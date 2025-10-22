US OPEN: Netflix ขึ้นแท่นจุดสนใจบนวอลล์สตรีท

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤติของฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ดัชนีหลักอย่าง S&P 500, Dow Jones และ Nasdaq ยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ นักลงทุนเริ่มระมัดระวังต่อการขึ้นต่อไป หลังจากการดีดตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดจึงต้องการ สัญญาณยืนยันว่าพื้นฐานยังสอดคล้องกับมูลค่าหุ้น
วันนี้ Netflix กลายเป็นจุดสนใจหลัก เนื่องจากเตรียมประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาด บริษัทถูกมองว่าเป็น ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของภาคเทคโนโลยีและผู้บริโภค นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของจำนวนผู้สมัครสมาชิก (โดยเฉพาะนอกสหรัฐฯ) รายได้ที่สูงขึ้น และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น โดยเฉพาะหลังการปรับกลยุทธ์ในการ สร้างรายได้จากการแชร์บัญชี และการ ขยายส่วนโฆษณา
รายงานที่ออกมาตรงตามหรือเกินคาด อาจช่วยหนุน Nasdaq และรักษาความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม ในทางตรงข้าม ความผิดหวังใด ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ การเติบโตของผู้ใช้หรืออัตรากำไรปฏิบัติการ อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานในกลุ่ม Big Tech ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการดีดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้
ในเงา Netflix บริษัทใหญ่รายอื่น ๆ ก็มีผลประกอบการบวกเช่นกัน—General Motors ปรับเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปี และ Coca-Cola ทำได้เกินคาดจาก ความสามารถในการปรับราคาและความต้องการที่มั่นคง ผลลัพธ์เหล่านี้ยืนยันว่า ผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงแข็งแกร่ง แม้เผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูง
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นคือ การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญล่าช้า ส่งผลให้นักลงทุนหันมา อาศัยรายงานผลประกอบการของบริษัท เป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับสถานะจริงของเศรษฐกิจ ในบริบทนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของวันศุกร์ มีความสำคัญเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลต่อ ความคาดหวังนโยบายของ Fed
US500 (H1 Timeframe)
US500 futures ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยปรับตัวในกรอบแคบหลังจากการดีดตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงกลางเดือนตุลาคม ระดับปัจจุบันสะท้อนว่าตลาดกำลังรอตัวกระตุ้นเพิ่มเติม และการเรียงตัวของค่าเฉลี่ย EMA (25, 50, 100) ในรูปแบบคลาสสิกขาขึ้นยืนยัน ความเหนือชั้นของผู้ซื้อ นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ รายงานผลประกอบการของ Netflix ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจทำให้การปรับฐานปัจจุบันแตกออกและกำหนดทิศทางสำหรับวันซื้อขายถัดไป
ข่าวบริษัท:
-
Netflix (NFLX.US) ราคาหุ้นแกว่งตัวเล็กน้อยรอบระดับปิดของเมื่อวาน ตลาดยังคงอยู่ในโหมดรอดูผลก่อนรายงานรายไตรมาส ซึ่งอาจมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวถัดไปของบริษัทและความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยี
-
General Motors (GM.US) ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 15% หลังประกาศประมาณการปรับปรุงใหม่ โดยบริษัทลดผลกระทบเชิงลบของภาษีการค้าต่อผลประกอบการ การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่า GM ดำเนินกลยุทธ์จำกัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภาษีการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรสำหรับปีงบการเงิน 2025 แสดงถึงแนวโน้มบวกในการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร ในแถลงการณ์ GM ประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ ลดผลกระทบของภาษี ผ่านการปรับปรุงต้นทุนและกระบวนการปฏิบัติการ ซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการในไตรมาสถัดไป นักลงทุนตอบรับข่าวนี้อย่างดี ทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นและสร้างบรรยากาศบวกในตลาดยานยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในความสามารถของบริษัทอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ในการรับมือกับความท้าทายทางการค้า
-
Coca-Cola (KO.US) ราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 3.5% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.77 (+5% เมื่อเทียบปีต่อปี) และรายได้อยู่ที่ $11.22 พันล้าน โดยได้รับแรงหนุนหลักจาก การปรับราคาและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ดี
-
3M (MMM.US) ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 4.5% หลังเผยผลประกอบการไตรมาสที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ กำไรต่อหุ้นปรับแล้วอยู่ที่ $2.19 (+10% เมื่อเทียบปีต่อปี) และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ $2.07 พร้อมกันนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปี ซึ่งส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
-
Philip Morris (PM.US) ราคาหุ้นร่วงเกือบ 10% แม้ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 จะค่อนข้างแข็งแกร่ง บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นปรับแล้วเพิ่มขึ้น 17.3% และรายได้สุทธิเพิ่ม 9.4% โดยได้รับแรงหนุนหลักจาก ผลิตภัณฑ์ปลอดควัน ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 41% ของรายได้รวม แม้พื้นฐานแข็งแกร่ง นักลงทุนยังคงทำกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง
