US Open: US100 ร่วง 0.3% ในช่วงพรีมาร์เก็ต 🗽 Nvidia ปรับตัวขึ้น หลังทรัมป์มีมติอนุญาตส่งออกชิป AI ไปจีน

ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 (US500) อ่อนตัวเล็กน้อยในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะขนาดใหญ่ก่อนการประชุมเฟดสัปดาห์นี้ ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.3% แต่หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นในช่วงพรีมาร์เก็ต หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อนุญาตให้บริษัทส่งออกชิป AI รุ่น H200 ไปยังจีน โดยแลกกับค่าธรรมเนียมเพิ่ม 25% ตอนนี้ตลาดกำลังรอการประกาศข้อมูล JOLTS ในเวลา 21:00 น. ตามเวลาไทย
- ข้อมูลจาก ADP NER Pulse ชี้ว่า ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานเฉลี่ย 4,750 ตำแหน่งต่อสัปดาห์
- ซีอีโอของ Wells Fargo, ชาร์ฟ ระบุว่า: “การใช้จ่ายช่วงวันหยุดในสหรัฐสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์แรก ๆ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง”
- ข้อมูลจาก FactSet ณ วันที่ 4 ธันวาคม ระบุว่า 83% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 รายงานกำไรไตรมาส 3 ดีกว่าคาด โดยเซกเตอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (+29% YoY)
- FactSet ยังเผยว่า ไตรมาส 3 มีการเติบโตของกำไรเฉลี่ย 13.4% YoY ขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 13.1% YoY ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งไตรมาสติดต่อกันที่สหรัฐยังคงมีแรงเติบโตระดับ double-digit
- ดัชนี US NFIB Business Optimism ออกมาที่ 99 สูงกว่าคาด (98.3) และสูงกว่าครั้งก่อน (98.2)
ดัชนี NFIB ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ เพราะธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนการจ้างงานเกือบ 50% ของแรงงานทั้งหมด ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมา และความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2026
ฟิวเจอร์สดัชนี Russell 2000 (US2000) ซึ่งรวมกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (แม้ส่วนใหญ่จะใหญ่เกินเกณฑ์ของ NFIB) เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในประวัติการณ์
US100 (กรอบเวลา D1)
Company News – ข่าวเด่นหุ้นรายบริษัท
Almonty Industries ร่วง 18% หลังประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน 18 ล้านหุ้นที่ราคา 6.25 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 112.5 ล้านดอลลาร์ (ALM.US)
Ares Management พุ่ง 7.7% หลัง S&P Dow Jones Indices ประกาศให้หุ้นเข้าคำนวณในดัชนี S&P 500 แทน Kellanova ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ (ARES.US)
CVS Health บวก 3.1% หลังปรับเพิ่มประมาณการกำไรและรายได้ปี 2025 พร้อมเผยเป้าหมายการเติบโตไปจนถึงปี 2028 (CVS.US)
FMC Corp. ลดลง 1.2% หลัง Barclays ปรับลดคำแนะนำเป็น Underweight เนื่องจากคาดว่ากำไรจะถูกกดดันในปี 2026 (FMC.US)
Galaxy Digital ขยับขึ้น 1.7% หลัง Citizens เริ่มคัฟเวอร์ด้วยคำแนะนำ Market Outperform และให้ราคาเป้าหมายสูงสุดในกลุ่มที่ 60 ดอลลาร์ (GLXY.US)
Geopark ดิ่ง 12% หลัง Parex Resources ยุติการเจรจาเข้าซื้อกิจการ (GPRK.US)
Graphic Packaging ร่วง 5.6% หลังบริษัทปรับลดคาดการณ์ EBITDA ทั้งปี โดยค่ากลางต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (GPK.US)
PepsiCo ขยับขึ้น 0.1% หลังบรรลุข้อตกลงกับ Elliott Investment Management รวมถึงแผนลดจำนวนสินค้าในสหรัฐลง 20% และเน้นสินค้าในช่วงราคาเข้าถึงง่ายมากขึ้น (PEP.US)
RPM International บวก 0.7% หลัง RBC ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Outperform จาก Sector Perform โดยมองแนวโน้มธุรกิจดีขึ้น (RPM.US)
Toll Brothers ร่วง 5.5% หลังประมาณการส่งมอบบ้านปี 2026 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด (TOL.US)
Viking Holdings เพิ่มขึ้น 2.2% หลัง Goldman Sachs ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Buy (VIK.US)
Wave Life Sciences พุ่งเพิ่มอีก 8% ต่อจากวันก่อนที่ทะยานถึง 147% หลัง RBC ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Outperform จากข้อมูลการทดลองด้านโรคอ้วนที่ “โดดเด่นมาก” (WVE.US)
Nvidia (NVDA.US) — มุมมองกราฟรายวัน (D1)
ราคาหุ้น Nvidia เคลื่อนไหวเข้าใกล้เส้น EMA50 (เส้นสีส้ม) ซึ่งเป็นโซนรับทางเทคนิคสำคัญ
นอกจากนี้ การที่ประธานาธิบดี Donald Trump อนุญาตให้ Nvidia ส่งออกชิป H200 ให้จีนได้ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 25% ถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุง Sentiment ของหุ้นกลุ่ม AI และอาจส่งแรงหนุนเพิ่มเติมในระยะสั้น
