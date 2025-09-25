อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: ตลาดเคลื่อนไหว แนวไซด์เวย์ใกล้จุดสูงสุด

08:20 25 กันยายน 2025

เมื่อวานนี้ Fed Chair Jerome Powell กล่าวสุนทรพจน์ ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น

  • เขากล่าวว่า ราคาสินทรัพย์อยู่ในระดับสูง และ Fed จะดำเนินนโยบายลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง

  • ส่งผลให้ S&P 500, Nasdaq, Dow ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย

วันนี้ตลาดพยายามฟื้นตัว:

  • ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิด แต่ยังไม่สามารถรักษาการเติบโตได้

  • นักลงทุนยังคง ประเมินถ้อยคำของ Powell และสมาชิก Fed คนอื่น ๆ เพื่อจับทิศทางนโยบาย

  • ความผันผวนยังคงสูง ตลาดรอ ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดทิศทางดัชนีและคาดการณ์นโยบาย Fed ต่อไป

 

Source: Bloomberg Finance LP

ตลาดสหรัฐฯ วันนี้ – ภาพรวมสั้น ๆ

  • Sector ที่อ่อนตัว: อสังหาริมทรัพย์, สุขภาพ, และเทคโนโลยี

  • Sector ที่หนุนดัชนี: เหมืองแร่ และสินค้าอุปโภคบริโภค

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ:

  • ยอดขายบ้านใหม่ (กันยายน): 800k (คาด 650k, ก่อนหน้า 652k)

  • ยอดขายบ้านใหม่แข็งแกร่งเหนือคาด แม้ดอกเบี้ยจำนองยังสูง → แสดงให้เห็น กำลังซื้อของผู้บริโภคแข็งแรง และเศรษฐกิจยังมีความยืดหยุ่น

  • การอ่านข้อมูลที่แข็งแกร่งนี้อาจทำให้เกิดความกังวลเรื่อง เงินเฟ้อคงตัว และอาจจำกัดการลดดอกเบี้ยจาก Fed → กดดันตลาดหุ้น แต่หนุนดอลลาร์

US500 (D1): แนวโน้มยังมีแรงหนุนจากกลุ่มเหมืองแร่และสินค้าอุปโภคบริโภค แม้ sector อื่น ๆ อ่อนตัว

 

Source: xStation

US500 – แนวโน้มทางเทคนิค:

  • ดัชนี เบรคออกจากช่องขาขึ้นเดิม และสร้างช่องใหม่ที่ชันกว่า

  • RSI แสดงสัญญาณ overbought → ผู้ซื้ออาจรักษาจังหวะยาก

  • หากเบรคต่ำกว่าช่องใหม่: มีโอกาส ทดสอบแนวรับ ~6660 ดอลลาร์

  • หากแนวรับถูกทำลาย: คาดการ ไซด์เวย์รอบ 6500 ดอลลาร์

ข่าวบริษัทสำคัญ:

  • Lithium Americas (LAC.US) +50% หลังประกาศรัฐบาลสหรัฐฯ ซื้อหุ้น 10% เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ควบคุมอุตสาหกรรม

  • Adobe (ADBE.US) -1.5% หลัง Morgan Stanley ปรับลดประมาณการ

  • Alibaba (BABA.US) +8% หลังประกาศเพิ่มงบพัฒนา AI เป็น $50 พันล้าน

  • Micron (MU.US) +2% หลังเผย คาดการณ์ยอดขายสดใส จากความต้องการ AI

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
