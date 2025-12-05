อ่านเพิ่มเติม
US OPEN: วอลล์สตรีทเข้าสู่ช่วง “รอดูทิศทาง”

  • ตลาดนิ่ง รอดูการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยหรือข่าวสารใหม่
  • ผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงอีกครั้ง
  • Meta เติบโตต่อแม้เผชิญความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
  • Micron ถอนตัวจากตลาดผู้บริโภค

ตลาดสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะรอคอยในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี เนื่องจากสัปดาห์หน้าตลาดจะได้รับข้อมูลจาก FED เกี่ยวกับระดับอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบัน ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ด้วยความน่าจะเป็นราว 90% การเคลื่อนไหวของดัชนีหลักในช่วงต้นการซื้อขายแทบไม่มีนัยสำคัญ สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีหลักปรับเปลี่ยนราคาสูงสุดเพียง 0.1%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

นักลงทุนได้รับข้อมูลในวันนี้เกี่ยวกับ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขที่เผยแพร่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 219K อยู่ที่ 191K ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และอยู่ในระดับ ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งสร้างแรงกดดันต่อดัชนี และสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ด้วยการจำกัดแรงกดดันต่อ FED ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

US100 (D1)

 

Source: xStation5

บนกราฟสามารถสังเกต การก่อตัวของรูปแบบ RGR (Head & Shoulders) ได้แล้ว
แนวโน้มการเติบโต — แม้ว่ายังคงเป็นขาขึ้น — แต่เริ่มอ่อนแรงอย่างชัดเจน ขณะนี้ ผู้ซื้อหยุดอยู่ที่ระดับ FIBO 23.6 ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด
เพื่อรักษาการเติบโต จำเป็นต้องทะลุแนวต้านนี้โดยเร็วที่สุด หากราคาถอยลง จะเปิดทางสู่ระดับ ~24,500 และอาจเกิด การยืนยันรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม

ข่าวบริษัท

  • Snowflake (SNOW.US) – หนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดบริการคลาวด์ ราคาหุ้นปรับลดลงกว่า 8% หลังประกาศผลประกอบการ บริษัทคาดการณ์การลดลงของอัตรากำไรและการเติบโตของรายได้

  • Toast (TOST.US) – ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 2% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากธนาคารเพื่อการลงทุน

  • Stellantis (STLA.US) – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถอนคำมั่นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปลดล็อกข้อบังคับเรื่องการปล่อยมลพิษและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้รถยุโรปแข่งขันได้น้อยลง ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 3%

  • Micron (MU.US) – ผู้ผลิต RAM และสินค้าอื่น ๆ ประกาศถอนตัวจากตลาดผู้บริโภคในเซ็กเมนต์นี้ เพื่อมุ่งเน้นลูกค้าองค์กรและ AI

  • Meta (META.US) – บริษัทกลับมาอยู่ในความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลยุโรปอีกครั้ง ท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของฟังก์ชัน AI บางส่วน ในขณะเดียวกัน CEO ของบริษัทประกาศลดการมีส่วนร่วมในโครงการ “Metaverse” ซึ่งนักลงทุนตอบรับด้วยความโล่งใจ ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 5%

  • Symbotic (SYM.US) – ราคาหุ้นปรับลดลงเกือบ 15% หลังได้รับคำแนะนำเชิงลบจากธนาคารเพื่อการลงทุน

  • Philips (PHG.US) – มูลค่าหุ้นลดลงถึง 8% หลังธนาคารเพื่อการลงทุนชี้ถึงปัญหาของบริษัทจากภาษีศุลกากรและการเติบโตที่อ่อนแอในจีน

