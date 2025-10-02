US OPEN: ตลาดเปิดนิวยอร์กเคลื่อนไหวอย่างสงบ แม้ยังเผชิญความไม่แน่นอน

US OPEN – ตลาดสหรัฐฯ ยังสงบ แม้เผชิญ Government Shutdown
-
Shutdown ครั้งแรกในรอบ 7 ปี สร้างความกังวลบางส่วน แต่ตลาดตอบสนองเพียงเล็กน้อย การปรับฐานที่เกิดขึ้นไม่ใช่ลักษณะ sell-off รุนแรง เนื่องจากนักลงทุนได้ price in ความเสี่ยง ไว้ก่อนแล้ว
-
ผลกระทบสำคัญ: การหยุดเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจหลัก เช่น NFP ทำให้การประเมินภาพเศรษฐกิจยากขึ้น → เพิ่มความไม่แน่นอน
-
มุมมองนักลงทุน: ส่วนใหญ่ยังคาดว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะ จำกัดและสั้น พร้อมทั้งคาดดีลงบประมาณจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
-
ปัจจัยเสี่ยง: ความตึงเครียดการเมืองสหรัฐฯ ระหว่าง Democrats – Republicans และการเลือกตั้งปี 2026 ขณะที่ Fed มีแนวโน้มจะ ระมัดระวัง มากขึ้นในการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย
-
Wall Street Focus: ยังคงจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและท่าที Fed มากกว่าสถานการณ์การเมือง
US500 (H1 interval): ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในกรอบสงบ ไม่มีสัญญาณ panic sell สะท้อนว่าตลาดคาดการณ์ผลกระทบจาก shutdown ว่าจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อ
US500 ฟิวเจอร์สเช้านี้ขยับขึ้น
แม้สหรัฐฯ ยังคงเผชิญ Government Shutdown และหน่วยงานของรัฐบางแห่งต้องหยุดทำงาน แต่ตลาดไม่ได้ตอบสนองเชิงลบอย่างรุนแรง สะท้อนว่านักลงทุนมองสถานการณ์นี้เป็นเพียง ชั่วคราว และผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมีอย่าง จำกัด
Source: xStation5
Company News Roundup
-
IBM (IBM.US) & AMD (AMD.US)
ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ขั้นสูงให้กับ Zyphra (สตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโก ผู้เชี่ยวชาญด้านโอเพ่นซอร์ส AI)
Zyphra จะเข้าถึงทรัพยากร Cloud ของ IBM เพื่อเทรนโมเดล AI ขนาดใหญ่และล้ำสมัย โดยก่อนหน้านี้ Zyphra เพิ่งปิดรอบทุน 1 พันล้านดอลลาร์
-
Fortress Biotech (FBIO.US)
หุ้นร่วงกว่า 34% หลัง FDA ปฏิเสธอนุมัติยาตัวใหม่ CUTX-101 สำหรับโรคหายาก Menkes สร้างแรงขายกดดันอย่างหนัก
-
Nike (NKE.US)
หุ้นปรับขึ้นกว่า 3% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาดการณ์
แรงหนุนหลักมาจากรายได้ขายส่ง โดยเฉพาะการร่วมมือกับ Amazon และ Foot Locker รวมถึงยอดขายรองเท้าวิ่งที่ปรับตัวดีขึ้น
-
Marvell Technology (MRVL.US)
หุ้นลดลงประมาณ 3% หลังถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำ
แม้ธุรกิจ Data Center เติบโตเกือบ 3 เท่าในสองปีที่ผ่านมา แต่การแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของตลาด ทำให้มุมมองต่อหุ้นระมัดระวังมากขึ้น
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้
Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000