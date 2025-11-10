อ่านเพิ่มเติม
08:13 · 10 พฤศจิกายน 2025

US OPEN: ตลาดหุ้นยังคงร่วงต่อเนื่องในช่วงท้ายสัปดาห์

ประเด็นหลัก
  • ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดวันศุกร์ด้วยแนวโน้มปรับตัวลง
  • ผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาล (Government Shutdown) ทวีความรุนแรงมากขึ้น
  • มหาวิทยาลัยมิชิแกนยืนยันความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่อง
  • GTA 6 ถูกเลื่อนกำหนดวางจำหน่าย หุ้น Take-Two ร่วงแรง
  • Airbnb รายงานผลประกอบการและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ทำให้นักลงทุนพอใจ

ช่วงท้ายสัปดาห์นี้ไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศในวอลล์สตรีทดีขึ้นเลย ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นที่อ่อนแรง โดยสัญญาดัชนี NASDAQ100 ร่วงแรงที่สุดกว่า 1.4% ขณะที่ S&P 500 และ DOW ลดลงในช่วงประมาณ 0.6% – 1.1%

ปัจจัยหลักที่ตลาดเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นคือ ภาวะรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ (Government Shutdown) ซึ่งขณะนี้กลายเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้ในอดีตสถานการณ์ลักษณะนี้มักไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่ครั้งนี้สถานการณ์ดูจะซับซ้อนและน่ากังวลมากขึ้น

เควิน แฮสเซ็ตต์ (Kevin Hassett) ที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนสำคัญของทำเนียบขาว ระบุว่าผลกระทบจากการปิดทำการของรัฐบาล “รุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก”
ขณะเดียวกัน สก็อต เบสเซนท์ (Scott Bessent) ก็กล่าวว่ามีส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ “เข้าสู่ภาวะถดถอยจริงแล้ว” ซึ่งยิ่งตอกย้ำความวิตกของตลาด

แม้แต่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จอห์นสัน (Johnson) ก็แสดงความกังวลในประเด็นนี้ หากปัญหางบประมาณของสหรัฐฯ ไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ตลาดหุ้นอาจเผชิญแรงกดดันรอบใหม่ และดัชนีหลักอาจร่วงลงได้อีกในกรณีที่ความเสี่ยงต่าง ๆ ขยายตัวต่อเนื่อง

ที่มา: Bloomberg Finance LP

ในช่วงเปิดตลาดวันนี้ กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงแรงที่สุด นักลงทุนดูเหมือนจะเริ่มคาดหวังผลตอบแทนที่ชัดเจนจากกลยุทธ์การสร้างรายได้ของเทคโนโลยี AI หลังจากที่บริษัทต่าง ๆ ทุ่มลงทุนมหาศาลในช่วงที่ผ่านมา

🧭 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)

วันนี้ตลาดได้รับรายงานจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน เกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งผลลัพธ์ยังไม่สามารถช่วยให้บรรยากาศตลาดดีขึ้นได้ รายงานระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวด “สภาวะปัจจุบัน (Current Conditions)” ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลแรงงานจาก แคนาดา ที่น่าสนใจ — อัตราการว่างงานลดลงและการจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเชิงลึก พบว่าการจ้างงานเต็มเวลา (Full-time) กลับลดลง ขณะที่การจ้างงานพาร์ทไทม์ (Part-time) เพิ่มขึ้นอย่างมาก
แม้การลดลงของอัตราว่างงานอาจสะท้อนการฟื้นตัวตามฤดูกาลในแนวโน้มระยะยาว แต่โครงสร้างการจ้างงานที่เปลี่ยนไปสู่พาร์ทไทม์ อาจบ่งชี้ถึงความยากลำบากของภาคธุรกิจในการรักษาการจ้างงานเต็มเวลา

US100 (D1)

ที่มา: xStation5

แรงซื้อของนักลงทุนดูเหมือนจะหมดพลังบริเวณแนวต้านด้านบนของเส้นแนวโน้มขาขึ้น อีกทั้งแม้จะพยายามแล้ว แต่ตลาดก็ไม่สามารถป้องกันแนวรับด้านล่างไว้ได้ การหลุดแนวรับที่ระดับ 25,200 อย่างชัดเจน บ่งชี้ถึงแนวโน้มหลักที่ตลาดอาจจะ ขยายการปรับฐาน (correction) ต่อไปยังโซน Fibonacci 23.6–38.2% ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดอาจหาจุดรองรับ (support) และเข้าสู่ช่วงพักตัวเพื่อรอแรงซื้อกลับ (consolidation) และความพยายามใหม่จากฝั่งผู้ซื้อ

ดัชนี RSI(14) ที่เข้าสู่เขต overbought อาจเริ่มส่งสัญญาณสนับสนุนให้เกิดแรงซื้อกลับได้ในระยะต่อไป

🏢 ข่าวบริษัท (Company News)

Expedia (EXPE.US) – หุ้นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพุ่งกว่า 15% หลังประกาศผลประกอบการยอดเยี่ยม พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ในไตรมาสถัดไป ทำให้หลายสำนักวิจัยออกคำแนะนำเชิงบวก

MP Materials (MP.US) – บริษัทเหมืองแร่โลหะหายากปรับตัวลดลง 7% หลังรายงานรายได้ต่ำกว่าคาด แต่ EPS อยู่ที่ -0.1 ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและจำกัดการขาดทุน

Airbnb (ABNB.US) – บริษัทที่พักระยะสั้นรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ หนุนให้ราคาหุ้นพุ่งกว่า 4%

Take-Two Interactive (TTWO.US) – ผู้จัดจำหน่ายเกมชื่อดังประกาศ เลื่อนการเปิดตัว GTA6 ออกไปอย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงกว่า 6%

Comcast (CMCSA.US) – บริษัทสื่อรายใหญ่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการสถานีโทรทัศน์ ITV และร่วมมือกับ Warner Bros ในธุรกิจสตรีมมิง

Affirm Holdings (AFRM.US) – หุ้นของบริษัทบริการ “ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง” พุ่งกว่า 10% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีหน้า

SweetGreen (SG.US) – เครือร้านอาหารสุขภาพรายงานผลประกอบการน่าผิดหวัง ท่ามกลางความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ และปรับลดคาดการณ์รายได้สิ้นปี ส่งผลให้หุ้นร่วงกว่า 15%

Globus Medica (GMED.US) – ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์รายนี้พุ่งแรงถึง 30% หลังรายงานรายได้สูงเกินคาดอย่างมาก ทำให้นักวิเคราะห์หลายรายออกมาสนับสนุนแนวโน้มบวกของบริษัท

11 พฤศจิกายน 2025, 08:34

