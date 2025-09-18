US OPEN: จุดสนใจอยู่ที่ Fed การผ่อนคลายนโยบายการเงินจะกระตุ้นตลาดหุ้นได้หรือไม่?

วอลล์สตรีทเกือบทั้งหมดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งต่อไป นักลงทุนยังคาดหวังให้ประธาน Fed, Jerome Powell, ส่งสัญญาณถึงการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนตลาดหุ้นที่อ่อนแรงและรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงโลกที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐ เช่น S&P 500 ได้ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ความตึงเครียดจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันนักลงทุน นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี S&P 500 อาจปรับขึ้นราว 0.7% ในวันประกาศของ Fed แต่เตือนว่าตลาดไวต่อสัญญาณใด ๆ จาก Fed เกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ควรเน้นว่าเจ้าหน้าที่ Fed จะอัปเดตการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในการประชุมนี้ น้ำเสียงของ Jerome Powell จะมีบทบาทสำคัญ หากมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น เช่น การชี้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือกลับไปปรับขึ้นอีก อาจทำให้ตลาดหุ้นและพันธบัตรปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณชัดเจนว่าการผ่อนคลายนโยบายจะดำเนินต่อไป จะเป็นแรงสนับสนุนตลาด แต่ก็อาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
การคาดการณ์ปัจจุบันระบุว่าในช่วง 12 เดือนข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดรวมประมาณ 150 จุดพื้นฐาน ผ่านการลดแบบขั้นบันไดหลายครั้งครั้งละ 25 จุดพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงผันผวนและขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา ทำให้นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
ความคาดหวังนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายกำลังหนุนให้หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้น การปรับสัดส่วนเงินลงทุนวันนี้ยังไม่มาก แต่หาก Fed ตอบสนองตรงตามความคาดหวังเชิงผ่อนคลาย ตลาดอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนต่อไป ดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องจากพึ่งพาตลาดหนี้มากกว่าและมีสภาพคล่องทางการเงินต่ำกว่า
US500 (ช่วง H1)
สัญญาดัชนี S&P 500 (US500) วันนี้ยังเคลื่อนไหวรอบระดับปิดของวันก่อนหน้าในเซสชันสหรัฐ ตลาดแสดงความอดทนและค่อนข้างนิ่ง รอการประกาศข้อมูลสำคัญในวันนี้ โดยเหตุการณ์หลักคือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ซึ่งมีกำหนดช่วงเที่ยงของวันนี้
Source: xStation5
ข่าวบริษัทล่าสุด:
-
Workday (WDAY.US) +9% หลัง Guggenheim อัปเกรดคำแนะนำ หุ้นได้รับแรงหนุนจากโปรแกรมซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ และนักลงทุนเชิงรุก Elliott Management ถือหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ชื่นชมความก้าวหน้าของ Workday ในแพลตฟอร์มคลาวด์ โดยเฉพาะด้าน AI พร้อมปรับประมาณการรายได้ปี 2026 ขึ้น 14%
-
Rithm Capital (RITM.US) +3.5% หลังมีข่าวซื้อ Paramount Group (PGRE) มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมอาคารสำนักงานในนิวยอร์กและซานฟรานซิสโก
-
Manchester United (MANU.US) -6% หลังรายงานไตรมาสแรกปีการเงิน 2025 รายได้ลดลง 8.9% เหลือ 143.1 ล้านปอนด์ แต่บันทึกกำไรสุทธิ 1.4 ล้านปอนด์ EBITDA เพิ่มขึ้น 1.7% รายได้ลดลงจากการถ่ายทอดสดและวันแข่งขัน โดยเฉพาะทีมเล่นในยูโรปาลีกแทนแชมเปียนส์ลีก
-
Netflix (NFLX.US) +1.5% แม้ส่วนแบ่งตลาดสตรีมมิงเดือนสิงหาคมลด นักลงทุนคาดหวังการฟื้นตัวจากคอนเทนต์ใหม่และการเปิดตัวซีรีส์
-
New Fortress Energy (NFE.US) +42% หลังเซ็นสัญญาจัดส่ง LNG มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ 7 ปี ให้กับเปอร์โตริโก พร้อมตัวเลือกขยาย 3 ปีและสิทธิ์เข้าถึงเทอร์มินัลหากส่งไม่ครบ
-
Oruka Therapeutics (ORKA.US) +10.85% หลังข้อมูล Phase 1 แสดงว่ายา ORKA-001 รักษาโรคสะเก็ดเงินเหนือกว่า Skyrizi ของ AbbVie ด้วยครึ่งชีวิต ~100 วัน ทำให้สามารถฉีดปีละครั้ง พร้อมประกาศ private placement มูลค่า 180 ล้านดอลลาร์
-
Lyft (LYFT.US) +14.5% หลังร่วมมือกับ Waymo เปิดบริการ ride-hailing อัตโนมัติใน Nashville ภายในปี 2026 พร้อมสร้างศูนย์ AV และเชื่อมระบบเข้ากับแพลตฟอร์ม Lyft
-
LightPath Technologies (LPTH.US) +4.4% ได้คำสั่งซื้อกล้องอินฟราเรดเพิ่ม 22.1 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมปี 2026–2027 เป็น 40.3 ล้านดอลลาร์
-
Baidu (BIDU.US) +7.6% หลังเปิดตัว AI รุ่น Ernie X1.1 ปรับปรุงความแม่นยำในการให้ข้อมูล การทำตามคำสั่ง และความสามารถเชิงปฏิบัติการ
-
Forward Industries (FORD.US) -11% หลังยื่นเสนอขายหุ้นแบบ at-the-market สูงสุด 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจการทั่วไปรวมถึงกลยุทธ์ Solana token