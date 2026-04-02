2 เมษายน 2026

US100 ลดลง 1.5% ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

-
-
ดัชนี Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สปรับตัวลงเกือบ 1.4% ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยกระดับขึ้น ซึ่งถูกส่งสัญญาณเมื่อวานนี้โดย Donald Trump ก่อนหน้านี้ ตลาดยังคงมีความหวัง ภายหลังถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ว่าสหรัฐฯ อาจลดบทบาทในความขัดแย้ง และอิหร่านอาจมีโอกาสเจรจาข้อตกลงกับวอชิงตัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดอิหร่านยืนยันว่าจะตอบโต้ และทำให้สหรัฐฯ “ต้องเสียใจ” กับการเข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามกับเตหะราน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกดดันความต้องการในตลาดหุ้น ขณะที่ราคาพลังงานที่พุ่งแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ stagflation และหากยืดเยื้ออาจนำไปสู่ภาวะถดถอยได้

ขณะนี้ตลาดเผชิญความเสี่ยงหลายด้านพร้อมกัน โดยเฉพาะแรงกดดันเงินเฟ้อที่เริ่มชัดเจน ไม่เพียงสะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แต่ยังเห็นได้ในข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งดัชนี “ราคา” มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพทางเทคนิคของ US100

US100 ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA200 โดยก่อนหน้านี้ราคาได้ขึ้นไปทดสอบใกล้ระดับดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้

โครงสร้างราคาปัจจุบันอยู่ใน “ขาลงแบบช่องทาง (descending channel)” โดยมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 24,500 จุด

ส่วนแนวรับตามแนวคิด price action อยู่ที่บริเวณ 23,800 จุด และ 23,500 จุด ซึ่งสอดคล้องกับไส้เทียน (upper wick) ของแท่งเทียนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

Source: xStation5

Image
Source: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research

