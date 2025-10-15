US OPEN: Wall Street ขยายการปรับตัวลง

- Wall Street เปิดตลาดด้วยแนวโน้มปรับตัวลง ดัชนีหลักเปิดในแดนลบ
- ตลาดจับตาการแถลงของสมาชิก FOMC โดยเฉพาะ Jerome Powell ตามด้วย Bailey, Walley และ Collins ขณะที่ Bowman ไม่มีสัญญาณใหม่
- ความเชื่อมั่นในตลาด คริปโต อ่อนตัว กดดันหุ้นที่เกี่ยวข้อง
- โลหะแรร์เอิร์ธ ปรับตัวขึ้น นักลงทุนมองเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า
- รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคง shutdown ส่งผลให้การบริหารราชการล่าช้า
- ผลประกอบการจาก ธนาคารและค้าปลีก ออกมา ผสมกัน
Wall Street เปิดตลาดวันนี้ภายใต้อิทธิพลของ แรงขาย อย่างชัดเจน
-
Futures Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 1% ก่อนเปิดตลาด สะท้อนความกังวลในช่วงเช้า
-
หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ ตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วง correction
-
US100 ร่วงมากที่สุด
-
Dow และ S&P500 ลดลงประมาณ 1%
-
Russell 2000 ปรับตัวลงเพียง 0.6%
ดัชนีหลักเปิดตลาดด้วย แดนลบชัดเจน สะท้อนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลายด้าน
-
นักลงทุนตอบสนองต่อ ความตึงเครียดทางการค้ากับจีน
-
ระบบการเงินแย่ลง โดยมี ความผันผวนในตลาดหนี้และความกังวลสภาพคล่อง เพิ่มแรงกดดันการขาย
-
ปัญหา shutdown รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้สถานการณ์ไม่มั่นคงและทดสอบความแข็งแกร่งของตลาดต่อความเสี่ยง
แรงขายส่งผลกระทบมากที่สุดต่อ ภาคไอทีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามด้วย ภาคการเงิน ที่ปรับตัวลดลงชัดเจน
ส่วน ภาคสุขภาพ และ ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ปรับตัวลงน้อยกว่า แต่ยังอยู่ในแดนลบ
กลุ่มค้าปลีก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลมหภาค:
-
เนื่องจาก ความล่าช้าทางการบริหาร (administrative paralysis) ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังไม่ได้เผยแพร่ ทำให้นักลงทุนประเมินสภาพเศรษฐกิจได้จำกัด
-
ความสนใจของตลาดจึงอยู่ที่ การแถลงของสมาชิก FOMC
-
Michelle Bowman แถลงแล้ว แต่ไม่ได้ให้สัญญาณใหม่เกินที่ตลาดคาดการณ์
-
ต่อมา Jerome Powell จะเป็นจุดสนใจหลักของวัน ซึ่งอาจกำหนดทิศทางตลาดตลอดสัปดาห์
-
หลังจากนั้น Andrew Bailey, Susan Walley, Austan Collins จะขึ้นกล่าว ซึ่งแต่ละคำพูดอาจกระทบ ความเชื่อมั่นระยะสั้น และ ความคาดหวังต่อนโยบาย Fed
-
US500 (D1): ดัชนียังคงอยู่ในแดนลบสะท้อนแรงขายและความกังวลด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
แหล่งที่มา: Xstation5
ภาพทางเทคนิค US500:
-
ราคาดัชนีทะลุ กรอบช่องทางขาขึ้น, EMA25 และ FIBO 23.6
-
การปรับฐานหยุดราว EMA100 และ FIBO 50
-
ปัจจุบันราคาสูงระหว่าง FIBO 38.2 และ 50
-
การรักษาระดับแนวต้านสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานลึกสู่ 6,500 จุด
-
หากผู้ซื้อจะกลับมาได้ ต้องทะลุ FIBO 38.2
ข่าวบริษัท:
-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เผชิญแรงกดดัน หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง Coinbase (COIN.US) -4% ในช่วงเปิดตลาด
-
บริษัทขุดและแปรรูปโลหะแรร์เอิร์ธ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากข้อจำกัดของจีนและความตึงเครียดทางการค้า MP Materials (MP.US) +3% ก่อนเปิดตลาด
-
Polaris (PII.US) ขึ้นกว่า 10% หลังประกาศ spin-off ฝ่ายธุรกิจในอินเดีย
-
Navitas Semiconductors (NVTS.US) พุ่ง 24% หลังเปิดตัวชิปใหม่สำหรับ Nvidia
-
Wells Fargo (WFC.US) ปรับขึ้นกว่า 2% หลังรายงาน Q3 ออกมาดี พร้อมปรับตัวชี้วัดสำคัญและประกาศขยายธุรกิจ
-
Domino’s Pizza (DPZ.US) ขึ้นกว่า 2% หลังรายงานยอดขายเติบโตเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์
