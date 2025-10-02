อ่านเพิ่มเติม
US OPEN: ตลาดเปิดนิวยอร์กเคลื่อนไหวอย่างสงบ แม้ยังเผชิญความไม่แน่นอน

US OPEN – ตลาดสหรัฐฯ ยังสงบ แม้เผชิญ Government Shutdown

  • Shutdown ครั้งแรกในรอบ 7 ปี สร้างความกังวลบางส่วน แต่ตลาดตอบสนองเพียงเล็กน้อย การปรับฐานที่เกิดขึ้นไม่ใช่ลักษณะ sell-off รุนแรง เนื่องจากนักลงทุนได้ price in ความเสี่ยง ไว้ก่อนแล้ว

  • ผลกระทบสำคัญ: การหยุดเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจหลัก เช่น NFP ทำให้การประเมินภาพเศรษฐกิจยากขึ้น → เพิ่มความไม่แน่นอน

  • มุมมองนักลงทุน: ส่วนใหญ่ยังคาดว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะ จำกัดและสั้น พร้อมทั้งคาดดีลงบประมาณจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

  • ปัจจัยเสี่ยง: ความตึงเครียดการเมืองสหรัฐฯ ระหว่าง Democrats – Republicans และการเลือกตั้งปี 2026 ขณะที่ Fed มีแนวโน้มจะ ระมัดระวัง มากขึ้นในการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย

  • Wall Street Focus: ยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและท่าที Fed มากกว่าสถานการณ์การเมือง

US500 (H1 interval): ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในกรอบสงบ ไม่มีสัญญาณ panic sell สะท้อนว่าตลาดคาดการณ์ผลกระทบจาก shutdown ว่าจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อ

 

US500 ฟิวเจอร์สเช้านี้ขยับขึ้น
แม้สหรัฐฯ ยังคงเผชิญ Government Shutdown และหน่วยงานของรัฐบางแห่งต้องหยุดทำงาน แต่ตลาดไม่ได้ตอบสนองเชิงลบอย่างรุนแรง สะท้อนว่านักลงทุนมองสถานการณ์นี้เป็นเพียง ชั่วคราว และผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมีอย่าง จำกัด

 

Source: xStation5

 

Company News Roundup

  • IBM (IBM.US) & AMD (AMD.US)
    ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ขั้นสูงให้กับ Zyphra (สตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโก ผู้เชี่ยวชาญด้านโอเพ่นซอร์ส AI)
    Zyphra จะเข้าถึงทรัพยากร Cloud ของ IBM เพื่อเทรนโมเดล AI ขนาดใหญ่และล้ำสมัย โดยก่อนหน้านี้ Zyphra เพิ่งปิดรอบทุน 1 พันล้านดอลลาร์

  • Fortress Biotech (FBIO.US)
    หุ้นร่วงกว่า 34% หลัง FDA ปฏิเสธอนุมัติยาตัวใหม่ CUTX-101 สำหรับโรคหายาก Menkes สร้างแรงขายกดดันอย่างหนัก

  • Nike (NKE.US)
    หุ้นปรับขึ้นกว่า 3% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาดการณ์
    แรงหนุนหลักมาจากรายได้ขายส่ง โดยเฉพาะการร่วมมือกับ Amazon และ Foot Locker รวมถึงยอดขายรองเท้าวิ่งที่ปรับตัวดีขึ้น

  • Marvell Technology (MRVL.US)
    หุ้นลดลงประมาณ 3% หลังถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำ
    แม้ธุรกิจ Data Center เติบโตเกือบ 3 เท่าในสองปีที่ผ่านมา แต่การแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของตลาด ทำให้มุมมองต่อหุ้นระมัดระวังมากขึ้น

 

