US100 ร่วง 0.7% 📉

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง กดดันดัชนีหุ้นอเมริกันร่วงก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท 🗽
- ฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 (US100) ของสหรัฐฯ ร่วงกว่า 0.7% หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ลดโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกในปีนี้ โดย GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 3.8% สูงกว่าคาดการณ์ 3.3% และพลิกฟื้นจาก -0.5% ในไตรมาสก่อนหน้าอย่างชัดเจน ขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนสิงหาคมพุ่งเกือบ 3% MoM สวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง -0.3% และดีกว่าตัวเลขเดือนก่อนที่ -2.7% อย่างมาก
- อีกด้านหนึ่ง การใช้จ่ายผู้บริโภคไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 2.5% เทียบกับคาดการณ์ 1.6% และเพียง 0.5% ไตรมาสก่อน ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 218K ต่ำกว่าที่คาด 233K และตัวเลขก่อนหน้า 232K ทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าตอบรับข้อมูลที่เป็น Hawkish
- อย่างไรก็ตาม จุดยืนด้านดอกเบี้ยของ Scott Bessent และ Donald Trump ค่อนข้างชัดเจน — ฝ่ายหนุนการผ่อนคลายคาดว่าจะครอง Fed ในปีหน้า พร้อมเดินหน้าลดดอกเบี้ย คำถามคือ Fed อาจ “ทำเกินไป” หากกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วเลือกปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในฤดูใบไม้ร่วงนี้
ความไม่แน่นอนเรื่องผลกระทบจากการคงดอกเบี้ยสูงนานเกินไป เป็นแรงกดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้น แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งควรเป็นบวกต่อวอลล์สตรีท เพราะช่วยลดความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในรอบนี้
เจ้าหน้าที่ Fed ให้ความเห็นแตกต่างกัน: Schmid ระบุว่าตลาดแรงงาน “สมดุล” แต่เงินเฟ้อยังสูงเกินไป (โทน Hawkish) ขณะที่ Goolsbee ชี้ว่าดอกเบี้ยอาจลดลงแรงหากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ “Stagflation” ทว่าเมื่อ GDP โตเกือบ 3% YoY ตัวเลขว่างงานแข็งแกร่ง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนฟื้นตัว — “Stagflation” ดูจะไม่ใช่คำที่เหมาะกับภาพปัจจุบัน
ก่อนตลาดวอลล์สตรีทเปิดราว 20 นาที US100 ร่วงกว่า 0.7% ส่วน US2000 ดิ่งแรงเกือบ -1.5%.
Source: xStation5