US Open:เงินเฟ้อผู้ผลิตต่ำกว่าคาด ตลาดมั่นใจมากขึ้นว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวก หลัง PPI เดือนส.ค. ต่ำกว่าคาด หนุนความมั่นใจต่อการลดดอกเบี้ย
-
PPI YoY ส.ค. 2025: +2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ +3.3%
-
PPI MoM ส.ค.: -0.1% ในขณะที่คาด +0.3%
-
ตลาดเห็นสัญญาณว่า แรงกดดันเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว
-
นักลงทุนเริ่มคาดว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยครั้งแรกภายในเดือนนี้
-
ความคาดหวัง “dovish” เพิ่มขึ้น โอกาสลดดอกเบี้ย อย่างน้อย 3 ครั้งภายในปี 2025
-
กระแสเชิงบวกหนุน ตลาดหุ้นและพันธบัตร ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมีแนวโน้มลดลง
Volatility of U.S.-Listed Stocks
Source: xStation5
US100 (กราฟ H1): ตลาดตอบรับข่าวเงินเฟ้อเชิงบวก
-
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัว เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (EMA 25, 50, 100)
-
แสดงถึง แรงซื้อเข้มแข็งและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
-
การเคลื่อนไหวปัจจุบันต่อเนื่องจากการเด้งก่อนหน้า นักลงทุนคาดว่าตลาดจะ แข็งแกร่งต่อเนื่อง
-
ตลาดมีความมั่นใจใน ผลเชิงบวกจากข้อมูลเงินเฟ้อ และคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะยังดำเนินต่อ
Source: xStation5
ข่าวบริษัทสำคัญ:
-
Oracle (ORCL.US)
-
หุ้นพุ่ง +39% หลังรายงานผล Q1 ปีการเงิน 2025
-
รายได้: $14.9 พันล้าน (+12% YoY)
-
EPS: $1.47 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
-
แรงหนุนสำคัญจาก Backlog (RPO) เพิ่มขึ้น 359% เป็น $455 พันล้าน จากสัญญากับ OpenAI, Meta, NVIDIA และ AMD
-
ลงทุน $35 พันล้าน ขยายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ คาดรายได้คลาวด์เพิ่ม 77% ปีนี้
-
-
Asset Entities Inc. (ASST.US)
-
หุ้นขึ้น ประมาณ 30% หลังประกาศ รวมกิจการกับ Strive Asset Management
-
บริษัทเน้นการตลาดบน Discord และ TikTok
-
การควบรวมสร้างบริษัทจดทะเบียนสาธารณะแรกที่เน้นการลงทุน Bitcoin
-
-
NIO (NIO.US)
-
หุ้นร่วง -9.4% หลังประกาศ เสนอขายหุ้นเพิ่ม $1 พันล้าน (181.8 ล้านหุ้น ที่ $5.50/หุ้น)
-
นักลงทุนกังวลเรื่อง ความ dilution ของหุ้น
-
ตลาดรอรายละเอียดการใช้เงินและวันสิ้นสุดการเสนอขายในต้นเดือนตุลาคม 2025
-
-
Gossamer Bio (GOSS.US)
-
หุ้นเพิ่ม ประมาณ 9% หลัง UBS ประเมิน “Buy” และตั้งราคาเป้าหมาย $19
-
บริษัทพัฒนายา seralutynib สำหรับ pulmonary hypertension
-
คาดผลการทดลอง PROSERA ใน ก.พ. 2026
-