US100 พุ่งขึ้น 1% ท่ามกลางความหวังการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง (31.03.2026)

ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นราว 1% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งกับอิหร่านอาจค่อยๆ ลดลง
Donald Trump ระบุว่าเขาเปิดกว้างต่อการถอนสหรัฐฯ ออกจากความขัดแย้ง แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน รายการเป้าหมายปฏิบัติการที่ Marco Rubio นำเสนอเมื่อวานนี้ ไม่ได้รวมถึงการเปิดช่องแคบดังกล่าวอีกครั้ง แต่เน้นไปที่การทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธ ฐานอุตสาหกรรม และกองกำลังทางเรือของอิหร่านแทน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่านี่เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสับสนให้ฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาลดระดับความตึงเครียดจริง โดยการถอยห่างจากเป้าหมายเชิงรุกแบบ “เต็มรูปแบบ”
เมื่อพิจารณากราฟ US100 จะเห็นว่าแรงขายครอบงำตลาดอย่างชัดเจนตลอดหลายสิบชั่วโมงที่ผ่านมา แต่หากเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันในอดีต ทุกครั้งมักตามมาด้วยการรีบาวด์ระยะสั้นในรูปแบบ V-shape
หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง US100 อาจปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 24,000 จุด ก่อนเผชิญแรงทดสอบสำคัญต่อโมเมนตัมขาขึ้น
ในขณะเดียวกัน ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูง และ Wall Street ยังคงไวต่อข่าวสารจากสถานการณ์ภาคสนาม ซึ่งยังแทบไม่มีสัญญาณของการคลี่คลาย โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าพร้อมดำเนินปฏิบัติการต่อไปอีกหลายสัปดาห์ ขณะที่นายกรัฐมนตรี Benjamin Netanyahu ย้ำว่าไม่มี “กรอบเวลา” สำหรับการโจมตีเพิ่มเติม
Source: xStation5
