- จีนประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้สร้างเรือรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
- นักลงทุนกังวลว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนอาจยืดเยื้อ
- หุ้น Goldman Sachs และ BlackRock ร่วงใน pre-market แม้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาแข็งแกร่ง
หุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนัก หลังจีนขยายความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างปักกิ่งและวอชิงตัน
จีนประกาศ คว่ำบาตรบริษัทสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้สร้างเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้ พร้อมส่งสัญญาณว่ามาตรการเพิ่มเติมอาจตามมา ซึ่งสอดคล้องกับช่วงก่อนหน้านี้ที่สหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือทางทหารกับเกาหลีใต้ด้านการสร้างเรือรบ
นักลงทุนเริ่มหันมาจับตาฤดูกาลรายงานผลประกอบการ โดย:
-
BlackRock -0.9% ใน after-market แม้รายงาน Q3 ออกมาแข็งแกร่ง
-
Goldman Sachs -2% หลังรายงานผลประกอบการ
นักลงทุนจะจับตาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และผลกระทบจาก ภาษีการค้าสูงขึ้น ในเดือนต่อ ๆ ไป
US100 ร่วง 1% วันนี้ อยู่ที่ 24,600 จุด พยายามรักษาระดับเหนือ EMA50 หากหลุด 24,300 จุด อาจเปิดทางสู่การขายต่อเนื่องในวงกว้าง
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์