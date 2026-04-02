US100 ลดลง 1.5% ท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดอิหร่านยืนยันว่าจะตอบโต้ และทำให้สหรัฐฯ “ต้องเสียใจ” กับการเข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามกับเตหะราน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกดดันความต้องการในตลาดหุ้น ขณะที่ราคาพลังงานที่พุ่งแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ stagflation และหากยืดเยื้ออาจนำไปสู่ภาวะถดถอยได้
ขณะนี้ตลาดเผชิญความเสี่ยงหลายด้านพร้อมกัน โดยเฉพาะแรงกดดันเงินเฟ้อที่เริ่มชัดเจน ไม่เพียงสะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แต่ยังเห็นได้ในข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งดัชนี “ราคา” มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพทางเทคนิคของ US100
US100 ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA200 โดยก่อนหน้านี้ราคาได้ขึ้นไปทดสอบใกล้ระดับดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้
โครงสร้างราคาปัจจุบันอยู่ใน “ขาลงแบบช่องทาง (descending channel)” โดยมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 24,500 จุด
ส่วนแนวรับตามแนวคิด price action อยู่ที่บริเวณ 23,800 จุด และ 23,500 จุด ซึ่งสอดคล้องกับไส้เทียน (upper wick) ของแท่งเทียนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
Source: xStation5
Source: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research
