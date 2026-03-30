US100 ร่วง 1.5% 🚩 Anthropic Claude กดดัน Nasdaq อีกครั้ง

- แรงขายครอบงำดัชนี Nasdaq 100 ตั้งแต่เปิดตลาดวันศุกร์ โดยโอกาสรีบาวด์ระยะสั้นยังไม่ชัดเจน เนื่องจากความเสี่ยงที่ความขัดแย้งระหว่าง Iran, United States และ Israel อาจยกระดับในช่วงสุดสัปดาห์
- สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ร่วงมากกว่า 1.5% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นเกือบ 4 bps ทะลุ 4.45% และดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเหนือ 99.8
- นักลงทุนกังวลทั้งผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงต่อเศรษฐกิจและนโยบายของ Federal Reserve รวมถึงขนาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงปลายปี 2025
- หากเกิดการชะลอตัว บริษัทที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีจำนวนมากอาจเผชิญแรงกดดัน ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณแล้วในหุ้นอย่าง Microsoft และกลุ่มซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมาจากรายงานของ Fortune ที่ระบุว่าโมเดลใหม่ของ Anthropic อย่าง Claude “Mythos” ถูกหลุดก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลดังกล่าวเผยถึงโมเดล AI รุ่นใหม่ชื่อ “Capybara” ซึ่งถูกคาดว่าจะมีขนาดใหญ่และล้ำหน้ากว่า Opus โดยสามารถทำผลงานได้ดีกว่าในด้านการเขียนโค้ด การวิเคราะห์เชิงวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ขณะเดียวกัน Claude Mythos ถูกอธิบายว่าเป็นโมเดลที่ทรงพลังที่สุดที่เคยพัฒนา
โฆษกของ Anthropic ยืนยันว่าบริษัทกำลังพัฒนาโมเดลอเนกประสงค์ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะด้านโค้ดดิ้งและไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งอาจแซงหน้าระบบ AI ปัจจุบัน และสร้างแรงกดดันต่อบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต
📉 US100 (M30)
ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดตลอดกาลในวันนี้ ส่งสัญญาณเข้าสู่โซน Correction
Crowdstrike (D1 interval)
