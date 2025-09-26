US Open: แรงขายกดดัชนี Wall Street 📉 Oracle ร่วง 4% หลังรายงานจาก Rotschild & Co และ Redburn

ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่ ดอลลาร์แข็งค่า โดยได้รับแรงหนุนจาก GDP เติบโตแข็งแกร่ง คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสูง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง นักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่า Fed จะลดดอกเบี้ยตามที่คาดไว้เร็ว ๆ นี้หรือไม่
US500 ลดลงมากกว่า 0.9%
US2000 ร่วงเกือบ 2%
หุ้นเด่น
-
Lithium Americas ปรับตัวขึ้นจากข่าวลือว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจเข้ามาถือหุ้น
-
Oracle ปรับตัวลดลงหลังรายงานจาก Rothschild & Co Redburn
ค่าเงินและอัตราผลตอบแทน
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปรับตัวสูงขึ้น หลัง GDP ไตรมาส 2 เติบโต 3.8% YoY
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
-
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลงเหลือ 217K (คาด 233K)
-
การใช้จ่ายผู้บริโภค Q2 +2.5% YoY (คาด 1.6%, ก่อนหน้า 0.5%)
มุมมองทางเทคนิค US500 (D1)
-
ดัชนีซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1% วันนี้
-
แนวรับสำคัญ: 6,500 จุด (ใกล้ EMA 50 วัน สีส้ม) — ทดสอบแล้ว 3 ครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
-
แนวต้าน: รอบ 6,800 จุด จากปฏิกิริยาราคาล่าสุด
Source: xStation5
ข่าวบริษัท
-
Immuneering Corp. (IMRX) ร่วง ~15% หลังรายงานอัตรารอดชีวิตรวม 86% ใน 9 เดือน ของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนที่รักษาด้วย atebimetinib ร่วมกับ mGnP ข่าวบวกนี้กระตุ้นการทำกำไร
-
Jabil (JBL) ลดลงเกือบ 9% แม้ผลประกอบการ Q4 จะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
-
Lithium Americas (LAC) พุ่งเกือบ 12% หลังรายงานว่ารัฐบาล Trump กำลังพิจารณาถือหุ้นในบริษัท
-
Oracle (ORCL) ร่วงเกือบ 5% ท่ามกลางความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยี Rothschild & Co Redburn เริ่มติดตามด้วย เรตติ้งขาย โดยระบุว่าตลาดประเมินมูลค่ารายได้คลาวด์ของบริษัทสูงเกินจริง หุ้นยังคงสูงกว่า EMA 50 วัน แต่กำลังทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดต่ำกว่า $300
