจการกับ Strive Asset Management

    • บริษัทเน้นการตลาดบน Discord และ TikTok

    • การควบรวมสร้างบริษัทจดทะเบียนสาธารณะแรกที่เน้นการลงทุน Bitcoin

  • NIO (NIO.US)

    • หุ้นร่วง -9.4% หลังประกาศ เสนอขายหุ้นเพิ่ม $1 พันล้าน (181.8 ล้านหุ้น ที่ $5.50/หุ้น)

    • นักลงทุนกังวลเรื่อง ความ dilution ของหุ้น

    • ตลาดรอรายละเอียดการใช้เงินและวันสิ้นสุดการเสนอขายในต้นเดือนตุลาคม 2025

  • Gossamer Bio (GOSS.US)

    • หุ้นเพิ่ม ประมาณ 9% หลัง UBS ประเมิน “Buy” และตั้งราคาเป้าหมาย $19

    • บริษัทพัฒนายา seralutynib สำหรับ pulmonary hypertension

    • คาดผลการทดลอง PROSERA ใน ก.พ. 2026

 

หุ้น:
