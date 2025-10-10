US OPEN: PepsiCo และ Delta Air Lines ประกาศผลประกอบการ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด ↔️

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดใกล้ระดับปิดวันก่อนหน้า
- ✈️ Delta และ 🥤 PepsiCo รายงานผลประกอบการ ดีกว่าที่คาด
- 🇨🇳 จีนใช้กลยุทธ์ “แร่หายาก” กดดันชาติตะวันตก
- 💼 พาวเวลล์ไม่เข้าร่วมการประชุม FOMC
บรรยากาศการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ค่อนข้างสงบและระมัดระวังมากขึ้น
หลังจากความคึกคักในวันก่อน นักลงทุนเริ่มกลับมาประเมินสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง โดยให้ความสนใจกับทั้ง ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ และ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ท่ามกลางภาวะ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน
ดัชนีส่วนใหญ่เปิดตลาดในระดับใกล้เคียงกับวันก่อนหน้า ขณะที่ สัญญาล่วงหน้า US100 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.20%
แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance LP
ภาคเหมืองแร่และภาคการเงินยังคงเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนี้ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีและค้าปลีกโดยรวมเคลื่อนไหวอ่อนแรงลง
ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยรายงานการประชุมล่าสุดของ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลายต่อทิศทางนโยบายการเงิน นักลงทุนมองว่า Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป
ขณะเดียวกัน ภาวะปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวไม่ถูกเผยแพร่ อีกทั้ง ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ ทำให้ตลาดขาดสัญญาณชี้นำที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้อาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนมากขึ้น
ในระดับบริษัท รายงานผลประกอบการไตรมาสจาก PepsiCo และ Delta Air Lines ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยทั้งสองบริษัทเปิดเผยผลลัพธ์ที่ ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งให้ภาพสะท้อนที่มีค่าสำหรับการประเมินกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวอเมริกันภายใต้ภาวะข้อมูลเศรษฐกิจที่จำกัด โดยเฉพาะ Delta ที่ได้รับแรงหนุนเชิงบวก หลัง CEO ของบริษัทเน้นย้ำว่า การปิดทำการของรัฐบาลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนเปิดตลาด
📊 US500 (D1): ดัชนี S&P 500 ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยแนวโน้มยังเป็นบวกตราบเท่าที่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับระยะสั้นได้
ที่มา: Xstation5
🔹 ภาพรวมตลาด
ราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายความว่ามี ความเป็นไปได้สูงสำหรับการปรับฐานระยะสั้น หากพิจารณาช่วงของการปรับฐานก่อนหน้า การปรับตัวลงอาจลงไปถึง ขอบล่างของช่องขาขึ้น (เส้นสีแดง) ประมาณ 6700 จุด แต่เงื่อนไขสำคัญคือ ราคาต้องหลุดแนวรับท้องถิ่นที่ 6750 จุด นอกจากนี้ ค่า RSI อยู่ราว 70 ซึ่งสะท้อนว่าตลาดอยู่ในโซน overbought และเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานในระยะสั้น
📰 ข่าวบริษัทเด่น
-
Nvidia (NVDA.US) – ราคาปรับขึ้น ~1% หลังมีข่าวดีว่า เริ่มขายชิป AI ใน UAE ภายใต้โครงการการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
-
US Rare Metals (USAR.US) – หุ้นกลุ่มเหมืองและแร่หายากปรับขึ้น >6% จากมาตรการจำกัดการส่งออกของจีน ส่งผลให้ประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มการผลิต
-
Apogee Therapeutics (APGE.US) – หุ้นปรับลด >6% หลังตลาดมองว่า ราคา IPO ที่ประกาศไว้ที่ 41 ดอลลาร์ไม่เอื้อต่อการลงทุน
-
PepsiCo (PEP.US) – รายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมายเล็กน้อย
-
EPS: 2.29 ดอลลาร์ (คาด 2.26)
-
รายได้: 23.94 พันล้านดอลลาร์ (คาด 23.86)
CEO ระบุ แผนลดต้นทุนเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น และความต้องการจากเอเชียสนับสนุนยอดขาย
-
-
Freeport (FCX.US) – หุ้นเหมืองทองแดงปรับขึ้น ~2% จากแนวโน้มราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีและคาดการณ์การเติบโตในอนาคต
-
Diginex Inc (DGNX.US) – หุ้นซอฟต์แวร์ปรับขึ้น ~30% เป็นวันที่สองติดต่อกัน จากกลยุทธ์การเติบโตใน คริปโต, การโทเคน, และ AI
-
Delta Airlines (DAL.US) – รายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมาย ราคาหุ้นปรับขึ้น >5% หลัง CEO ยืนยันว่า การปิดทำการรัฐบาลไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการ และบริษัททำ รายได้จากการดำเนินงานสูงสุดจากลูกค้ากลุ่มพรีเมียม
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การเทรดเด่นวันนี้ - US100