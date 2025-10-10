อ่านเพิ่มเติม
08:24 · 10 ตุลาคม 2025

US OPEN: PepsiCo และ Delta Air Lines ประกาศผลประกอบการ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด ↔️

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดใกล้ระดับปิดวันก่อนหน้า
  • ✈️ Delta และ 🥤 PepsiCo รายงานผลประกอบการ ดีกว่าที่คาด
  • 🇨🇳 จีนใช้กลยุทธ์ “แร่หายาก” กดดันชาติตะวันตก
  • 💼 พาวเวลล์ไม่เข้าร่วมการประชุม FOMC

บรรยากาศการเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้ค่อนข้างสงบและระมัดระวังมากขึ้น

หลังจากความคึกคักในวันก่อน นักลงทุนเริ่มกลับมาประเมินสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง โดยให้ความสนใจกับทั้ง ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ และ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ท่ามกลางภาวะ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน

ดัชนีส่วนใหญ่เปิดตลาดในระดับใกล้เคียงกับวันก่อนหน้า ขณะที่ สัญญาล่วงหน้า US100 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.20%

 

แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance LP

ภาคเหมืองแร่และภาคการเงินยังคงเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนี้ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีและค้าปลีกโดยรวมเคลื่อนไหวอ่อนแรงลง

ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยรายงานการประชุมล่าสุดของ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลายต่อทิศทางนโยบายการเงิน นักลงทุนมองว่า Fed อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป

ขณะเดียวกัน ภาวะปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวไม่ถูกเผยแพร่ อีกทั้ง ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้ ทำให้ตลาดขาดสัญญาณชี้นำที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้อาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนมากขึ้น

ในระดับบริษัท รายงานผลประกอบการไตรมาสจาก PepsiCo และ Delta Air Lines ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยทั้งสองบริษัทเปิดเผยผลลัพธ์ที่ ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งให้ภาพสะท้อนที่มีค่าสำหรับการประเมินกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวอเมริกันภายใต้ภาวะข้อมูลเศรษฐกิจที่จำกัด โดยเฉพาะ Delta ที่ได้รับแรงหนุนเชิงบวก หลัง CEO ของบริษัทเน้นย้ำว่า การปิดทำการของรัฐบาลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนเปิดตลาด

📊 US500 (D1): ดัชนี S&P 500 ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์ โดยแนวโน้มยังเป็นบวกตราบเท่าที่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับระยะสั้นได้

 

ที่มา: Xstation5

🔹 ภาพรวมตลาด

ราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายความว่ามี ความเป็นไปได้สูงสำหรับการปรับฐานระยะสั้น หากพิจารณาช่วงของการปรับฐานก่อนหน้า การปรับตัวลงอาจลงไปถึง ขอบล่างของช่องขาขึ้น (เส้นสีแดง) ประมาณ 6700 จุด แต่เงื่อนไขสำคัญคือ ราคาต้องหลุดแนวรับท้องถิ่นที่ 6750 จุด นอกจากนี้ ค่า RSI อยู่ราว 70 ซึ่งสะท้อนว่าตลาดอยู่ในโซน overbought และเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานในระยะสั้น

📰 ข่าวบริษัทเด่น

  • Nvidia (NVDA.US) – ราคาปรับขึ้น ~1% หลังมีข่าวดีว่า เริ่มขายชิป AI ใน UAE ภายใต้โครงการการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

  • US Rare Metals (USAR.US) – หุ้นกลุ่มเหมืองและแร่หายากปรับขึ้น >6% จากมาตรการจำกัดการส่งออกของจีน ส่งผลให้ประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มการผลิต

  • Apogee Therapeutics (APGE.US) – หุ้นปรับลด >6% หลังตลาดมองว่า ราคา IPO ที่ประกาศไว้ที่ 41 ดอลลาร์ไม่เอื้อต่อการลงทุน

  • PepsiCo (PEP.US) – รายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมายเล็กน้อย

    • EPS: 2.29 ดอลลาร์ (คาด 2.26)

    • รายได้: 23.94 พันล้านดอลลาร์ (คาด 23.86)
      CEO ระบุ แผนลดต้นทุนเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น และความต้องการจากเอเชียสนับสนุนยอดขาย

  • Freeport (FCX.US) – หุ้นเหมืองทองแดงปรับขึ้น ~2% จากแนวโน้มราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีและคาดการณ์การเติบโตในอนาคต

  • Diginex Inc (DGNX.US) – หุ้นซอฟต์แวร์ปรับขึ้น ~30% เป็นวันที่สองติดต่อกัน จากกลยุทธ์การเติบโตใน คริปโต, การโทเคน, และ AI

  • Delta Airlines (DAL.US) – รายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมาย ราคาหุ้นปรับขึ้น >5% หลัง CEO ยืนยันว่า การปิดทำการรัฐบาลไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการ และบริษัททำ รายได้จากการดำเนินงานสูงสุดจากลูกค้ากลุ่มพรีเมียม

10 ตุลาคม 2025, 16:23

⏫🔝Silver พุ่ง 4%
10 ตุลาคม 2025, 16:20

DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
10 ตุลาคม 2025, 15:35

การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
10 ตุลาคม 2025, 15:17

การเทรดเด่นวันนี้ - US100

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก