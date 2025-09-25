US OPEN: ตลาดเคลื่อนไหว แนวไซด์เวย์ใกล้จุดสูงสุด

เมื่อวานนี้ Fed Chair Jerome Powell กล่าวสุนทรพจน์ ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น
-
เขากล่าวว่า ราคาสินทรัพย์อยู่ในระดับสูง และ Fed จะดำเนินนโยบายลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง
-
ส่งผลให้ S&P 500, Nasdaq, Dow ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย
วันนี้ตลาดพยายามฟื้นตัว:
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิด แต่ยังไม่สามารถรักษาการเติบโตได้
-
นักลงทุนยังคง ประเมินถ้อยคำของ Powell และสมาชิก Fed คนอื่น ๆ เพื่อจับทิศทางนโยบาย
-
ความผันผวนยังคงสูง ตลาดรอ ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดทิศทางดัชนีและคาดการณ์นโยบาย Fed ต่อไป
Source: Bloomberg Finance LP
ตลาดสหรัฐฯ วันนี้ – ภาพรวมสั้น ๆ
-
Sector ที่อ่อนตัว: อสังหาริมทรัพย์, สุขภาพ, และเทคโนโลยี
-
Sector ที่หนุนดัชนี: เหมืองแร่ และสินค้าอุปโภคบริโภค
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ:
-
ยอดขายบ้านใหม่ (กันยายน): 800k (คาด 650k, ก่อนหน้า 652k)
-
ยอดขายบ้านใหม่แข็งแกร่งเหนือคาด แม้ดอกเบี้ยจำนองยังสูง → แสดงให้เห็น กำลังซื้อของผู้บริโภคแข็งแรง และเศรษฐกิจยังมีความยืดหยุ่น
-
การอ่านข้อมูลที่แข็งแกร่งนี้อาจทำให้เกิดความกังวลเรื่อง เงินเฟ้อคงตัว และอาจจำกัดการลดดอกเบี้ยจาก Fed → กดดันตลาดหุ้น แต่หนุนดอลลาร์
US500 (D1): แนวโน้มยังมีแรงหนุนจากกลุ่มเหมืองแร่และสินค้าอุปโภคบริโภค แม้ sector อื่น ๆ อ่อนตัว
Source: xStation
US500 – แนวโน้มทางเทคนิค:
-
ดัชนี เบรคออกจากช่องขาขึ้นเดิม และสร้างช่องใหม่ที่ชันกว่า
-
RSI แสดงสัญญาณ overbought → ผู้ซื้ออาจรักษาจังหวะยาก
-
หากเบรคต่ำกว่าช่องใหม่: มีโอกาส ทดสอบแนวรับ ~6660 ดอลลาร์
-
หากแนวรับถูกทำลาย: คาดการ ไซด์เวย์รอบ 6500 ดอลลาร์
ข่าวบริษัทสำคัญ:
-
Lithium Americas (LAC.US) +50% หลังประกาศรัฐบาลสหรัฐฯ ซื้อหุ้น 10% เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ควบคุมอุตสาหกรรม
-
Adobe (ADBE.US) -1.5% หลัง Morgan Stanley ปรับลดประมาณการ
-
Alibaba (BABA.US) +8% หลังประกาศเพิ่มงบพัฒนา AI เป็น $50 พันล้าน
-
Micron (MU.US) +2% หลังเผย คาดการณ์ยอดขายสดใส จากความต้องการ AI