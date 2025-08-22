อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงก่อนการประชุม Jackson Hole

09:16 22 สิงหาคม 2025

ตลาดสหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่สูง ผลประกอบการที่น่าผิดหวัง และนโยบายของเฟด
ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงต่อเนื่องหลายวันติด โดย US500 เปิดตลาดลดลงราว 0.5%

Walmart (WMT.US) – นายจ้างรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025

  • EPS: 0.68 ดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 0.73 ดอลลาร์)

  • รายได้: 177.4 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดที่ 175.9 พันล้านดอลลาร์)

  • ยอดขาย: +4.8% (คาด +4.21%)

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 22.8% (คาด 24.8%)

  • บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตยอดขายทั้งปี จาก 3–4% → 3.75–4.75%
    หุ้น Walmart ร่วงกว่า 3% ก่อนเปิดตลาด

Hewlett Packard (HPE.US) – Morgan Stanley ปรับเพิ่มคำแนะนำและตั้งราคาเป้าหมายใหม่ที่ 28 ดอลลาร์ (+33% จากปัจจุบัน)
หุ้น HPE พุ่งขึ้น 2.8% ก่อนเปิดตลาด

Boeing (BA.US) – ใกล้บรรลุข้อตกลงกับจีนในการส่งมอบเครื่องบินใหม่สูงสุด 500 ลำ
ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ก่อนเปิดตลาด

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน: 235K (สูงกว่าคาดการณ์)

  • PMI ภาคบริการ: 55.4 (คาด 54.2)

  • PMI ภาคการผลิต: 53.3 (คาด 49.5)

 

 

มุมมองทางเทคนิค (กราฟ H4)
ระดับ 6366 ได้รับการปกป้องไว้สำเร็จ ซึ่งเป็นบริเวณขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น แนวรับบนเส้นเทรนด์ไลน์ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากจุดสูงและต่ำที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ ขณะที่ด้านล่างเส้นแนวโน้มมีค่าเฉลี่ย EMA200 อยู่ใกล้มาก หากถูกทะลุลงไปอาจนำไปสู่แรงขายต่อเนื่อง ความกังวลยังเพิ่มขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าปัจจุบันราคายืนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 25, 50 และ 100 รอบ นอกจากนี้ตัวชี้วัด RSI บ่งชี้ว่าดัชนีอยู่ในภาวะ Oversold แล้ว

ความไม่แน่นอนรายล้อมเฟด
ในบันทึกการประชุม FOMC มีการเน้นถึงความเสี่ยงของการกลับมาของเงินเฟ้อ โดยมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงาน อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงระดับการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์สูง ความเห็นดังกล่าวยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนต่อการประชุมที่ Jackson Hole ในวันศุกร์นี้ ปัจจุบันตลาดประเมินความเป็นไปได้ราว 80% ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน

บรรยากาศรอบ ๆ เฟดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งตึงเครียดจากท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยเขาเรียกร้องให้ Lisa Cook ลาออก พร้อมกล่าวหาว่าเธอมีการปลอมแปลง หากเกิดการปลดหรือลาออกจริง จะทำให้ประธานาธิบดีเข้าใกล้การครองเสียงข้างมากใน FOMC มากขึ้น ทรัมป์ยังคงเป็นหนึ่งในผู้วิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดต่อการดำเนินนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระดับปัจจุบัน

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

