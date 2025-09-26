อ่านเพิ่มเติม

US Open: แรงขายกดดัชนี Wall Street 📉 Oracle ร่วง 4% หลังรายงานจาก Rotschild & Co และ Redburn

09:30 26 กันยายน 2025

ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่ ดอลลาร์แข็งค่า โดยได้รับแรงหนุนจาก GDP เติบโตแข็งแกร่ง คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสูง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง นักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่า Fed จะลดดอกเบี้ยตามที่คาดไว้เร็ว ๆ นี้หรือไม่

US500 ลดลงมากกว่า 0.9%
US2000 ร่วงเกือบ 2%

หุ้นเด่น

  • Lithium Americas ปรับตัวขึ้นจากข่าวลือว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจเข้ามาถือหุ้น

  • Oracle ปรับตัวลดลงหลังรายงานจาก Rothschild & Co Redburn

ค่าเงินและอัตราผลตอบแทน

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปรับตัวสูงขึ้น หลัง GDP ไตรมาส 2 เติบโต 3.8% YoY

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลงเหลือ 217K (คาด 233K)

  • การใช้จ่ายผู้บริโภค Q2 +2.5% YoY (คาด 1.6%, ก่อนหน้า 0.5%)

มุมมองทางเทคนิค US500 (D1)

  • ดัชนีซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1% วันนี้

  • แนวรับสำคัญ: 6,500 จุด (ใกล้ EMA 50 วัน สีส้ม) — ทดสอบแล้ว 3 ครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

  • แนวต้าน: รอบ 6,800 จุด จากปฏิกิริยาราคาล่าสุด

Source: xStation5

Source: xStation5

ข่าวบริษัท

  • Immuneering Corp. (IMRX) ร่วง ~15% หลังรายงานอัตรารอดชีวิตรวม 86% ใน 9 เดือน ของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนที่รักษาด้วย atebimetinib ร่วมกับ mGnP ข่าวบวกนี้กระตุ้นการทำกำไร

  • Jabil (JBL) ลดลงเกือบ 9% แม้ผลประกอบการ Q4 จะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

  • Lithium Americas (LAC) พุ่งเกือบ 12% หลังรายงานว่ารัฐบาล Trump กำลังพิจารณาถือหุ้นในบริษัท

  • Oracle (ORCL) ร่วงเกือบ 5% ท่ามกลางความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยี Rothschild & Co Redburn เริ่มติดตามด้วย เรตติ้งขาย โดยระบุว่าตลาดประเมินมูลค่ารายได้คลาวด์ของบริษัทสูงเกินจริง หุ้นยังคงสูงกว่า EMA 50 วัน แต่กำลังทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดต่ำกว่า $300

Sources: xStation5

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
