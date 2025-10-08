⏬ US100 ปรับตัวลง 0.5% หลังข่าว Oracle

- กำไร AI ของ Oracle ถูกกดดัน: รายงานระบุว่ากำไรเพียง 14% จากการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ Nvidia ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถทำกำไรของธุรกิจ AI
- กำไร AI ของ Oracle ถูกกดดัน: รายงานระบุว่ากำไรเพียง 14% จากการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ Nvidia ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถทำกำไรของธุรกิจ AI
- Nasdaq ปรับตัวลง: รายงานอ่อนแอทำให้ US100 ร่วงทันที และเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเงิน
- ความท้าทายด้านกำไร: ต้นทุนสูงและการตั้งราคาก้าวร้าวกำลังทำลายความสามารถทำกำไรของ AI ตรงข้ามกับกระแสความฮือฮา
ดัชนี US100 ปรับตัวลดลง 0.5% ในวันนี้ แม้ระดับต่ำสุดระหว่างวันแตะ 0.8% และเมื่อวัดจากจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนเปิดการซื้อขายสด ดัชนีร่วงถึง 1%
การปรับตัวลงส่วนใหญ่เกิดจากความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาค Artificial Intelligence (AI) โดยเฉพาะบริษัท Oracle
หุ้น Oracle ร่วงสูงสุด 5% เมื่อตลาดเปิด หลังรายงานจาก The Information เปิดเผยรายละเอียดที่น่ากังวลเกี่ยวกับกำไรของบริษัทในธุรกิจ AI ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งแรกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปของทั้งภาค
The Information อ้างอิงข้อมูลที่แสดงว่ากำไรขั้นต้นของ Oracle จากรายได้ 900 ล้านดอลลาร์ จากการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ Nvidia ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมอยู่ที่ เพียง 14% ซึ่งต่ำกว่าปกติอย่างมาก รายงานระบุว่า Oracle อาจขาดทุนถึง 100 ล้านดอลลาร์ ในบางสัญญาเช่าชิป Blackwell ของ Nvidia
รายงานระบุว่ากำไรต่ำเกิดจาก ต้นทุนสูงของชิป Nvidia ที่มีราคาแพง รวมกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการเช่าและคลาวด์ ซึ่งทำให้เกิดการตั้งราคาต่ำ (“dumping prices”) สำหรับบริการ AI นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนเพิ่มจาก การใช้พลังงาน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายบุคลากรที่สูงขึ้น
แม้ว่า Oracle จะมีราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมากหลังผลประกอบการไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อคงค้างที่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้วิเคราะห์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับ ความสามารถทำกำไรในอนาคต ของบริษัทกำลังเพิ่มขึ้น บริษัทเปิดเผย คำสั่งซื้อคงค้างมูลค่า 455 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงข้อตกลงล่าสุดกับ OpenAI ที่มีมูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า Oracle กำลังรายงาน กระแสเงินสดอิสระติดลบ จากการลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูลใหม่ ทำให้หนี้สินเติบโตเร็วกว่าคู่แข่ง
นอกจากนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “Circular Financing” แม้ยังห่างไกลจากโครงสร้างเหมือนช่วงฟองสบู่ดอทคอม แต่แนวโน้มเหล่านี้เริ่มสร้าง สัญญาณเตือน (red flags) ในหมู่นักวิเคราะห์
โครงสร้าง Oracle-OpenAI-Nvidia
-
Nvidia ลงทุนใน OpenAI (สูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์)
-
OpenAI ซื้อบริการจาก Oracle (คำสัญญา 300 พันล้านดอลลาร์)
-
Oracle เช่าชิปจาก Nvidia
-
กำไรหมุนกลับไปยัง Nvidia ผ่านการซื้อชิป
สัญญาณเตือนจากนักวิเคราะห์ Wall Street
-
รายได้ประจำปีของ OpenAI มีขนาดเล็กกว่าภาระผูกพันต่อ Oracle 5 เท่า
-
AMD เสนอหุ้น 10% ให้ OpenAI แลกกับคำสัญญาการสั่งซื้อ
-
Jim Chanos นักลงทุน short ชื่อดัง เตือนว่า: "ทำไมผู้ขายถึงอุดหนุนผู้ซื้อ หากความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด?"
ปฏิกิริยาตลาด & แนวโน้มทางเทคนิค
-
US100 ทดสอบระดับ 25,000 จุด ซึ่งเป็นแนวรับจากจุดสูงสุดช่วง 22-23 กันยายน
-
หุ้น Oracle เริ่มลดการขาดทุน แม้ว่าราคาจะเคยหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นการกลับทิศทางประมาณครึ่งหนึ่งของการขึ้นราคาช่วง 10 กันยายน
-
หาก US100 หลุด 25,000 จุด และทะลุ 38.2% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นล่าสุด อาจกระตุ้นการปรับตัวลดลงมากขึ้น แนวรับถัดไปคาดอยู่ราว 24,600 จุด
