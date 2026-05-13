20:13 · 13 พฤษภาคม 2026

🚀 US PPI inflation skyrockets to 6%

ตัวเลขเดือนเมษายนแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาผู้ผลิต (PPI) ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 การปรับตัวขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้แต่ดัชนีพื้นฐาน (Core PPI) ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ยังปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยอยู่ที่ระดับ 5.2%

รูปที่ 1: อัตราเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐฯ (2018–2026)

ที่มา: XTB Research, 13.05.2026

ตัวเลขทั้งหมดออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น

  • เงินเฟ้อ PPI [YoY]: 6.0% (เทียบกับคาดการณ์ 4.8%)
  • เงินเฟ้อ PPI [MoM]: 1.4% (เทียบกับคาดการณ์ 0.5%)
  • Core PPI Inflation* [YoY]: 5.2% (เทียบกับคาดการณ์ 4.3%)
  • Core PPI Inflation* [MoM]: 1.0% (เทียบกับคาดการณ์ 0.3%)
  • Super-Core PPI Inflation** [YoY]: 5.2% (เทียบกับคาดการณ์ 4.3%)
  • Super-Core PPI Inflation** [MoM]: 1.0% (เทียบกับคาดการณ์ 0.3%)

* ไม่รวมอาหารและพลังงาน
** ไม่รวมอาหาร พลังงาน และบริการด้านการค้า




 

