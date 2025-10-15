อ่านเพิ่มเติม
08:49 · 15 ตุลาคม 2025

US OPEN: Wall Street ขยายการปรับตัวลง

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • Wall Street เปิดตลาดด้วยแนวโน้มปรับตัวลง ดัชนีหลักเปิดในแดนลบ
  • ตลาดจับตาการแถลงของสมาชิก FOMC โดยเฉพาะ Jerome Powell ตามด้วย Bailey, Walley และ Collins ขณะที่ Bowman ไม่มีสัญญาณใหม่
  • ความเชื่อมั่นในตลาด คริปโต อ่อนตัว กดดันหุ้นที่เกี่ยวข้อง
  • โลหะแรร์เอิร์ธ ปรับตัวขึ้น นักลงทุนมองเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า
  • รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคง shutdown ส่งผลให้การบริหารราชการล่าช้า
  • ผลประกอบการจาก ธนาคารและค้าปลีก ออกมา ผสมกัน

Wall Street เปิดตลาดวันนี้ภายใต้อิทธิพลของ แรงขาย อย่างชัดเจน

  • Futures Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 1% ก่อนเปิดตลาด สะท้อนความกังวลในช่วงเช้า

  • หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ ตลาดอาจกำลังเข้าสู่ช่วง correction

  • US100 ร่วงมากที่สุด

  • Dow และ S&P500 ลดลงประมาณ 1%

  • Russell 2000 ปรับตัวลงเพียง 0.6%

ดัชนีหลักเปิดตลาดด้วย แดนลบชัดเจน สะท้อนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลายด้าน

  • นักลงทุนตอบสนองต่อ ความตึงเครียดทางการค้ากับจีน

  • ระบบการเงินแย่ลง โดยมี ความผันผวนในตลาดหนี้และความกังวลสภาพคล่อง เพิ่มแรงกดดันการขาย

  • ปัญหา shutdown รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้สถานการณ์ไม่มั่นคงและทดสอบความแข็งแกร่งของตลาดต่อความเสี่ยง

แรงขายส่งผลกระทบมากที่สุดต่อ ภาคไอทีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามด้วย ภาคการเงิน ที่ปรับตัวลดลงชัดเจน
ส่วน ภาคสุขภาพ และ ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ปรับตัวลงน้อยกว่า แต่ยังอยู่ในแดนลบ
กลุ่มค้าปลีก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ข้อมูลมหภาค:

  • เนื่องจาก ความล่าช้าทางการบริหาร (administrative paralysis) ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคยังไม่ได้เผยแพร่ ทำให้นักลงทุนประเมินสภาพเศรษฐกิจได้จำกัด

  • ความสนใจของตลาดจึงอยู่ที่ การแถลงของสมาชิก FOMC

    • Michelle Bowman แถลงแล้ว แต่ไม่ได้ให้สัญญาณใหม่เกินที่ตลาดคาดการณ์

    • ต่อมา Jerome Powell จะเป็นจุดสนใจหลักของวัน ซึ่งอาจกำหนดทิศทางตลาดตลอดสัปดาห์

    • หลังจากนั้น Andrew Bailey, Susan Walley, Austan Collins จะขึ้นกล่าว ซึ่งแต่ละคำพูดอาจกระทบ ความเชื่อมั่นระยะสั้น และ ความคาดหวังต่อนโยบาย Fed

US500 (D1): ดัชนียังคงอยู่ในแดนลบสะท้อนแรงขายและความกังวลด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

 

แหล่งที่มา: Xstation5

ภาพทางเทคนิค US500:

  • ราคาดัชนีทะลุ กรอบช่องทางขาขึ้น, EMA25 และ FIBO 23.6

  • การปรับฐานหยุดราว EMA100 และ FIBO 50

  • ปัจจุบันราคาสูงระหว่าง FIBO 38.2 และ 50

  • การรักษาระดับแนวต้านสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานลึกสู่ 6,500 จุด

  • หากผู้ซื้อจะกลับมาได้ ต้องทะลุ FIBO 38.2

ข่าวบริษัท:

  • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เผชิญแรงกดดัน หุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง Coinbase (COIN.US) -4% ในช่วงเปิดตลาด

  • บริษัทขุดและแปรรูปโลหะแรร์เอิร์ธ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากข้อจำกัดของจีนและความตึงเครียดทางการค้า MP Materials (MP.US) +3% ก่อนเปิดตลาด

  • Polaris (PII.US) ขึ้นกว่า 10% หลังประกาศ spin-off ฝ่ายธุรกิจในอินเดีย

  • Navitas Semiconductors (NVTS.US) พุ่ง 24% หลังเปิดตัวชิปใหม่สำหรับ Nvidia

  • Wells Fargo (WFC.US) ปรับขึ้นกว่า 2% หลังรายงาน Q3 ออกมาดี พร้อมปรับตัวชี้วัดสำคัญและประกาศขยายธุรกิจ

  • Domino’s Pizza (DPZ.US) ขึ้นกว่า 2% หลังรายงานยอดขายเติบโตเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์

