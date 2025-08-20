อ่านเพิ่มเติม

US100 ร่วง 1.4%

09:20 20 สิงหาคม 2025

แรงขายหุ้นเทคกดดันวอลล์สตรีท ขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้น

การปรับฐานในหุ้นเทคโนโลยีเกิดขึ้นหลัง Home Depot รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง จุดกระแสถกเถียงเรื่องแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในสหรัฐ ดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ร่วงนำตลาด ขณะที่ US30 และ US500 ทรงตัวได้ดีกว่าเพราะมีน้ำหนักหุ้นเทคน้อยกว่า โดยแรงขายกดดันหนักสุดในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์

ความเคลื่อนไหวสำคัญ:

  • Nvidia (NVDA.US) ร่วงกว่า 3% เช่นเดียวกับ Taiwan Semiconductor และ Broadcom ที่ดิ่งเกือบ 4%

  • Intel (INTC.US) พุ่ง +7% หลังรัฐบาลสหรัฐและ SoftBank ญี่ปุ่นประกาศแผนเข้าซื้อหุ้นรวม 10% มูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

  • กลุ่มซอฟต์แวร์: Palantir (PLTR.US) ร่วงเกือบ 10% Oracle (ORCL.US) และ Applovin (APP.US) ก็ถูกกดดันเช่นกัน

  • Palo Alto Networks (PANW.US) กลายเป็นจุดสว่างของกลุ่มเทค กระโดด +4% หลังประกาศผลประกอบการ

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 1.4% วันนี้ RSI หลุดต่ำกว่า 20 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป โดยแรงขายครองตลาดต่อเนื่องหลายชั่วโมง
ที่มา: xStation5

 

Sector volatility within the S&P 500. Source: Bloomberg Finance LP

 

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบวัน ความเชื่อมั่นในอสังหาฯ ได้แรงหนุนจากข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านที่ออกมาดีกว่าคาด และถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลังสหรัฐ สก็อต เบสเซนท์ ที่ชี้ว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดจะหนุนภาคที่อยู่อาศัยโดยตรง ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของ Home Depot ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของรายได้ผู้ค้าปลีก แม้ตัวเลขรายได้ ยอดขาย และกำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่บริษัทยังยืนเป้าหมายเดิม แม้ต้องเผชิญความไม่แน่นอนจากภาษีศุลกากรและความเสี่ยงสิ้นสุดข้อตกลงพักรบการค้าสหรัฐ–จีน ปัจจัยเหล่านี้อาจดึงดูดให้นักลงทุนหันกลับมาสนใจหุ้น Defensive ที่เคยถูกมองข้าม เพราะความมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน กระแสคาดการณ์การลดดอกเบี้ยก็ยังคงช่วยหนุนบรรยากาศ

อย่างไรก็ดี ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งบวกกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังไม่คลี่คลาย — สะท้อนจากตัวเลข PPI, ผลสำรวจมหาวิทยาลัยมิชิแกน และรายงานผลประกอบการค้าปลีก — อาจเป็นเหตุผลให้เฟดยังไม่รีบร้อนผ่อนคลายนโยบาย แม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกดดันอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเพิ่มสินค้าอีก 407 รายการเข้ารายชื่อเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าบริษัทอุตสาหกรรมทองแดงในสหรัฐเริ่มทยอยปรับขึ้นราคา โดยผู้ผลิตลวดได้รับประโยชน์จากอำนาจต่อรองที่มากขึ้น และอุตสาหกรรมอื่นอาจเดินตามรอย

ด้านเทคนิค หุ้น Palantir (PLTR.US, กราฟ D1) นำการร่วงลงในกลุ่มหุ้นใหญ่ กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม)

ที่มา: xStation5

หุ้น:
