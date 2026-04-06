📈 US100 พุ่งขึ้น 1%

- 🗽 US ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นระหว่างการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ - อิหร่าน
📊 Nasdaq 100 Futures (US100) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในวันนี้ โดยซื้อขายอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม บริเวณ 24,380 จุด โดยดัชนีอ้างอิงได้รับแรงหนุน หลังมีรายงานจากสื่อระบุว่า อิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวในตะวันออกกลางเป็นเวลา 45 วัน
ตามรายงานจากแหล่งข่าวของ Reuters ระบุว่า อิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อแลกกับข้อตกลงหยุดยิง และยังยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเส้นตายใด ๆ หรือการเจรจาภายใต้แรงกดดัน ขณะเดียวกัน บรรยากาศใน Wall Street เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า การเจรจาระหว่างวอชิงตัน–เตหะรานอาจนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวก และอาจช่วยให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบกลับมาเป็นปกติ
Donald Trump ได้กำหนดเส้นตายเวลา 02:00 น. CET สำหรับการลดความตึงเครียด หรืออาจนำไปสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนกรานท่าทีแข็งกร้าว อิหร่านยังขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลาง รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน Citrini ได้เผยแพร่รายงานระบุว่า ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดมหภาคและน้ำมันอาจไม่ได้สะท้อนปริมาณการขนส่งที่แท้จริงผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างครบถ้วน โดยระบุว่าเรือจำนวนมากอาจปิดสัญญาณระบุตำแหน่ง (transponders) หรือรายงานข้อมูลเท็จโดยเจตนา
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงจากระดับประมาณ 112 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ ลงมาอยู่ต่ำกว่า 108 ดอลลาร์ในช่วงสาย สะท้อนถึงการคลายตัวบางส่วนของ “geopolitical risk premium”
สิ่งที่ต้องจับตา: ISM Data
นอกเหนือจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนกำลังหันไปให้ความสนใจกับตัวเลข US ISM Services ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 15:00 น. GMT โดยตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ทำให้การรักษาระดับหรือการปรับขึ้นต่อจากนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น
- 16:00 CET – US ISM Services (มีนาคม): คาดการณ์ 54.9 vs 56.1 ก่อนหน้า
- Prices Index: คาด 67 vs 63 ก่อนหน้า
- New Orders: คาด 56.8 vs 58.6 ก่อนหน้า
- Employment: คาด 51.0 vs 51.6 ก่อนหน้า
การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา (Prices Index) ถือว่าน่าจับตาอย่างมาก โดยยิ่งช่องว่างระหว่าง “ราคาที่เพิ่มขึ้น” กับองค์ประกอบอย่าง New Orders หรือ Employment กว้างขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของภาวะ “stagflation” มากขึ้นเท่านั้น
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งในอดีตมักเชื่อมโยงกับช่วงที่ตลาดเกิดการปรับฐานหรือเข้าสู่ภาวะตลาดหมี
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Prices ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณโดยตรงใน ISM Composite ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสเห็นการปรับตัวลงรายเดือนของ headline index ได้มากขึ้น แต่ในทางกลับกัน การปรับตัวลงแรงอาจเกิดขึ้นยาก เนื่องจากข้อมูลภูมิภาคจาก Fed หลายแห่งยังคงออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง เช่น Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed และ Kansas City Fed
📊 US100 (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
