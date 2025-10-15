อ่านเพิ่มเติม
08:39 · 15 ตุลาคม 2025

📉 US100 ร่วง 1%

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  •  จีนประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้สร้างเรือรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
  •  นักลงทุนกังวลว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอาจยืดเยื้อ
  •  หุ้น Goldman Sachs และ BlackRock ร่วงใน pre-market แม้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาแข็งแกร่ง

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนัก หลังจีนขยายความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน

จีนประกาศ คว่ำบาตรบริษัทสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้สร้างเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้ พร้อมส่งสัญญาณว่ามาตรการเพิ่มเติมอาจตามมา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงก่อนหน้านี้ที่สหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือทางทหารกับเกาหลีใต้ด้านการสร้างเรือรบ

 นักลงทุนเริ่มหันมาจับตาฤดูกาลรายงานผลประกอบการ โดย:

  • BlackRock -0.9% ใน after-market แม้รายงาน Q3 ออกมาแข็งแกร่ง

  • Goldman Sachs -2% หลังรายงานผลประกอบการ

นักลงทุนจะจับตาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และผลกระทบจาก ภาษีการค้าสูงขึ้น ในเดือนต่อ ๆ ไป

US100 ร่วง 1% วันนี้ อยู่ที่ 24,600 จุด พยายามรักษาระดับเหนือ EMA50 หากหลุด 24,300 จุด อาจเปิดทางสู่การขายต่อเนื่องในวงกว้าง

 

Source: xStation5

17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
17 ตุลาคม 2025, 13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก