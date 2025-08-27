🗽 US Open: US100 ปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนรายงานผลประกอบการ Nvidia 📈 Heico พุ่ง 8.5% หลังประกาศกำไรเหนือคาด

-
🗽 Wall Street เปิดตลาดผสมผสาน
US2000 ปรับขึ้น 0.5%
ข้อมูล US Durable Goods, Conference Board Consumer Confidence และ Richmond Fed Index ออกมาดีกว่าคาด
EchoStar (SATS.US) พุ่งเกือบ 80% หลังดีลธุรกิจกับ AT&T
Heico (HEI.US) พุ่ง 8.5% หลังรายงานกำไรแข็งแกร่ง
Nvidia (NVDA.US) กำลังรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด หุ้นวันนี้ปรับขึ้น 0.5% ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ปีนี้หุ้นเพิ่มขึ้น 34% และเป็นหุ้น Dow ที่ทำผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อวันจันทร์
ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแกว่งตัว ชี้ sentiment ตลาดยังไม่ชัดเจน
📊 ข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภค (Conference Board)
ผู้บริโภคที่คาดการณ์เศรษฐกิจถดถอยใน 12 เดือนข้างหน้าพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
ค่าเฉลี่ยคาดการณ์เงินเฟ้อ 12 เดือนปรับขึ้น 6.2% ในส.ค. จาก 5.7% ในก.ค. แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนเมษายนที่ 7%
US100 (H1)
ข่าวเด่นบริษัทสหรัฐฯ
AT&T พุ่งขึ้น หลังประกาศซื้อ Spectrum Licenses จาก EchoStar มูลค่า 23 พันล้านดอลลาร์ หุ้น EchoStar พุ่งเกือบ 80%
Interactive Brokers ปรับขึ้น หลังประกาศเข้าร่วม S&P 500 แทน Walgreens ที่ถูกซื้อโดย Sycamore Partners
Talen Energy เพิ่ม 4.3% หลังจะเข้ามาแทน IB ใน S&P MidCap 400
AMD ปรับขึ้นเล็กน้อย หลัง Truist อัปเกรดหุ้นเป็น Buy และปรับเป้าราคาจาก 173 → 213 ดอลลาร์
Eli Lilly บวก >2% หลังรายงานยาลดน้ำหนัก Orforglipron ช่วยผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ลดน้ำหนักได้สูงสุด 10.5%
Palantir ร่วงเล็กน้อย หลัง CEO ขายหุ้น 400,000 หุ้น
Serina Therapeutics พุ่ง 31% หลัง FDA สนับสนุนการทดลองยา Parkinson’s SER-252
Semtech เพิ่มขึ้น หลังรายงานรายได้ Q2 $258 ล้าน โต 20% YoY และกำไร 41 เซนต์/หุ้นเหนือคาด
Heico (HEI.US)
พุ่ง 8% หลังรายงาน Q3 2025:
รายได้ $1.15 พันล้าน (+15.7% YoY)
EPS $1.26 (+30% YoY, คาด $1.13)
ทั้งสอง segment FSG และ ETG โตสองหลักจากออร์แกนิกดีมานด์และการซื้อกิจการล่าสุด
FSG: รายได้ $802.7 ล้าน, กำไร $198.3 ล้าน
ETG: รายได้ $355.9 ล้าน, กำไร $81 ล้าน
การเข้าซื้อ Gables Engineering ขยายธุรกิจ avionics controls
Heico รายงานยอดขายและกำไรสูงสุดใน Q3 2025 โดยทั้งสองธุรกิจหลักเติบโตแข็งแกร่ง
